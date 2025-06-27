Xabi Alonso, Vinicius ile Mbappe'yi sıkı sıkı uyardı: "Asıl mesele gol değil"
Salzburg maçından önce Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'dan hücumun yanı sıra savunma beklediğini belirten Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, 3-0'lık galibiyetin ardından maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Vinicius'un savunmadaki katkısını övdü. Böylece Alonso savunma konusunda ne kadar hassas olduğunu bir kez daha belirtmiş oldu.
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- Mbappe hastalığı nedeniyle oynamadı
- Alonso maçtan önce "Savunmaya katkı yapmayan oynamaz" demişti
- Vinicius'u savunmada 'etkileyici' buldu