Xabi Alonso, Vinicius ile Mbappe'yi sıkı sıkı uyardı: "Asıl mesele gol değil"

Salzburg maçından önce Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'dan hücumun yanı sıra savunma beklediğini belirten Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, 3-0'lık galibiyetin ardından maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Vinicius'un savunmadaki katkısını övdü. Böylece Alonso savunma konusunda ne kadar hassas olduğunu bir kez daha belirtmiş oldu.

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Alonso maçtan önce "Savunmaya katkı yapmayan oynamaz" demişti

Vinicius'u savunmada 'etkileyici' buldu GOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱