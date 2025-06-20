GFX Xabi Alonso Alejandri GrimaldoGetty/GOAL
İdil Erin Tetik

Xabi Alonso, Real Madrid'e Bayer Leverkusen'den eski öğrencisini transfer ediyor

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Alvaro Carreras görüşmeleri durunca Real Madrid, sol bek arayışında Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'den eski oyuncusuna yöneldi.

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