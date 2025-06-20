Xabi Alonso, Real Madrid'e Bayer Leverkusen'den eski öğrencisini transfer ediyor

Getty/GOALİdil Erin TetikXabi Alonso, Real Madrid'e Bayer Leverkusen'den eski öğrencisini transfer ediyorReal MadridA. GrimaldoA. CarrerasTransfersBayer LeverkusenBenficaX. AlonsoLa LigaBundesligaAlvaro Carreras görüşmeleri durunca Real Madrid, sol bek arayışında Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'den eski oyuncusuna yöneldi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaMadrid'in Carreras hamlesi "durduruldu"Benfica, Real Madrid'in son teklifini reddettiİspanyol devinin gündemine Grimaldo yerleştiWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱