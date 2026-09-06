Wydad, Facebook sayfası üzerinden yaptığı resmî açıklamada, iki tarafın sözleşmenin karşılıklı rızayla feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardığını doğruladı ve Ziyech'e takımla geçirdiği dönem için teşekkür ve takdirlerini iletti.

Kulüp mesajında şunları söyledi: "Bazen kimi hikâyeler umduğumuzdan daha kısa olur, ancak silinmez bir iz bırakır." Bu ifadeyle, oyuncunun deneyiminin kısa sürmesine ve Wydad taraftarının beklediği şekilde devam etmemesine gönderme yapıldı.

Kulüp, Ziyech'in Wydad forması giymesinin her zaman "özel bir an" olarak kalacağını belirterek, takıma katkısının unutulmaz bir hikâyenin parçası olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sen bizden biriydin ve her zaman Wydad Athletic ailesinin bir parçası olarak kalacaksın."

Wydad mesajını, oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyerek noktaladı ve şöyle dedi: "Ulusun Wydad'ından, kulübün formasını taşıdığın her an için sana teşekkür ediyor; saha içinde ve dışında, önümüzdeki kariyerinde sana her türlü başarıyı diliyoruz."



