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Çeviri:

Wydad, Ziyech'in hikayesinin sonunu resmen yazdı

Transfers
H. Ziyech
Wydad Casablanca
Botafogo RJ
Al-Ittihad
1.Lig
Fas
Brezilya
Libya

Brezilya'nın ilgisi Faslı yıldızın geleceğine dair spekülasyonların kapısını araladı

Faslı kulüp Wydad, yıldız oyuncu Hakim Ziyech ile yollarını bugün pazar günü ayırdı ve oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini resmen açıkladı.

Böylece Ziyech'in kırmızılı takımla olan serüveni, son bölümlerinde geniş çaplı tartışmalara ve İbrahim el-Asri başkanlığındaki kulüp yönetimiyle anlaşmazlıklara sahne olan kısa bir dönemin ardından sona erdi.

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    Wydad, Facebook sayfası üzerinden yaptığı resmî açıklamada, iki tarafın sözleşmenin karşılıklı rızayla feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardığını doğruladı ve Ziyech'e takımla geçirdiği dönem için teşekkür ve takdirlerini iletti.

    Kulüp mesajında şunları söyledi: "Bazen kimi hikâyeler umduğumuzdan daha kısa olur, ancak silinmez bir iz bırakır." Bu ifadeyle, oyuncunun deneyiminin kısa sürmesine ve Wydad taraftarının beklediği şekilde devam etmemesine gönderme yapıldı.

    Kulüp, Ziyech'in Wydad forması giymesinin her zaman "özel bir an" olarak kalacağını belirterek, takıma katkısının unutulmaz bir hikâyenin parçası olmayı sürdüreceğini vurguladı.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sen bizden biriydin ve her zaman Wydad Athletic ailesinin bir parçası olarak kalacaksın."

    Wydad mesajını, oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyerek noktaladı ve şöyle dedi: "Ulusun Wydad'ından, kulübün formasını taşıdığın her an için sana teşekkür ediyor; saha içinde ve dışında, önümüzdeki kariyerinde sana her türlü başarıyı diliyoruz."


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  • Botafogo bekleyişte, Ait Menna büyük transferine veda ediyor

    Ziyech'in Wydad'dan ayrılışı, geleceği hâlâ çeşitli ihtimallere açıkken gerçekleşiyor; birçok rapora göre, mevcut transfer döneminde Brezilya ekibi Botafogo, Libya kulübü El İttihad başta olmak üzere yabancı kulüplerin oyuncunun hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ilgisi söz konusu.

    Kendi görev süresinde Ziyech'in transferinin arkasındaki isim olan eski Wydad başkanı Hicham Ait Menna ise, oyuncuyla birlikte çektikleri bir fotoğrafı "Instagram" hesabından paylaşarak ona veda etmeyi ihmal etmedi.


    Ait Menna, fotoğrafa şu sözlerle yorum yaptı: "Bir yıldız olarak geldin ve bir yıldız olarak gidiyorsun. Sadakatin, profesyonelliğin ve sona kadar Wydad'a olan bağlılığın için teşekkür ederim. Öyleydin ve öylesin."

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