Wrexham'dan Arthur Okonkwo, milli takım tercihini İngiltere'den Nijerya'ya çevirdi

Ulusal yönetim, Arsenal altyapısından yetişen bu oyuncuyu, mevcut birinci kaleci Stanley Nwabali için yüksek potansiyelli bir rakip olarak görüyor ve takım içinde daha rekabetçi bir ortam yaratmayı hedefliyor.

Bu transferi ve kalecinin taahhüdünün uzun vadeli değerini değerlendiren Nijerya Futbol Federasyonu (NFF) iletişim direktörü Dr. Ademola Olajire, ESPN'e şunları söyledi: "NFF, Nijerya'ya bağlılık gösteren ve belirli bir pozisyonda seçenek sunan bir başka iyi oyuncunun olması nedeniyle her zaman heyecan duyar. Arthur Okonkwo gelecek vaat eden bir oyuncu ve teknik ekibin kaleci kadrosunda bir seçenek daha olması nedeniyle çok memnun olduğuna inanıyoruz."