AFP
Çeviri:
Wrexham'dan Arthur Okonkwo, milli takım tercihini İngiltere'den Nijerya'ya çevirdi
Süper Kartallar'a moral
Bu kalecinin kadroya katılması, bir sonraki uluslararası turnuva dönemi için kale önündeki seçeneklerini güçlendirmek isteyen Nijeryalı yetkililer açısından büyük bir başarıdır. Okonkwo, U-16’dan U-18’e kadar İngiliz milli takım sisteminde yetişmiş olsa da, kökeni bu dikkat çekici statü değişikliğini mümkün kılmıştır. Bu geçiş, kıtasal sahnede beklenenin altında kalan performansların ardından şu anda kadrosunda önemli bir yenilenme sürecinden geçen Nijerya için kritik bir dönemde gerçekleşmiştir.
Stratejik satın alma
Ulusal yönetim, Arsenal altyapısından yetişen bu oyuncuyu, mevcut birinci kaleci Stanley Nwabali için yüksek potansiyelli bir rakip olarak görüyor ve takım içinde daha rekabetçi bir ortam yaratmayı hedefliyor.
Bu transferi ve kalecinin taahhüdünün uzun vadeli değerini değerlendiren Nijerya Futbol Federasyonu (NFF) iletişim direktörü Dr. Ademola Olajire, ESPN'e şunları söyledi: "NFF, Nijerya'ya bağlılık gösteren ve belirli bir pozisyonda seçenek sunan bir başka iyi oyuncunun olması nedeniyle her zaman heyecan duyar. Arthur Okonkwo gelecek vaat eden bir oyuncu ve teknik ekibin kaleci kadrosunda bir seçenek daha olması nedeniyle çok memnun olduğuna inanıyoruz."
Şampiyonluk performansı
Yurtiçinde ise Okonkwo, Wrexham’ın Championship sıralamasında gösterdiği olağanüstü yükselişin temel taşlarından biri olmuş ve bu sezon 38 maçta 10 kez kalesini gole kapatmıştır. Kırmızı Ejderhalar’ın Premier Lig’e tarihi bir yükseliş hedeflerken play-off sıralamasından sadece iki puan geride kalabilmesinde, onun güvenilir performansı kilit rol oynamıştır. İkinci ligin fiziksel zorluklarına rağmen, bireysel performansıyla ligin en istikrarlı genç yeteneklerinden biri olarak ün kazandı.
Yaklaşan maçlar
Kaleci, bu Pazar günü Birmingham City deplasmanında oynanacak ve Wrexham'ın ilk altı sıradaki yerini belirleyebilecek kritik bir lig maçıyla karşı karşıya. Kulüp görevlerinin yanı sıra Okonkwo, 26 Mayıs'ta The Valley'de Hindistan ile karşılaşacak olan Süper Kartallar ile Londra'daki Unity Cup'ta Nijerya formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir. Bu turnuva, Haziran ayında Nijerya'nın Polonya ile oynayacağı dostluk maçı için Varşova'ya gideceği önemli uluslararası maçlar döneminden önce gerçekleşecek.