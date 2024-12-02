Wanda Nara'dan Mauro Icardi için olay iddia: 'Elinde silah var!'

Getty ImagesChris Burton ve Can ÖzerWanda Nara'dan Mauro Icardi için olay iddia: 'Elinde silah var!'M. IcardiArjantinShowbizGalatasaraySüper LigWanda Nara'nın, Mauro Icardi'yi evden attırmak istediği bildirilirken Arjantinli golcünün silahla geldiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaÇift 2024 yazında ayrıldıForvet oyuncusu diz ameliyatı için ülkesine döndüEv, 25 Kasım'a kadar ödünç verilmiştiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱