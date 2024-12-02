Mauro Icardi Wanda NaraGetty Images
Chris Burton ve Can Özer

Wanda Nara'dan Mauro Icardi için olay iddia: 'Elinde silah var!'

M. IcardiArjantinShowbizGalatasaraySüper Lig

Wanda Nara'nın, Mauro Icardi'yi evden attırmak istediği bildirilirken Arjantinli golcünün silahla geldiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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