Yaklaşık yarım saat geçtikten sonra Nasr yavaş yavaş dengesini bulmaya başladı, oyuncuları İttihad baskısıyla daha iyi başa çıkmayı başardı ve "El-Alemi" topa sahip olma ve hücum üçlüsüne ulaşma konusunda daha yetkin hale geldi.
Bu gelişme kısa süre içinde skora da yansıdı; Angelo 36. dakikada farkı bir gole indiren golü kaydetmeyi başararak takımına büyük bir moral desteği verdi ve ilk yarı bitmeden maçı çok daha karmaşık hesaplara sürükledi.
Angelo'nun golü, Nasr'ın çözümler bulmaya başladığının ve İttihad'ın maç boyunca aynı yoğunlukta baskı sürdürmesinin rakibine alanlar açabileceğinin bir işaretiydi. İşte tam bu noktada Vitor Pereira'nın kişiliğinin diğer yönü ortaya çıktı; öndeliğini, riske devam etmesi gereken bir durum gibi ele almadı, aksine ikinci yarıda takımının şeklini değiştirmeye, daha fazla geri çekilmeye, geçiş oyununa dayanmaya ve Nasr'ın beraberlik arayışıyla öne çıktıkça bırakacağı alanları değerlendirmeye karar verdi.
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Bu değişiklik ikinci yarıda maçın şeklini tamamen farklı kıldı; Nasr inisiyatifi, topa sahip olmayı ve baskıyı elinde tutan taraf haline gelirken, İttihad daha derli toplu bir blokla savunma yapan ve atağa çıkmak için uygun anı bekleyen bir takıma dönüştü.
Fikir açıktı: Nasr bir gol geride kaldıktan sonra daha fazla oyuncuyu öne itmek zorunda kalacak, dolayısıyla İttihad'ın geçişlerde saldırabileceği alanlar ortaya çıkacaktı. Bu da Vitor Pereira'nın riske girmeye gerek kalmadan skor üstünlüğünü korumasına imkân verdi.
Aynı zamanda Vitor Pereira, son dakikalarda Youssef En-Nesyri'yi oyuna dahil ederek ve ortalara ve ceza sahası içindeki toplara odaklanarak Nasr'ın doğasından yararlanmaya çalıştı.
Faslı forvetin sahada olması, maçın yöneldiği senaryo bağlamında mantıklıydı; çünkü İttihad artık sürekli bir Nasr baskısıyla başa çıkmak zorundaydı, En-Nesyri ise hava toplarını değerlendirebilir ve ceza sahası içinde hareket edebilirdi. Ayrıca Nasr'ın savunmasının arkasındaki alanlar büyüdüğünde, takımına geçişlerde ve direkt toplarda ek bir seçenek sunuyordu.
Genç teknik adam son bölümde geçiş oyununa yaslandı ve topa sahip olmayı tümüyle Nasr'a bırakarak karşılaşmayı sonunda hak ederek kazandı.