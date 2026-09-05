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Vissing, Postecoglou'nun kemiklerini kırdı: Klasikoda Ronaldo hem vardı hem yoktu

FEATURES
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
J. Wissing
A. Postecoglou
Suudi Arabistan
Almanya
Avustralya

Genç Alman oyuncudan muhteşem bir maç

Nusr ve İttihad arasındaki klasikoda Jens Wissing'in yaptığını hiç kimse beklemiyordu; özellikle de beklentilerin çoğu, "El-Amîd"in teknik direktörünün maça büyük bir temkinle çıkacağını, kendi bölgelerine çekilmeyi tercih edeceğini ve ağır toplardan oluşan hücum isimlerine sahip bir takım karşısında kontra ataklara güveneceğini gösteriyordu. 

Ancak genç teknik direktör herkesi şaşırtmaya karar verdi ve mücadeleye büyük bir cesaretle çıktı; ilk dakikalardan itibaren sert ve kesintisiz bir baskıya güvenerek Nusr'u gerçek bir baskı altına aldı ve alışık olduğu şekilde oyun kurmasını engelledi.

Ayrıca oku: Video: En-Nesyri'nin yedeği klasikoyu alevlendirdi ve İttihad'ın teknik direktörünü ödüllendirdi

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Vitinha, Al Nassr'ı şoke etti ve derinden vurdu

    İttihad, top taşıyan oyuncuya baskı yapmakla yetinmedi; Nassr oyuncularının önündeki pas yollarının büyük bölümünü de kapattı ve oyuncuları çok sayıda ikili mücadeleyi kazanıp topu ileri bölgelerde geri kazanmayı başardı.

    Takım tek bir blok halinde hareket etti; top kaybedilir kaybedilmez baskı hemen başlıyordu. Bergwijn ve El-Gamdi'nin ileri pozisyonlarda bulunması ve ardından derinliğe girmesiyle birlikte Nassr topu bir çizgiden diğerine taşımakta büyük zorluk yaşamaya başladı. Bu nedenle "El-Alemi"nin ilk yaklaşık 22 dakika boyunca topu sağlıklı bir şekilde ileri çıkaramaması şaşırtıcı değildi.

    İttihad'ın baskısı, dördüncü dakikada George Ilenikhena'nın golüyle erken meyvesini verdi. Ancak daha önemlisi, bu golün maçın gidişatından bağımsız bir durum olmaması, aksine İttihad'ın başından itibaren dayattığı üstünlüğün doğrudan bir sonucu olarak gelmesiydi. 

    Ilenikhena, Nassr savunmasının arkasında ihtiyaç duyduğu alanı buldu; arka çizginin ileri çıkışını ve takımın tümüyle öne yüklenmesini değerlendirerek "El-Amid"e, rakibini hesaplarını hızla değiştirmeye zorlayan erken bir avantaj sağladı.

    Ilenikhena'dan bahsetmişken, Nijeryalı forvet Vesenç'in planı için ideal silahtı; çünkü savunmacıların arkasında hareket etmede ve açık alanları değerlendirmede ustaydı; ki bu, İttihad'ın Nassr'ı vurmaya çalıştığı noktanın tam da kendisiydi. 

    22. dakikada oyuncu yeniden sahneye çıkarak üstünlüğünü perçinleyen muhteşem bir gol attı. Böylece bu ikili gol, kariyerinde genel anlamda onuncusu oldu ve aynı zamanda Vesenç'in ileri çıkan bir savunma karşısında forvetinin yeteneklerini ne denli doğru bir şekilde kullandığını ortaya koydu.

    İttihad'ın hücumu yalnızca doğrudan toplara dayanmıyordu; orta sahaya hakimiyet de Nassr kalesine ulaşma sürecini daha kolay hale getirdi. Lobi ve Muhtar manevra bölgesinin içinde varlıklarını hissettirmeyi başardı; Bergwijn ve El-Gamdi ise sayısal üstünlük oluşturmak için derinliğe hareket etti. Bu da Nassr'ın çizgilerinin birbirinden kopmasına ve oyuncularının düzenli bir hücum kurması için kullanabilecekleri alanların azalmasına yol açtı.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ronaldo hem var hem yok: Bedeli ödeyen Postecoglou

    Nassr'da ortaya çıkan en belirgin sorunlardan biri Cristiano Ronaldo ile bağlantılıydı; bu yalnızca hücumdaki verimi nedeniyle değil, aynı zamanda varlığının tüm baskı sistemine olan etkisi yüzündendi.

     Ronaldo, Ittihad savunmacıları üzerinde sürekli baskı uygulayamıyordu ve bu durum özellikle Danilo Pereira'ya, topu almak ve hücumu gerçek bir rahatsızlık olmadan geriden kurmak için daha fazla alan ve zaman tanıyordu. Böylece Ittihad birçok kez hücumlarını sakince başlatabildi, ardından topu Nassr'ın rakibini hata yapmaya zorlamak için ihtiyaç duyduğu baskıyla karşılaşmadan istediği bölgelere taşıyabildi.

    İşte tam da burada Ronaldo, taktiksel açıdan "var olan bir yok" olarak nitelendirilebilir; sahadaki varlığı, Nassr'ın dünyanın en tehlikeli forvetlerinden birine sahip olduğu anlamına geliyordu, ancak buna karşılık top Ittihad savunmasının elindeyken takımı baskı sürecinde bir eksik oyuncuyla oynuyormuş gibi gösteriyordu. 

    Sorun oyuncunun değerinde ya da gol atma yeteneğinde değildi; asıl mesele maçın doğasının sürekli bir kolektif baskı gerektirmesiydi ve Ronaldo bunu istenen şekilde sunabilecek durumda değildi.

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    Postecoglou bu sorunla, baskı düzenini değiştirerek veya hatlar arasındaki mesafeleri azaltarak başa çıkabilirdi, ancak doğru zamanda uygun çözümü bulamadı; özellikle de Ittihad'ın halihazırda iki gol atmayı başarmış olması nedeniyle. 

    "Amid"in maçın ilk üçte birlik bölümündeki üstünlüğünün sürmesiyle birlikte Nassr, karşılaşmayı kontrol etmek yerine peşinden koşmak zorunda kaldı ve bu, alanların nerede olduğunu ve nasıl kullanılacağını çok iyi bilen bir takım karşısında görevi daha da zorlaştırdı.

    Ayrıca Vicing, Nassr'ın bek oyuncularının öne çıkışlarını mükemmel bir şekilde kullandı ve oyuncuları topu kaptıkları anda arkalarına uzun toplar göndermeye başvurdu; bu da Ittihad'a savunmadan hücuma geçişte geniş alanlar sağladı. 

    Bu ayrıntı, "Amid"in teknik direktörünün yalnızca Nassr'ın zayıf noktalarını incelemekle yetinmediğini, aynı zamanda takımın hücum silahlarını da zayıf noktalara dönüştürmeye çalıştığını ortaya koydu; bekler öne çıktıkça arkalarında kullanılabilecek yeni bir alan beliriyor, Nassr topu kaybettikçe Ittihad kalesine hızla ulaşabiliyordu.

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    Al Nassr dengesini yeniden buluyor: Pisceli planı değiştiriyor

    Yaklaşık yarım saat geçtikten sonra Nasr yavaş yavaş dengesini bulmaya başladı, oyuncuları İttihad baskısıyla daha iyi başa çıkmayı başardı ve "El-Alemi" topa sahip olma ve hücum üçlüsüne ulaşma konusunda daha yetkin hale geldi. 

    Bu gelişme kısa süre içinde skora da yansıdı; Angelo 36. dakikada farkı bir gole indiren golü kaydetmeyi başararak takımına büyük bir moral desteği verdi ve ilk yarı bitmeden maçı çok daha karmaşık hesaplara sürükledi.

    Angelo'nun golü, Nasr'ın çözümler bulmaya başladığının ve İttihad'ın maç boyunca aynı yoğunlukta baskı sürdürmesinin rakibine alanlar açabileceğinin bir işaretiydi. İşte tam bu noktada Vitor Pereira'nın kişiliğinin diğer yönü ortaya çıktı; öndeliğini, riske devam etmesi gereken bir durum gibi ele almadı, aksine ikinci yarıda takımının şeklini değiştirmeye, daha fazla geri çekilmeye, geçiş oyununa dayanmaya ve Nasr'ın beraberlik arayışıyla öne çıktıkça bırakacağı alanları değerlendirmeye karar verdi.

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    Bu değişiklik ikinci yarıda maçın şeklini tamamen farklı kıldı; Nasr inisiyatifi, topa sahip olmayı ve baskıyı elinde tutan taraf haline gelirken, İttihad daha derli toplu bir blokla savunma yapan ve atağa çıkmak için uygun anı bekleyen bir takıma dönüştü. 

    Fikir açıktı: Nasr bir gol geride kaldıktan sonra daha fazla oyuncuyu öne itmek zorunda kalacak, dolayısıyla İttihad'ın geçişlerde saldırabileceği alanlar ortaya çıkacaktı. Bu da Vitor Pereira'nın riske girmeye gerek kalmadan skor üstünlüğünü korumasına imkân verdi.

    Aynı zamanda Vitor Pereira, son dakikalarda Youssef En-Nesyri'yi oyuna dahil ederek ve ortalara ve ceza sahası içindeki toplara odaklanarak Nasr'ın doğasından yararlanmaya çalıştı. 

    Faslı forvetin sahada olması, maçın yöneldiği senaryo bağlamında mantıklıydı; çünkü İttihad artık sürekli bir Nasr baskısıyla başa çıkmak zorundaydı, En-Nesyri ise hava toplarını değerlendirebilir ve ceza sahası içinde hareket edebilirdi. Ayrıca Nasr'ın savunmasının arkasındaki alanlar büyüdüğünde, takımına geçişlerde ve direkt toplarda ek bir seçenek sunuyordu.

    Genç teknik adam son bölümde geçiş oyununa yaslandı ve topa sahip olmayı tümüyle Nasr'a bırakarak karşılaşmayı sonunda hak ederek kazandı.

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