İttihad, top taşıyan oyuncuya baskı yapmakla yetinmedi; Nassr oyuncularının önündeki pas yollarının büyük bölümünü de kapattı ve oyuncuları çok sayıda ikili mücadeleyi kazanıp topu ileri bölgelerde geri kazanmayı başardı.

Takım tek bir blok halinde hareket etti; top kaybedilir kaybedilmez baskı hemen başlıyordu. Bergwijn ve El-Gamdi'nin ileri pozisyonlarda bulunması ve ardından derinliğe girmesiyle birlikte Nassr topu bir çizgiden diğerine taşımakta büyük zorluk yaşamaya başladı. Bu nedenle "El-Alemi"nin ilk yaklaşık 22 dakika boyunca topu sağlıklı bir şekilde ileri çıkaramaması şaşırtıcı değildi.

İttihad'ın baskısı, dördüncü dakikada George Ilenikhena'nın golüyle erken meyvesini verdi. Ancak daha önemlisi, bu golün maçın gidişatından bağımsız bir durum olmaması, aksine İttihad'ın başından itibaren dayattığı üstünlüğün doğrudan bir sonucu olarak gelmesiydi.

Ilenikhena, Nassr savunmasının arkasında ihtiyaç duyduğu alanı buldu; arka çizginin ileri çıkışını ve takımın tümüyle öne yüklenmesini değerlendirerek "El-Amid"e, rakibini hesaplarını hızla değiştirmeye zorlayan erken bir avantaj sağladı.

Ilenikhena'dan bahsetmişken, Nijeryalı forvet Vesenç'in planı için ideal silahtı; çünkü savunmacıların arkasında hareket etmede ve açık alanları değerlendirmede ustaydı; ki bu, İttihad'ın Nassr'ı vurmaya çalıştığı noktanın tam da kendisiydi.

22. dakikada oyuncu yeniden sahneye çıkarak üstünlüğünü perçinleyen muhteşem bir gol attı. Böylece bu ikili gol, kariyerinde genel anlamda onuncusu oldu ve aynı zamanda Vesenç'in ileri çıkan bir savunma karşısında forvetinin yeteneklerini ne denli doğru bir şekilde kullandığını ortaya koydu.

İttihad'ın hücumu yalnızca doğrudan toplara dayanmıyordu; orta sahaya hakimiyet de Nassr kalesine ulaşma sürecini daha kolay hale getirdi. Lobi ve Muhtar manevra bölgesinin içinde varlıklarını hissettirmeyi başardı; Bergwijn ve El-Gamdi ise sayısal üstünlük oluşturmak için derinliğe hareket etti. Bu da Nassr'ın çizgilerinin birbirinden kopmasına ve oyuncularının düzenli bir hücum kurması için kullanabilecekleri alanların azalmasına yol açtı.