Virgil van Dijk, Mohamed Salah'ın zamana karşı yarışını kazanacağına ve Anfield'dan ayrılmadan önce bir kez daha Liverpool forması giyeceğine tam olarak güveniyor. Mısırlı süper yıldız, geçtiğimiz hafta sonu Crystal Palace'a karşı kazanılan maçta gözyaşları içinde sahayı terk etti; bu durum, bu dev kulüpteki efsanevi döneminin erken sona ereceği endişesini doğurdu.
Virgil van Dijk, Liverpool'un kahramanı Mohamed Salah hakkında yürekten bir dilek dile getirdi
Liverpool'un kaptanı, Salah'ın kulüpteki son maçını çoktan oynadığına inanmak istemiyor. Forvet, The Reds'in Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta hamstring sakatlığı geçirdi; bu durum, taraftarların onun Premier League'deki başarılı döneminin, bu yaz kesin olarak ayrılmadan önce sona erdiğinden korkmasına neden oldu.
Salah'ın topallayarak sahayı terk etmesinin yarattığı kasvetli tabloya rağmen, Van Dijk, 33 yaşındaki forvetin iyileşme gücünün son iç saha maçlarına yetişmesini sağlayabileceğine inanıyor. "Umarım öyle olur," dedi savunma oyuncusu, Salah'ın tekrar oynayacağı sorulduğunda. "Tıbbi bir test yapılacak ve bu test sorunun ne olduğunu belirleyecek. Onun mümkün olan en kısa sürede sahaya dönmek için elinden geleni yaptığını biliyorum."
Bu sakatlığın meydana geldiği zamanlama, Liverpool'un bu sezon sadece dört maçı kaldığı düşünülürse özellikle acı verici. Salah'ın Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılacağı düşünülürse, stadyumdaki veda maçını kaçıracak olması takım için büyük bir yük. Van Dijk, Cumartesi günü sahayı terk ederken bu durumun takım arkadaşının kalbini çok ağır bir şekilde etkilediğini itiraf etti.
"Sezonun bu aşamasında sakatlanmak, özellikle de onun içinde bulunduğu durumda, sadece iki iç saha maçı kalmışken, sahadan ayrılırken aklından türlü türlü düşünceler geçiyor," diye açıkladı Van Dijk. "Gerçek şu ki, bir taramadan geçecek ve muayene edilecek. Umarım uzun sürmez, ama şu anda bilmiyorum. Belki gelecek hafta geri döner, belki de dönmez. Hiçbir fikrim yok."
Salah’ın Anfield’daki mirası şimdiden taşa kazınmış durumda: 440 maçta attığı 257 golle Liverpool’un tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Yaralanmayla mücadelesini kazanıp kazanmaması bir yana, Van Dijk, taraftarların üç kez PFA Yılın Oyuncusu seçilen bu isme, ödüllerle dolu dokuz yıllık kariyeri için hak ettiği saygıyı göstereceğinden emin.
"Her halükarda bir veda töreni düzenlenecek. Şu anda bunun en önemli konu olduğunu düşünmüyorum, çok ileriye gitmemeliyiz. Mo'yu tanıdığım kadarıyla, etrafımızda doğru insanlar varken çabuk iyileşir, o yüzden bekleyip görelim."
Salah'la ilgili endişeler bir yana, Liverpool'un Palace'ı mağlup etmesi Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda olumlu bir adım oldu. Bu galibiyetle Arne Slot'un takımı Premier Lig sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi. Sadece atılan gol sayısına göre Liverpool, Manchester United'ın bir sıra altında yer alıyor; ancak ezeli rakibi Pazartesi günü Brentford ile karşılaşacak. Salah'ın olası yokluğu ağır bir yük olsa da, Van Dijk, Anfield'da nihayet ilk golünü atan Alexander Isak'ı övdü.
"Alex için bir forvet olarak gol atmak önemli ve bu harika bir goldu. Ondan gördüklerim mükemmel. Önemli olan maçlara çıkmak, özgüven kazanmak, ama tabii ki forvet olarak gol atmak da önemli. Bu onun için en önemli motivasyon kaynağı. Onun için hiç endişelenmiyorum. Ondan sadece gol beklemiyoruz, o da bize bunu verebilir. Sadece devam etmeli, çalışmaya devam etmeli, formda kalmalı ve Liverpool için önemli olmaya devam etmeli," dedi umut dolu Van Dijk.