Virgil van Dijk, Liverpool'un kahramanı Mohamed Salah hakkında yürekten bir dilek dile getirdi

Liverpool'un kaptanı, Salah'ın kulüpteki son maçını çoktan oynadığına inanmak istemiyor. Forvet, The Reds'in Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta hamstring sakatlığı geçirdi; bu durum, taraftarların onun Premier League'deki başarılı döneminin, bu yaz kesin olarak ayrılmadan önce sona erdiğinden korkmasına neden oldu.

Salah'ın topallayarak sahayı terk etmesinin yarattığı kasvetli tabloya rağmen, Van Dijk, 33 yaşındaki forvetin iyileşme gücünün son iç saha maçlarına yetişmesini sağlayabileceğine inanıyor. "Umarım öyle olur," dedi savunma oyuncusu, Salah'ın tekrar oynayacağı sorulduğunda. "Tıbbi bir test yapılacak ve bu test sorunun ne olduğunu belirleyecek. Onun mümkün olan en kısa sürede sahaya dönmek için elinden geleni yaptığını biliyorum."