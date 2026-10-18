Real Madrid, görevini başarıyla tamamladı ve pazar akşamı Santiago Bernabeu'da İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında Sevilla'yı 4-1 yenerek farklı bir zafer elde etti. Böylece Barcelona ile arasındaki altı puanlık farkı korudu. İki ezeli rakip, önümüzdeki hafta Camp Nou'da oynanacak merakla beklenen El Clasico'da karşı karşıya gelecek; Beyaz takım bu maçta, La Liga'nın ilk 9 haftasında puan kaybı yaşamayan Barcelona'nın gidişatını durdurmayı hedefliyor.
Ancak sonucun ötesinde, maç Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in geleceğine dair pek çok önemli işaret taşıdı. Takım, Vinicius Junior'ın cezalı olması nedeniyle yokluğuna rağmen hem hücum hem de savunma anlamında en ikna edici karşılaşmalarından birini ortaya koydu. Bu işaretlerin en dikkat çekeni, fırsatı göz alıcı biçimde değerlendiren Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin parlak performansıydı; bu durum, Brezilyalı yıldızın önümüzdeki dönemde teknik direktörün planlarındaki yeri hakkında soru işaretleri doğurdu.
Real Madrid şu anda La Liga puan tablosunda 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki Atletico Madrid'in bir puan gerisinde bulunuyor. Barcelona ise tüm maçlarını kazanarak (27 puan) zirvede. Bu tablo El Clasico'nun heyecanını artırıyor; Real Madrid farkı azaltıp Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürmek isterken, Katalan ekibi farkı 9 puana çıkarıp liderlikte erken bir kaçış yapmayı amaçlıyor.