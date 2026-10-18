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Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL
Çeviri:

Vinicius yoktu, Diomande sahne aldı: Klasiko öncesi Real Madrid'e keyif geri döndü

FEATURES
Analysis
Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Y. Diomande
Vinicius Junior
J. Mourinho
A. Guler
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
İspanya
Côte d’Ivoire
Brezilya
Portekiz
Türkiye

Geçici bir parlama mı, gerçek bir gelişim mi: Klasiko, Mourinho'nun formülü için ideal bir test

Real Madrid, görevini başarıyla tamamladı ve pazar akşamı Santiago Bernabeu'da İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında Sevilla'yı 4-1 yenerek farklı bir zafer elde etti. Böylece Barcelona ile arasındaki altı puanlık farkı korudu. İki ezeli rakip, önümüzdeki hafta Camp Nou'da oynanacak merakla beklenen El Clasico'da karşı karşıya gelecek; Beyaz takım bu maçta, La Liga'nın ilk 9 haftasında puan kaybı yaşamayan Barcelona'nın gidişatını durdurmayı hedefliyor.

Ancak sonucun ötesinde, maç Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in geleceğine dair pek çok önemli işaret taşıdı. Takım, Vinicius Junior'ın cezalı olması nedeniyle yokluğuna rağmen hem hücum hem de savunma anlamında en ikna edici karşılaşmalarından birini ortaya koydu. Bu işaretlerin en dikkat çekeni, fırsatı göz alıcı biçimde değerlendiren Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin parlak performansıydı; bu durum, Brezilyalı yıldızın önümüzdeki dönemde teknik direktörün planlarındaki yeri hakkında soru işaretleri doğurdu.

Real Madrid şu anda La Liga puan tablosunda 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki Atletico Madrid'in bir puan gerisinde bulunuyor. Barcelona ise tüm maçlarını kazanarak (27 puan) zirvede. Bu tablo El Clasico'nun heyecanını artırıyor; Real Madrid farkı azaltıp Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürmek isterken, Katalan ekibi farkı 9 puana çıkarıp liderlikte erken bir kaçış yapmayı amaçlıyor.







  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Diomande'nin parlak performansı Vinicius'un cezasını gölgede bıraktı

    Vinicius Junior'un Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 4 maçlık ceza, Yan Diomande'ye favori bölgesi olan sol kanatta forma şansı bulması için değerli bir fırsat sundu. Daha önceki bazı maçlarda sağ tarafta farklı görevler üstlenen genç oyuncu, beklenen hücum etkisini sürekli biçimde ortaya koyamamıştı.

    Ancak Sevilla karşılaşması tamamen farklı geçti. Diomande dikkat çeken bir hücum performansı sergiledi ve hızı, çalım yeteneği, boşluklara hareketi ve tehlike üretimine doğrudan katkılarıyla Real Madrid'in en parlak isimlerinden biri haline geldi. Böylece ilk 11'de yer kapmak için rekabet edebilecek donanıma sahip olduğunu da kanıtladı.

    Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, ilk golde önemli bir katkı sağladı. Topu Arda Güler'e aktardı, Güler de sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle öne geçen Real Madrid, maçın kontrolünü ele alma yolunda da ilk adımı attı.

    Diomande'nin etkisi ilk golle sınırlı kalmadı. İkinci golde de hızlı bir pasla Jude Bellingham'a top gönderdi; Bellingham topuğuyla Kylian Mbappe'ye çıkardı ve Mbappe ikinci golü kaydetti. Üçüncü gol ise Fildişi Sahilli oyuncunun ara pasının ardından Mbappe'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıdan geldi.

    Diomande'nin gecesindeki en dikkat çekici an ise, önündeki boşluğu değerlendirip sert bir vuruşla topu ağlara yerleştirerek skoru 4'e taşıdığı muhteşem füze golde yaşandı. Genç oyuncu, maç boyunca ortaya koyduğu üstün performansın ödülünü böylece kendisine vermiş oldu.

    Hücum katkılarının yanı sıra Diomande, savunma görevlerinde de belirgin bir disiplin gösterdi. Pek çok kez Real Madrid'in yarı sahasına kadar geri döndü, top kesmelerde ve Sevilla oyuncularının önündeki alanları kapatmada katkı sağladı. İkinci yarıda ise takım arkadaşları, hızından ve rakip kaleye doğru ilerleme yeteneğinden faydalanmak için topu sürekli ona göndermeye özen gösterdiğinden, oyuncu topla çıkışta kalıcı bir çözüm noktası haline geldi.

    Diomande'nin ortaya koyduğu performansın önemi de burada yatıyor. Zira genç oyuncu yalnızca Vinicius'un hücumdaki yokluğunu doldurmakla kalmadı; Mourinho'ya sol kanatta bütünlüklü roller üstlenebilecek, fırsat üretimini, kaleye doğrudan tehdidi ve savunma sorumluluğunu bir arada barındıran bir futbolcu kazandırdı. Bu unsurlar, önümüzdeki dönemde bu bölgedeki rekabeti daha da zorlaştırabilir.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Vinicius baskı altında: Asli oyuncu statüsünü kaybediyor mu?

    Vinicius Junior'un bu sezon maruz kaldığı eleştiriler tek bir maçın ürünü değildi; zira Brezilyalı yıldız, pek çok maçta Real Madrid taraftarlarının kendisinden görmeye alıştığı seviyenin uzağında kalmasının ardından hücum etkisinin azalmasıyla ilgili artan sorularla karşı karşıya kaldı.

    Sorun; kolay fırsatların harcanmasında, sahanın son üçte birlik bölümünde isabetli olmayan kararlar alınmasında ve geçmiş sezonlarda en önemli güçlü yönlerinden biri olan bazı bireysel durumların değerlendirilememesinde ortaya çıktı. Bu da sahip olduğu teknik kapasite, hız ve çalım yeteneğiyle kıyaslandığında etkisini birçok maçta daha az belirgin hale getirdi.

    Ancak en çok tartışma yaratan yön savunma görevleriyle ilgiliydi. Vinicius, takım arkadaşlarına destek vermek için sürekli geri dönmemesi nedeniyle eleştirildi; bu durum arkasında alanlar bırakıyor ve özellikle rakip topu hızlı taşımayı başardığında sol kanat beki rakiplerin baskısı altında kalıyordu.

    Buna karşılık Diomande, Sevilla karşısında farklı bir örnek sundu. Hücum koşularıyla alanları kapatmaya katkı sağlamak için geriye dönüşü birleştirerek takıma sol kanatta daha fazla denge kazandırdı ve bir kanat oyuncusunun performansının çalım atmak ve gol üretmekle sınırlı kalmadığını, kendisinden istenen taktik görevleri yerine getirmeye kadar uzandığını teyit etti.

    Elbette tek bir maç, sahip olduğu tecrübe ve kapasite göz önüne alındığında Vinicius'un geleceği hakkında hüküm vermek ya da değerini azaltmak için yeterli değil. Ancak Diomande'nin onun yokluğunda sergilediği parlak performans, cezasının sona ermesinden sonra bile Fildişi Sahilli oyuncunun daha büyük bir rol almayı hak edip etmediği konusunda Real Madrid içinde tartışma kapısını açabilir.

    El Clasico'nun yaklaşmasıyla bu rekabetin önemi daha da artıyor. Diomande, büyük maçlarda var olabilme kabiliyetini kanıtlama fırsatıyla karşı karşıya olacak ve Barcelona karşısında güçlü bir performans sunmayı başarırsa, özellikle Vinicius en iyi seviyesinden uzak kalmaya devam ederse, Mourinho kendisini hücum rollerinin dağılımı konusunda zor bir kararla baş başa bulabilir.

    Dolayısıyla, başlangıçta Kraliyet ekibi için bir darbe gibi görünen bu ceza, yeni bir alternatifi test etme fırsatına ve belki de sezonun en önemli dönemlerinden birinde teknik direktöre ek seçenekler sunan bir taktik çözümün keşfine dönüştü.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho dengeyi yeniden kuruyor: Keyif savunmadan başlıyor

    Real Madrid'in Sevilla karşısında daha ikna edici bir görüntü vermesinin tek sebebi Diomande'nin parlak performansı değildi; Mourinho'nun taktik tercihleri de hatlar arasındaki dengenin yeniden kurulmasında önemli bir rol oynadı. Teknik adam, kanatlarda Diomande ve Endrick'e güvenirken, ikiliye hücum hareketlerinin yanı sıra net savunma görevleri de yükledi.

    Real Madrid hücum anlarında 4-2-3-1 dizilişini uyguladı, ancak topu kaybettiğinde 4-4-2'ye dönüşüyordu. Bu geçişte Jude Bellingham ve Kylian Mbappé rakibin savunma oyuncularına baskı yapmak için öne çıkarken, Diomande ve Endrick kanatlara dönerek alanları kapatıyor ve Sevilla oyuncularının rahatça ilerlemesini engelliyordu.

    Orta sahada ise Aurélien Tchouaméni savunma hattının önündeki bölgeyi güvence altına almada önemli bir rol üstlendi. Güler, oyun kurma ve topu hücum üçlüsüne taşıma sürecine katkı sağladı; bu da takıma topa sahip olma, baskı ve topu geri kazanma arasında daha iyi bir denge kazandırdı.

    Bu organizasyon, rakiplerin bazı önceki maçlarda Real Madrid karşısında kullanmaya alıştığı alanların daralmasına yardımcı oldu. Zira takım artık hücumda yalnızca bireysel yeteneklerine dayanmıyor; topu kaybettiğinde çok daha derli toplu bir görüntü veriyor ve rakibin önündeki alanları kısıtlamaya yardımcı olan kolektif hareketler sergiliyor.

    Ayrıca savunmaya dönmeye hazır iki kanat oyuncusunun varlığı, bek oyuncularına daha büyük bir destek sağladı ve arka hattın yeterli destek olmadan rakip oyuncularla karşı karşıya kalmasını gerektiren durumlara düşme olasılığını azalttı. Bu da takımın maçın önemli bölümlerini kontrol altında tutma becerisine yansıdı.

    Sevilla golünü atmayı başarmış olsa da Real Madrid kolektif açıdan daha dengeli bir görüntü verdi ve maçın gidişatına üstünlüğünü kabul ettirdi. Ardından, alanları kullanma ve rakip kaleye birden fazla yolla ulaşma kabiliyetini teyit eden dörtlükle sonucu belirledi.

    İşte burada, Mourinho'nun gelecekte yararlanabileceği en önemli noktalardan biri ortaya çıkıyor: savunma sisteminin istikrarı, maçları hücumda bitirebilecek oyunculara sahip olmaktan daha az önemli değil. Topun kaybedildiği anlarda kanatlara net sorumluluklar vermek, hıza ve hücuma geçme kabiliyetinden feragat etmeden savunma hattı üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

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  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Klasiko öncesi başarılı bir kumar

    Üzerinde durulmayı hak eden kararlardan biri, Mourinho'nun Federico Valverde'yi sağ bek mevkiinde oynatma konusundaki ısrarı. Oyuncu daha önce bu mevkide görev yapmaya dair çekincelerini dile getirmiş ve savunma hattında oynamayı tercih etmediğini vurgulamıştı. Ayrıca Real Madrid'in yedek kulübesinde başka seçenekleri de bulunuyor; bunların en dikkat çekenleri Trent Alexander-Arnold ve Denzel Dumfries.

    Görünüşe göre Mourinho, Valverde'nin hücum ve savunma arasında istenen dengeyi sağlayabilme kapasitesine oynadı. Oyuncunun sahip olduğu fiziksel güç, hız ve alanları kapatma becerisi, bu mevkinin gerekliliklerini klasik bir bekten farklı bir biçimde yerine getirmesine imkân tanıyor.

    Saha içinde ise Uruguaylı oyuncu, sağ kanattan ileri çıkarak ve hücumların kurulumuna katılarak net bir hücum katkısı sundu. Aynı zamanda önemli bir savunma disiplini gösterdi ve altıpas içinden yakın mesafeden gelen bir şutu önleyerek kalesini kesin bir golden kurtardı.

    Bu performans, Mourinho'ya tercihinde ısrar etmesi için ek gerekçeler veriyor; özellikle de Valverde'nin roller arasında hızla geçiş yapabilmesi, baskıya ve topu geri kazanmaya katılması, bunun yanında önünde alan açıldığında hücuma destek verebilmesi göz önüne alındığında.

    Öte yandan teknik direktörün kararı, mevcut alternatiflerin güçlü ve zayıf yönlerine dair değerlendirmesiyle de ilişkili olabilir. Zira maçın doğası ve sağ bekten istenen görevler doğrultusunda, Valverde'nin Alexander-Arnold ya da Dumfries'e güvenmeye kıyasla her iki yönde daha fazla denge sağladığını düşünüyor olabilir.

    Ancak Sevilla karşısında bu tercihin tutması, Valverde'nin El Clasico'da da aynı mevkide görev yapacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Mourinho, farklı hücum niteliklerine sahip olan ve sağ kanatta daha büyük zorluklar çıkarabilecek Barcelona karşısında takımın ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmek durumunda kalacak.

    Ve en önemli soru hâlâ ortada: Mourinho, Barcelona maçında da bu mevkide Valverde'ye güvenmeye devam edecek mi, yoksa Alexander-Arnold ya da Dumfries'i ilk 11'e geri döndürüp Uruguaylı yıldızı oyunun ritmini kontrol etme becerisinden faydalanmak için orta sahada mı tutacak?

  • imago-sport-1084744448.jpgAlterphotos

    Güler'in tartışmalı pozisyonu: dönüm noktası

    Real Madrid'in sergilediği iyi performansa rağmen, maç hakem tartışmalarından uzak kalmadı. Ataklardan birinde Arda Güler'in karıştığı tartışmalı bir pozisyon yaşandı; Sevilla oyuncuları, Peque Fernández'e dirsek attığı gerekçesiyle kendisine disiplin kararı uygulanmasını talep etti.

    Söz konusu pozisyon, Güler'in açılış golünden sadece birkaç dakika önce meydana geldi ve hakemin daha sert bir karar alması gerekip gerekmediği konusunda soru işaretleri doğurdu. Olay oyuncunun oyundan atılmasıyla sonuçlanmadı ve Real Madrid maçı tam kadro halinde tamamladı.

    Bu pozisyon, maçın gelişimi okunduğunda özel bir önem taşıyor; çünkü ilk gol beyaz takıma önemli bir avantaj sağladı ve maça daha büyük bir özgüvenle girmesine yardımcı oldu. Ardından ikinci golü de eklemeyi başardı ve ikinci yarıda farkı açtı.

    Güler'in oyundan atılması halinde sonucun mutlaka değişeceğini kesin olarak söylemek mümkün değil; ancak eksik oyuncuyla oynamanın Real Madrid'i farklı bir taktiksel sınavla karşı karşıya bırakacağını ve belki de Mourinho'yu planını değiştirmeye, görev dağılımını yeniden yapmaya zorlayacağını söylemek mantıklı olur. Bu da maçın şekline ve alanlarına etki edecekti.

    Hakem tartışmalarının ötesinde maç, Güler'in orta sahadaki önemini de teyit etti. Zira oyuncu, oyunun ritmini kontrol etme, pasları kanatlara yönlendirme ve hatlar arasında bağlantı kurma kabiliyetine sahip; bunun yanı sıra ceza sahası önündeki alanları değerlendirip dışarıdan şut çekebiliyor.

    Güler'in merkezde yer alması, kanatta görev yapmasına kıyasla oyunun akışına daha fazla etki etme imkânı sunuyor gibi görünüyor. Böylece atakların kurulumuna katılabiliyor ve oyunun yönünü değiştirebiliyor; ayrıca rakibin hatlarını kıran paslarla Bellingham ve Mbappé'ye destek verebiliyor.

    Dolayısıyla Güler'in yeteneklerinden en üst düzeyde faydalanmak, önümüzdeki dönemde Mourinho'nun anahtarlarından biri olabilir. Özellikle takımın, orta saha ile hücum arasında bağlantı kurabilecek, kapanan savunmalarla karşılaştığında çözüm üretebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde; savunma dengesine riayet etme zorunluluğu da göz ardı edilmeden.

  • El Clasico, Real Madrid'in kazanımları için gerçek bir sınav

    Sonuç olarak, Sevilla karşısında alınan galibiyet Real Madrid'e üç puandan daha fazlasını kazandırdı; zira yeni hücum seçeneklerini ortaya çıkardı, Vinicius'un yokluğunun mutlaka tehlike üretiminde düşüş anlamına gelmediğini gösterdi ve takımın kolektif performansının iyileşmesinde savunma disiplininin önemine ışık tuttu.

    Bu karşılaşmadan en çok kâr eden isim ise Diomande olmaya devam ediyor. Oyuncu, eline geçen fırsatı değerlendirerek sol kanatta eksiksiz bir performans sergiledi. Valverde ise sağ bekte devam etme şansını güçlendirdi, Güler de oyun kurma ve fırsat üretme sürecinin merkezindeki varlığının önemini gösterdi.

    Ancak gerçek sınav, Barcelona karşısındaki El Clasico'da olacak. Mourinho'nun burada, Sevilla karşısında görülenlerin geçici bir parlama değil, takımın görünümünde ve dengesinde gerçek bir gelişimin sonucu olduğunu kanıtlaması gerekecek; özellikle de İspanya La Liga'nın ilk 9 haftasında puan kaybetmeyen bir rakip karşısında.

    Real Madrid bu dengeyi korumayı başarır, Diomande'nin formundan, Güler'in yeteneklerinden ve Valverde'nin esnekliğinden faydalanırsa, Barcelona maçına daha büyük bir güvenle çıkabilir. Vinicius ise fırsatları değerlendirip Kraliyet forması altında hak ettiğini kanıtlayabilen alternatiflerin ortaya çıkmasıyla birlikte, yerini geri kazanmak için ek bir meydan okumayla karşı karşıya kalacak.


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