Vinicius Junior'un Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 4 maçlık ceza, Yan Diomande'ye favori bölgesi olan sol kanatta forma şansı bulması için değerli bir fırsat sundu. Daha önceki bazı maçlarda sağ tarafta farklı görevler üstlenen genç oyuncu, beklenen hücum etkisini sürekli biçimde ortaya koyamamıştı.

Ancak Sevilla karşılaşması tamamen farklı geçti. Diomande dikkat çeken bir hücum performansı sergiledi ve hızı, çalım yeteneği, boşluklara hareketi ve tehlike üretimine doğrudan katkılarıyla Real Madrid'in en parlak isimlerinden biri haline geldi. Böylece ilk 11'de yer kapmak için rekabet edebilecek donanıma sahip olduğunu da kanıtladı.

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, ilk golde önemli bir katkı sağladı. Topu Arda Güler'e aktardı, Güler de sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle öne geçen Real Madrid, maçın kontrolünü ele alma yolunda da ilk adımı attı.

Diomande'nin etkisi ilk golle sınırlı kalmadı. İkinci golde de hızlı bir pasla Jude Bellingham'a top gönderdi; Bellingham topuğuyla Kylian Mbappe'ye çıkardı ve Mbappe ikinci golü kaydetti. Üçüncü gol ise Fildişi Sahilli oyuncunun ara pasının ardından Mbappe'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıdan geldi.

Diomande'nin gecesindeki en dikkat çekici an ise, önündeki boşluğu değerlendirip sert bir vuruşla topu ağlara yerleştirerek skoru 4'e taşıdığı muhteşem füze golde yaşandı. Genç oyuncu, maç boyunca ortaya koyduğu üstün performansın ödülünü böylece kendisine vermiş oldu.

Hücum katkılarının yanı sıra Diomande, savunma görevlerinde de belirgin bir disiplin gösterdi. Pek çok kez Real Madrid'in yarı sahasına kadar geri döndü, top kesmelerde ve Sevilla oyuncularının önündeki alanları kapatmada katkı sağladı. İkinci yarıda ise takım arkadaşları, hızından ve rakip kaleye doğru ilerleme yeteneğinden faydalanmak için topu sürekli ona göndermeye özen gösterdiğinden, oyuncu topla çıkışta kalıcı bir çözüm noktası haline geldi.

Diomande'nin ortaya koyduğu performansın önemi de burada yatıyor. Zira genç oyuncu yalnızca Vinicius'un hücumdaki yokluğunu doldurmakla kalmadı; Mourinho'ya sol kanatta bütünlüklü roller üstlenebilecek, fırsat üretimini, kaleye doğrudan tehdidi ve savunma sorumluluğunu bir arada barındıran bir futbolcu kazandırdı. Bu unsurlar, önümüzdeki dönemde bu bölgedeki rekabeti daha da zorlaştırabilir.