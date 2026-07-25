Real Madrid'in transfer piyasasındaki hamlelerinin doğruladığı şey, José Mourinho'nun oyuncunun değeri veya kulüpteki geçmişi ne olursa olsun, kadrosu içinde "ayrılmış koltuk" fikrine inanmadığıdır. Portekizli teknik adam, takımın seviyesini korumanın tüm mevkilerde sürekli bir rekabet gerektirdiğinin farkında; bu da onu kâğıt üzerinde tamamlanmış görünen mevkilerde bile yeni isimlerin transferini talep etmeye itiyor.

Bu bakış açısıyla, Diomande ile anlaşmak yalnızca yeni bir hücum seçeneği eklemek için yapılan bir transfer olmayacak; aksine tüm oyunculara ilk on birde yer almanın yalnızca sahada belirleneceğine dair açık bir mesaj olacak.

Oyuncu kendini hızla kanıtlamayı başarırsa, Real Madrid görülmemiş bir hücum bolluğuyla karşı karşıya kalabilir. Bu da yönetimi, kadroda yer açmak ya da başka transferleri finanse etmeye yardımcı olacak mali bir getiri elde etmek amacıyla bazı yıldızları için gelen teklifleri değerlendirmeye itebilir.

Bu nedenle Diomande'nin gelişi, Vinicius ya da Rodrygo'nun doğrudan ayrılışı anlamına gelmeyebilir; ancak yıllardır ilk kez geleceklerini gerçek bir baskı altına sokacak.

Yalnızca en iyilere yer olan Real Madrid çapında bir kulüpte, seviyedeki herhangi bir düşüş ya da ilk on birdeki yerin kaybedilmesi, özellikle teknik ve ekonomik yönetimin vizyonuyla örtüşen dev bir teklif gelirse, daha önce gündemde olmayan kararların önünü açabilir.



