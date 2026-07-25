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Vinicius ve Rodrygo tehlikede: Mourinho devrimi Real Madrid'in çehresini değiştirebilir

FEATURES
J. Mourinho
Vinicius Junior
Rodrygo
Real Madrid
Y. Diomande
Portekiz
Brezilya
İspanya
Côte d’Ivoire

Portekizli teknik direktör kapsamlı bir değişiklik planlıyor

Real Madrid, yaz transfer döneminde erkenden harekete geçerek genç kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için Alman ekibi Leipzig ile görüşmelere başladı. İlk bakışta yalnızca hücum hattını güçlendirmeye yönelik bir adım gibi görünen bu hamle, aslında kraliyet ekibinin soyunma odasında çok daha büyük anlamlar taşıyor.

Real Madrid, Brezilyalı Vinicius Junior ve Rodrygo'dan oluşan dünya çapında bir hücum ikilisine sahip olmasına rağmen, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho takımın kanatlarda taze kana ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Özellikle yoğun bir sezon ve çok sayıda kupanın söz konusu olduğu bir dönemde, bu takviyenin ekibe daha fazla hız ve hücumda çözüm çeşitliliği kazandıracağına inanıyor.

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    Kurbana dönüşebilecek bir rekabet

    Real Madrid transferi tamamlamayı başarırsa, Vinicius, Rodrygo ve Diomande'nin yanı sıra iki kanatta da oynayabilen Kylian Mbappe'nin de bulunmasıyla birlikte kanat mevkileri için rekabet her zamankinden daha çetin bir hâl alacak.

    Bu kalabalık, özellikle reddedilmesi güç dev bir mali teklif gelmesi durumunda, yönetimi mevcut yıldızlardan birinin geleceğini yeniden değerlendirmeye itebilir.

    Buna ek olarak, daha önce sağ kanat mevkisinde de görev yapmış olan Türk Arda Güler'in yanı sıra Faslı oyuncu Brahim Diaz da kadroda bulunuyor.

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    Vinicius ayrılacak mı?

    Vinicius'un ismi Madrid projesi içinde en istikrarlı olarak kalmaya devam ediyor; zira hâlâ takımın en önemli oyuncularından biri konumunda ve kulüp de onu geleceğin pazarlama ve spor yüzlerinden biri olarak görüyor.

    Suudi Ligi'ne transfer olmasıyla defalarca ilişkilendirilmiş olsa da, ayrılık fikri şu an için karmaşık görünüyor; ancak Real Madrid göz ardı etmesi zor olağanüstü bir teklif alır ve oyuncunun kendisi de buna onay verirse durum değişebilir.

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    Rodrygo tehlike çemberinde

    Diğer taraftan Rodrygo, ayrılık fikrine daha açık görünüyor; özellikle birden fazla kez ilk on bir yerini kaybetme sıkıntısı yaşamış olması ve hücum seçeneklerinin çokluğunun oynama süresini daha da azaltabilecek olması bunda etkili.

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    Brezilyalı oyuncunun ismi son aylarda Premier Lig'in bazı büyük kulüpleriyle anılmıştı; bu da Real Madrid'in takım içinde teknik ve mali denge sağlaması gerektiği takdirde satışını gündeme gelebilecek çözümlerden biri haline getirebilir.

    Ayrıca geçen sezonun sonunda ön çapraz bağ kopması sakatlığı yaşaması, şiddetli rekabet ortamında ve her oyuncunun "Special One"ın önünde kendini kanıtlama isteğine rağmen yeni sezona hazır olmasını zorlaştırıyor.

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    Mourinho çizgisiz bir takım istiyor

    Real Madrid'in transfer piyasasındaki hamlelerinin doğruladığı şey, José Mourinho'nun oyuncunun değeri veya kulüpteki geçmişi ne olursa olsun, kadrosu içinde "ayrılmış koltuk" fikrine inanmadığıdır. Portekizli teknik adam, takımın seviyesini korumanın tüm mevkilerde sürekli bir rekabet gerektirdiğinin farkında; bu da onu kâğıt üzerinde tamamlanmış görünen mevkilerde bile yeni isimlerin transferini talep etmeye itiyor.

    Bu bakış açısıyla, Diomande ile anlaşmak yalnızca yeni bir hücum seçeneği eklemek için yapılan bir transfer olmayacak; aksine tüm oyunculara ilk on birde yer almanın yalnızca sahada belirleneceğine dair açık bir mesaj olacak.

    Oyuncu kendini hızla kanıtlamayı başarırsa, Real Madrid görülmemiş bir hücum bolluğuyla karşı karşıya kalabilir. Bu da yönetimi, kadroda yer açmak ya da başka transferleri finanse etmeye yardımcı olacak mali bir getiri elde etmek amacıyla bazı yıldızları için gelen teklifleri değerlendirmeye itebilir.

    Bu nedenle Diomande'nin gelişi, Vinicius ya da Rodrygo'nun doğrudan ayrılışı anlamına gelmeyebilir; ancak yıllardır ilk kez geleceklerini gerçek bir baskı altına sokacak.

    Yalnızca en iyilere yer olan Real Madrid çapında bir kulüpte, seviyedeki herhangi bir düşüş ya da ilk on birdeki yerin kaybedilmesi, özellikle teknik ve ekonomik yönetimin vizyonuyla örtüşen dev bir teklif gelirse, daha önce gündemde olmayan kararların önünü açabilir.


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