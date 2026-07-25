Real Madrid, yaz transfer döneminde erkenden harekete geçerek genç kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için Alman ekibi Leipzig ile görüşmelere başladı. İlk bakışta yalnızca hücum hattını güçlendirmeye yönelik bir adım gibi görünen bu hamle, aslında kraliyet ekibinin soyunma odasında çok daha büyük anlamlar taşıyor.
Real Madrid, Brezilyalı Vinicius Junior ve Rodrygo'dan oluşan dünya çapında bir hücum ikilisine sahip olmasına rağmen, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho takımın kanatlarda taze kana ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Özellikle yoğun bir sezon ve çok sayıda kupanın söz konusu olduğu bir dönemde, bu takviyenin ekibe daha fazla hız ve hücumda çözüm çeşitliliği kazandıracağına inanıyor.