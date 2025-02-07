Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images
İdil Erin Tetik

Vinicius'un aklını karıştıran teklif! Real Madrid'i kabul etmedi

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Vinicius Jr., Suudi Arabistan'dan gelen yüksek tekliflerin ardından Real Madrid'in ilk teklifini kabul etmedi.

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  • Vinicius Jr'ın sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor
  • Real Madrid ile yeni sözleşme için görüşüyor
  • Suudi Arabistan'dan 1 milyar euro'luk teklif iddiaları var
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