Vinicius'un aklını karıştıran teklif! Real Madrid'i kabul etmedi

Getty Imagesİdil Erin TetikVinicius'un aklını karıştıran teklif! Real Madrid'i kabul etmediVinicius JuniorReal MadridLa LigaPremier LigVinicius Jr., Suudi Arabistan'dan gelen yüksek tekliflerin ardından Real Madrid'in ilk teklifini kabul etmedi.Makaleye aşağıda devam edinMakaleye aşağıda devam edinMakaleye aşağıda devam edinHaberin devamı aşağıdaVinicius Jr'ın sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyorReal Madrid ile yeni sözleşme için görüşüyorSuudi Arabistan'dan 1 milyar euro'luk teklif iddiaları varGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱