Getty/MovistarCan ÖzerVinicius Junior, Leipzig maçında rakibinin boğazını sıktı!Vinicius JuniorWilli OrbanMoritz HeinrichReal Madrid - RB LeipzigReal MadridRB LeipzigŞampiyonlar LigiReal Madrid'in yıldızı Vinicius Jr, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig futbolcusu Willi Orban'ın boğazına sarıldı ve sarı kartla ucuz kurtuldu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaVinicius, Leipzig karşısında kırmızı karttan kurtulduOrban'ı boğazından yakaladı ve onu ittiHeinrichs ve Orban, Brezilyalı yıldızı eleştirdi