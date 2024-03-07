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Vinicius Jr Real MadridGetty/Movistar
Can Özer

Vinicius Junior, Leipzig maçında rakibinin boğazını sıktı!

Vinicius JuniorWilli OrbanMoritz HeinrichReal Madrid - RB LeipzigReal MadridRB LeipzigŞampiyonlar Ligi

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig futbolcusu Willi Orban'ın boğazına sarıldı ve sarı kartla ucuz kurtuldu.

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Haberin devamı aşağıda
  • Vinicius, Leipzig karşısında kırmızı karttan kurtuldu
  • Orban'ı boğazından yakaladı ve onu itti
  • Heinrichs ve Orban, Brezilyalı yıldızı eleştirdi

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