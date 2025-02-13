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Sir Alex Ferguson Vincent KompanyGOAL/Getty
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Vincent Kompany'den yıllar sonra olay Manchester United itirafı

V. KompanyM. UnitedTransfersM.CityBayern MünihPremier Lig

Vincent Kompany, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda Celtic'e karşı oynarken Sir Alex Ferguson'un kendisini izlemeye geldiğini hatırladı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Kompany, Ferguson'un kendisini Man Utd için izlediğini hatırlattı
  • Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Man City'ye katıldı
  • Bayern Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile karşılaştı
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