Vincent Kompany'den yıllar sonra olay Manchester United itirafı

GOAL/GettyRitabrata Banerjee ve Can ÖzerVincent Kompany'den yıllar sonra olay Manchester United itirafıV. KompanyM. UnitedTransfersM.CityBayern MünihPremier LigVincent Kompany, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda Celtic'e karşı oynarken Sir Alex Ferguson'un kendisini izlemeye geldiğini hatırladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaKompany, Ferguson'un kendisini Man Utd için izlediğini hatırlattıKariyerinin ilerleyen dönemlerinde Man City'ye katıldıBayern Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile karşılaştıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱