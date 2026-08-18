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Vieira GenoaGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Vieira, Senegal'in yeni teknik direktörü oldu

Senegal
Transfers
P. Vieira

Eski orta saha oyuncusu ve Genoa'nın eski teknik direktörü, doğduğu ülkenin milli takımının başına geçti

Patrick Vieira, Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Senegal Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak sözleşme imzaladı. Eski Fransa milli futbolcusu, projeyi derhal yürütmeye başlamaya hazır.


Vieira, 1976 doğumlu eski orta saha oyuncusu. İtalya'da Milan, Juventus ve Inter formaları giyen, futbolculuk kariyerini ise daha çok Arsenal'le özdeşleştiren isim (406 maç ve 34 gol), teknik direktörlük kariyerinde Manchester City altyapısındaki bir deneyimin ardından şimdiye kadar Nice, Crystal Palace, Strasbourg ve Genoa'nın A takımlarını çalıştırdı.



  • Vieira, Senegal’in Dakar kentinde doğdu ve sonradan Fransız vatandaşlığı alan bir Senegallidir. Vieira, futbolculuk döneminde Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Konfederasyonlar Kupası kazandı.


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