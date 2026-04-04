Videoda... Real Madrid'in golcüsü gözyaşlarının sırrını açıklıyor

Fidat Moriki, Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında ev sahibi Mallorca'nın Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçın kahramanı oldu.

Real Madrid, 89. dakikada Éder Militão'nun golüyle ölümcül bir beraberlik yolunda ilerliyordu.

Ancak Moriki, 90+1. dakikada Mallorca'ya galibiyet golünü attı.

Fidat Moriki, golü attıktan sonra gözyaşlarına boğuldu ve Mallorca'yı küme düşme mücadelesinde değerli bir galibiyete taşıdı.

Moriki, Marca gazetesinde yayınlanan açıklamasında, "Çok sert görünüyor olsam da ben de bir insanım ve duygularım beni etkiliyor" dedi.

Moriki, Elche karşısında bir penaltı kaçırmış ve Kosova'nın Türkiye'ye karşı oynadığı play-off finalini kaybetmesinin ardından Dünya Kupası'na katılma şansını da kaçırmıştı.

