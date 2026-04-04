Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

Çeviri:

Videoda... Real Madrid'in golcüsü gözyaşlarının sırrını açıklıyor

Fidat Moriki, Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında ev sahibi Mallorca'nın Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçın kahramanı oldu.

Real Madrid, 89. dakikada Éder Militão'nun golüyle ölümcül bir beraberlik yolunda ilerliyordu.

Ancak Moriki, 90+1. dakikada Mallorca'ya galibiyet golünü attı.

Fidat Moriki, golü attıktan sonra gözyaşlarına boğuldu ve Mallorca'yı küme düşme mücadelesinde değerli bir galibiyete taşıdı.

Moriki, Marca gazetesinde yayınlanan açıklamasında, "Çok sert görünüyor olsam da ben de bir insanım ve duygularım beni etkiliyor" dedi.

Moriki, Elche karşısında bir penaltı kaçırmış ve Kosova'nın Türkiye'ye karşı oynadığı play-off finalini kaybetmesinin ardından Dünya Kupası'na katılma şansını da kaçırmıştı.

  • Real Madrid karşısında puan alacağımızı beklemiyorduk

    Moriki, "Evet, ağladım, çünkü iki haftadır zor günler geçiriyorum. 92. dakikada bir penaltı kaçırdım, ardından Dünya Kupası elemeleri finalini kaybettik" dedi.

    "Burada 1-0 öndeydik, sonra 89. dakikada beraberlik oldu, birdenbire bir gol, harika bir gol ve 2-1 galibiyet, hem de benim golümle" diye devam etti.

    Moriki'nin golü, ligde kalma mücadelesinde belirleyici oldu, özellikle de Mallorca oyuncuları Real Madrid'den puan almanın zor olacağını önceden tahmin ediyorlardı. 

    Moriki, "Maçtan önce hesap yaparsanız, kendi sahasında oynasanız bile Real Madrid'e karşı sıfırı yazarsınız. Dürüst olmalıyız, 3 puan almak, harika bir maç çıkardığımız ve bu hafta iyi iş çıkardığımız anlamına geliyor" dedi.

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
La Liga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY