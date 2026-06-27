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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Sihirbazların çatışması… Harry Kane’i kurtarmak için acil müdahale

Panama - İngiltere
Panama
İngiltere
Dünya Kupası
İngiltere - Gana
Gana
H. Kane
Panama
İngiltere
ABD
Gana

Panama karşısında Üç Aslanların kaptanını kadroda tutma girişimi

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, Gana’daki bir büyücünün İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane’i hedef alması olayı yeni bir boyut kazandı. Yeni büyücüler, Kane’i teknik direktör Carlos Queiroz’un takımına karşı gol atmasını engelleyen Afrika “lanetinden” kurtarmak için harekete geçti.

İngiltere, Gana ile golsüz berabere kalırken, ülkesinde ünlü bir Ganalı büyücü, Bayern Münih yıldızının kaçırdığı fırsatların, “Üç Aslan”ın kaptanını bağlayan bir büyünün etkisinden başka bir şey olmadığını iddia etti. Bu durum, Afrika kıtasındaki milli takımların peşini bırakmayan bu tuhaf uygulamalar ve batıl inançlar hakkında dünya çapında alay konusu oldu.


  • Ken'i serbest bırakacağım!

    Ünlü Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, söz konusu maç öncesinde İngiltere milli takımını uyarmış ve Daily Star gazetesine şu açıklamayı yapmıştı: "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Yeteneklerimi daha önce kanıtladım ve onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kehanetlerimle ünlüyüm. Onun ciddi bir sakatlık geçirmesini istemem. Ülkemin maçında etkili olmasını engellemek yeter."

    Maçın ardından Bonsam, televizyonda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben dünyanın en güçlü ruhani büyücüsüyüm. Harry Kane’i şimdi serbest bırakacağım ki İngiltere’nin bir sonraki maçında gol atabilsin,” Gana karşısında gol atamamasının kendi büyüsünden kaynaklandığını düşünüyordu!

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  • Karşı efsaneler!

    Bu olayın dünya çapında geniş bir tartışma yaratmasının ardından, Peru'lu büyücüler, Harry'nin başına geldiğini düşündükleri "laneti" kaldırmak için canlı yayında halka açık bir tören düzenlediler.

    Peru'daki "Desvelados por el Mundial" adlı televizyon programı, geleneksel kıyafetler giymiş bir grup insanın, İngiltere forması giyen Harry Kane'in gerçek boyutlu karton maketi üzerinde "Progeria" ya da "büyü/ayin" olarak adlandırılan ritüelleri gerçekleştirdikleri görüntüleri yayınladı.

    Bu kişiler, İngiliz forvetin üzerindeki “talihsizliği veya laneti” ortadan kaldırmak amacıyla, makete dokunurken kimliği belirsiz maddeler serptiler, çiçekler kullandılar ve ilahiler okudular.

    Bu olay, grup aşamasının son turunda İngiltere’nin Panama ile oynayacağı maç öncesinde gerçekleşti. İngiltere milli takımı (4 puan), iki tur sonunda Gana ile puan eşitliği içinde bulunduğu grubun lideri olarak tur atlamak için galibiyet peşinde; onları 3 puanla Hırvatistan ve sıfır puanla Panama takip ediyor.

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