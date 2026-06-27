Video: Sihirbazların çatışması… Harry Kane’i kurtarmak için acil müdahale

Ünlü Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, söz konusu maç öncesinde İngiltere milli takımını uyarmış ve Daily Star gazetesine şu açıklamayı yapmıştı: "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Yeteneklerimi daha önce kanıtladım ve onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kehanetlerimle ünlüyüm. Onun ciddi bir sakatlık geçirmesini istemem. Ülkemin maçında etkili olmasını engellemek yeter."

Maçın ardından Bonsam, televizyonda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben dünyanın en güçlü ruhani büyücüsüyüm. Harry Kane’i şimdi serbest bırakacağım ki İngiltere’nin bir sonraki maçında gol atabilsin,” Gana karşısında gol atamamasının kendi büyüsünden kaynaklandığını düşünüyordu!

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