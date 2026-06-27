Video: Sihirbazların çatışması… Harry Kane’i kurtarmak için acil müdahale

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, Gana’daki bir büyücünün İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane’i hedef alması olayı yeni bir boyut kazandı. Yeni büyücüler, Kane’i teknik direktör Carlos Queiroz’un takımına karşı gol atmasını engelleyen Afrika “lanetinden” kurtarmak için harekete geçti.
İngiltere, Gana ile golsüz berabere kalırken, ülkesinde ünlü bir Ganalı büyücü, Bayern Münih yıldızının kaçırdığı fırsatların, “Üç Aslan”ın kaptanını bağlayan bir büyünün etkisinden başka bir şey olmadığını iddia etti. Bu durum, Afrika kıtasındaki milli takımların peşini bırakmayan bu tuhaf uygulamalar ve batıl inançlar hakkında dünya çapında alay konusu oldu.