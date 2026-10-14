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Video: Şeyh Ahmed el-Yusuf: Ronaldo 1000 gol barajını Kuveyt'te aşacak

Al Ahli - Al Nassr FC
Al Ahli
Al Nassr FC
Premier Lig
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Portekiz

Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Ahmed el-Yusuf es-Sabah, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun tarihe Kuveyt sahalarının kapısından girmesini temenni ederek, Al Nassr kaptanının 1000. golünü önümüzdeki aralık ayında Kuveyt'te düzenlenmesi planlanan Suudi Süper Kupası'nda atmasını umduğunu dile getirdi.

Çarşamba günü gerçekleştirilen turnuvanın kura çekimi töreninde el-Yusuf, Kuveyt taraftarının, futbol dünyasında benzeri görülmemiş bir rekora yaklaşan Ronaldo'nun kariyerindeki olağanüstü bir ana tanıklık etmesini temenni etti.

Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı, Suudi Arabistan'ın Thmanyah kanalına yaptığı açıklamada, "İnşallah Ronaldo 1000. golünü, hatta 1001. golünü Kuveyt'te atar" dedi.

Portekizli efsane, geçen pazartesi AFC Şampiyonlar Ligi Elit müsabakaları kapsamında Al Nassr'ın Özbek ekibi Neftçi'yi 3-1 yendiği maçta fileleri havalandırmasının ardından kariyerinde 981 gole ulaştı ve bin gol barajına 19 gol yaklaştı.

  • Al-Nassr kulübüne taraftar desteği

    Krallığa olan desteğini de vurgulayarak şöyle konuştu: "Biz Kuveyt halkı olarak, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı ve veliaht prensi hazretlerinin liderliğindeki Suudi Arabistan Krallığı'nın yönetiminin ve Kuveyt halkına vefalı Suudi halkının arkasında tek saf halinde duruyoruz. Kuveytlilerin tamamı Krallığa ve halkına vefalıdır."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Suudi Süper Kupası'nın Kuveyt topraklarında düzenlenmesinden çok mutluyum ve bu benim için Kuveyt topraklarında gerçekleşecek en güçlü müsabakalardan biri."

    Bu bağlamda, Nassr'ın turnuvadaki katılımı Kuveyt'te taraftar ilgisiyle karşılanıyor. Yusuf, Kuveyt Kadisiye taraftarlarının mutlaka Suudi Kadisiye'yi desteklemediklerini, ancak Kadisiye ve Kuveyt futbolunun efsanesi Bedir el-Mutava'nın bu dünya çapındaki kulübün formasını giydiği günden beri Nassr'ı desteklemeye meyilli olduklarını belirtti.

  • Al Nassr, Süper Kupa yarı finalinde Al Kholood ile karşılaşıyor

    2026-2027 sezonu Suudi Süper Kupası kurası sonucunda ilk yarı finalde Al Ahli ile Al Qadsiah karşı karşıya gelecek, ikinci maçta ise Al Nassr, Al Khaleej ile mücadele edecek.

    Turnuva müsabakalarına, 19-23 Aralık tarihleri arasında Kuveyt'teki Jaber Al Ahmad Uluslararası Stadı ev sahipliği yapacak ve organizasyonda dört takım mücadele edecek. Yarı final maçları 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak, final ise aynı ayın 23'ünde yapılacak.

    Al Nassr, Suudi Roshn Ligi şampiyonu olarak turnuvada yer alacak. Al Khaleej, Kral Kupası ikincisi olarak adını yazdırdı; Al Ahli ligde üçüncü olarak katılma hakkı kazandı, Al Qadsiah ise ligi dördüncü sırada tamamlayarak biletini aldı.

    Al Nassr'ın yeni bir kupa kazanma hedefi ile taraftarların Ronaldo'nun tarihi rakamını beklemesi arasında, Suudi ekibinin kaptanı turnuvada 1000. golüne ulaşmayı başarırsa Kuveyt sahaları onun kariyerindeki istisnai bir anın sahnesine dönüşebilir.

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