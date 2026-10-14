Video: Şeyh Ahmed el-Yusuf: Ronaldo 1000 gol barajını Kuveyt'te aşacak

Krallığa olan desteğini de vurgulayarak şöyle konuştu: "Biz Kuveyt halkı olarak, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı ve veliaht prensi hazretlerinin liderliğindeki Suudi Arabistan Krallığı'nın yönetiminin ve Kuveyt halkına vefalı Suudi halkının arkasında tek saf halinde duruyoruz. Kuveytlilerin tamamı Krallığa ve halkına vefalıdır."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Suudi Süper Kupası'nın Kuveyt topraklarında düzenlenmesinden çok mutluyum ve bu benim için Kuveyt topraklarında gerçekleşecek en güçlü müsabakalardan biri."

Bu bağlamda, Nassr'ın turnuvadaki katılımı Kuveyt'te taraftar ilgisiyle karşılanıyor. Yusuf, Kuveyt Kadisiye taraftarlarının mutlaka Suudi Kadisiye'yi desteklemediklerini, ancak Kadisiye ve Kuveyt futbolunun efsanesi Bedir el-Mutava'nın bu dünya çapındaki kulübün formasını giydiği günden beri Nassr'ı desteklemeye meyilli olduklarını belirtti.