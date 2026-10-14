Video: Şeyh Ahmed el-Yusuf: Ronaldo 1000 gol barajını Kuveyt'te aşacak

Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Ahmed el-Yusuf es-Sabah, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun tarihe Kuveyt sahalarının kapısından girmesini temenni ederek, Al Nassr kaptanının 1000. golünü önümüzdeki aralık ayında Kuveyt'te düzenlenmesi planlanan Suudi Süper Kupası'nda atmasını umduğunu dile getirdi.
Çarşamba günü gerçekleştirilen turnuvanın kura çekimi töreninde el-Yusuf, Kuveyt taraftarının, futbol dünyasında benzeri görülmemiş bir rekora yaklaşan Ronaldo'nun kariyerindeki olağanüstü bir ana tanıklık etmesini temenni etti.
Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı, Suudi Arabistan'ın Thmanyah kanalına yaptığı açıklamada, "İnşallah Ronaldo 1000. golünü, hatta 1001. golünü Kuveyt'te atar" dedi.
Portekizli efsane, geçen pazartesi AFC Şampiyonlar Ligi Elit müsabakaları kapsamında Al Nassr'ın Özbek ekibi Neftçi'yi 3-1 yendiği maçta fileleri havalandırmasının ardından kariyerinde 981 gole ulaştı ve bin gol barajına 19 gol yaklaştı.