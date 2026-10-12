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Video: Nassr, sakatlıklar gecesinde Asya'da toparlandı ve Ronaldo parladı

Al Nassr FC - Neftchi Fargona
Al Nassr FC
Neftchi Fargona
AFC Şampiyonlar Ligi 1
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Özbekistan
Portekiz

Dünya yıldızından muhteşem bir performans

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, pazartesi akşamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ikinci hafta müsabakaları kapsamında Özbekistan'ın Neftçi takımını 3-1 yenerek dengesini yeniden buldu. Karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun parlak performansı öne çıkarken, heyecan verici olaylar ve "El-Alemi" kadrosunda endişe yaratan sakatlıklar da yaşandı.

Bu zafer, kıta yolculuğuna deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımı karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgiyle başlayan Al Nassr'a rotasını düzeltme fırsatı verdi. Takım bu kez Angelo ve Ronaldo'nun golleri ile Özbek ekibinin savunmacısının kendi kalesine attığı kendi kalesine gol sayesinde üç puanı hanesine yazdırdı.

  • Angelo skoru açtı, Ronaldo farkı artırdı

    Al Nassr, maçı erken bitirme hedefiyle net bir hırsla başladı, ancak 13. dakikada Fransız Kingsley Coman'ın sakatlanarak sahayı terk etmesiyle beklenmedik bir darbe aldı. Bu durum teknik heyeti erken bir değişiklik yapmaya zorladı, sonrasında takım üstünlüğünü kademeli olarak kurmayı başardı.



    33. dakikada ise Angelo, ceza sahası içinde aldığı ortayı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve Al Nassr'ı öne geçirdi.

    İlk yarının bitimine üç dakika kala sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve 42. dakikada ikinci golü kaydederek takımını devre arasına görece rahat bir konumda soktu.




  • Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Buchel'in hatası Nefçi'yi geri getirdi: Kendi kalesine gol

    İkinci yarının başlamasıyla Neftçi, 51. dakikada Nawaf Boushal'ın feci hatasından faydalanan Alisher Odilov'un Al Nassr ağlarını havalandırmasıyla farkı bire indirdi ve karşılaşmaya heyecanı geri getirerek ev sahibi ekibi üstünlüğünü koruma konusunda artan bir baskı altına soktu.

    Özbek ekibinin işi 65. dakikada daha da zorlaştı; orta saha oyuncusu Ali Bayev, Al Nassr'ın savunma oyuncusu Mohamed Simakan'a yaptığı sert müdahale sonrası hakemin kırmızı kart göstermesiyle oyun dışı kaldı ve Neftçi maçı on oyuncuyla tamamladı.

    Al Nassr, sayısal üstünlüğünü değerlendirerek 78. dakikada üçüncü golü de buldu. Neftçi'nin savunma oyuncusu Bojan Cecer'in kendi kalesine attığı gol, Al Nassr'ın üstünlüğünü pekiştirdi ve karşılaşmanın son dakikalarına girilmeden maçı sonuçlandırmaya yaklaştırdı.

  • Zafere rağmen Nassr'ı endişelendiren sakatlıklar

    Nasr üç bire öne geçmesine rağmen maç kendi saflarında endişeden uzak kalmadı; zira Mohamed Simakan, Nefteçi oyuncusunun kırmızı kart görmesine yol açan müdahale sonucu sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Takım, ilk yarının erken dakikalarında Coman'ı da kaybetmişti.

    Ayrıca okuyun: Video: Gol, ofsayt ve arbede; Ronaldo, Asya'da 3 heyecanlı dakikanın kahramanı oldu

    Böylece Nasr, puanını üçe yükselterek kıtasal turnuvada olumlu sonuçlar yoluna dönmesini sağlayan önemli bir galibiyetle sahadan ayrıldı; hücum etkinliği ve rakibinin sayısal eksikliğinden yararlanarak bu sonuca ulaştı.

    Ancak teknik ekip, Coman ve Simakan'ın sakatlıklarının niteliğini belirlemek için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekleyecek. Takım ise bu galibiyetin üzerine koyarak Asya serüvenini daha iyi bir görüntüyle sürdürmeyi umuyor.

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