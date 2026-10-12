Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, pazartesi akşamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ikinci hafta müsabakaları kapsamında Özbekistan'ın Neftçi takımını 3-1 yenerek dengesini yeniden buldu. Karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun parlak performansı öne çıkarken, heyecan verici olaylar ve "El-Alemi" kadrosunda endişe yaratan sakatlıklar da yaşandı.
Bu zafer, kıta yolculuğuna deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımı karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgiyle başlayan Al Nassr'a rotasını düzeltme fırsatı verdi. Takım bu kez Angelo ve Ronaldo'nun golleri ile Özbek ekibinin savunmacısının kendi kalesine attığı kendi kalesine gol sayesinde üç puanı hanesine yazdırdı.