Nasr üç bire öne geçmesine rağmen maç kendi saflarında endişeden uzak kalmadı; zira Mohamed Simakan, Nefteçi oyuncusunun kırmızı kart görmesine yol açan müdahale sonucu sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Takım, ilk yarının erken dakikalarında Coman'ı da kaybetmişti.

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Böylece Nasr, puanını üçe yükselterek kıtasal turnuvada olumlu sonuçlar yoluna dönmesini sağlayan önemli bir galibiyetle sahadan ayrıldı; hücum etkinliği ve rakibinin sayısal eksikliğinden yararlanarak bu sonuca ulaştı.

Ancak teknik ekip, Coman ve Simakan'ın sakatlıklarının niteliğini belirlemek için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekleyecek. Takım ise bu galibiyetin üzerine koyarak Asya serüvenini daha iyi bir görüntüyle sürdürmeyi umuyor.