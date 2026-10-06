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Argentina v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
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Video: Messi'ye veda, Antonela atlatamadığı bir mesajda durakladı

L. Messi
Arjantin - Benin
Arjantin
Benin
Hazırlık Maçları
Arjantin
Benin

Hikâyenin son bölümleri

Lionel Messi, yarın çarşamba sabahının ilk saatlerinde Monumental Stadı'nda Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçında Arjantin Milli Takımı'na veda edecek. Bu nedenle "Albiceleste"nin tarihi gol kralına her türden veda sözleri ve mesajları yağıyor.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan anı videoları arasında, eşi Antonela Roccuzzo özellikle bir videoyu paylaştı ve bundan ne kadar etkilendiğini gizleyemedi.



  • Duygusal video: Antonela gözyaşlarıyla tepki verdi

    Antonela, Instagram hikâyelerinden birinde Arjantin Futbol Federasyonu'nun hesabından bir paylaşımı yeniden paylaştı. Paylaşımda Messi'nin en öne çıkan anlarından bir derleme ve Leo'ya duyulan duyguları anlatan bir seslendirme yer alıyordu.

    Roccuzzo videoya üç ağlayan yüz emojisiyle karşılık verdi.

    Duygulandıran videonun metni şöyleydi: "Hikâye şöyle anlatır; Rosario'da doğan bir çocuk hayatımızı değiştirmeye geldi. Sadece 125 gol yüzünden değil, o serbest vuruşlardaki büyü yüzünden de değil. Daha iyi bir şey vardı, hiçbir gazetenin asla belgelemediği bir şey. İki Copa America kupamdan daha iyi, hatta Katar'daki Dünya Kupası'ndan bile daha iyi. Leo, dünyanın en iyisi olduğunu neden biliyor musun? Çünkü bu 22 yılda bizi daha iyi kıldın. Daha iyi babalar, daha iyi evlatlar, daha iyi hayat arkadaşları. Ve farkında olmadan, biz senin gollerini kutlarken ve senin tüm zamanların en iyisi olduğunu haykırırken, sen bizi de geliştiriyordun. Ve bu başlı başına bir başka kupa."



  • "Bize hâlâ hayal kurmak için zaman olduğunu öğretti"

    Anlatıcı sözlerine şöyle devam etti: "Büyükannene sunduğun her şeyle bizi daha iyi birer torun yaptın. Zorluklarla mücadele etmede bizi daha iyi hale getirdin, çünkü yaşadığın onca şeye rağmen bizi bir kez daha Dünya Kupası finaline taşıdın. Bunun bizi daha iyi yapmadığını düşünsene. Tarihi düzelttiğinde, hem de tüm dünyanın önünde, o kupaya sarılarak uyurken, sadece birkaç kelimeyle bizi daha iyi yaptın, çünkü bize hayal kurmak için hâlâ zaman olduğunu öğrettin. Teşekkür ederim Leo. Kupalar için, goller için teşekkür ederim, ama senin mirasın bunların çok ötesinde. Leo Messi'nin bizim için ne ifade ettiği sorulduğunda ne diyeceğimizi biliyor musunuz? Tüm zamanların en iyisi, çünkü o hepimizi daha iyi yaptı." Arjantin Futbol Federasyonu töreni bu sözlerle noktaladı.

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  • Kutlamalar sürüyor: sanatsal gösteri

    Kutlamalar, Monumental Stadı'nda farklı sanatçıların sahne alacağı bir sanat gösterisiyle devam edecek. Ayrıca Messi'nin, zaferlerine tanıklık eden takım arkadaşları ve milli takımda onun izinden gidecek diğer oyuncularla birlikte Arjantin Milli Takımı forması altında son dakikalarını geçireceği bir futbol maçı da düzenlenecek.

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