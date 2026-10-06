Antonela, Instagram hikâyelerinden birinde Arjantin Futbol Federasyonu'nun hesabından bir paylaşımı yeniden paylaştı. Paylaşımda Messi'nin en öne çıkan anlarından bir derleme ve Leo'ya duyulan duyguları anlatan bir seslendirme yer alıyordu.

Roccuzzo videoya üç ağlayan yüz emojisiyle karşılık verdi.

Duygulandıran videonun metni şöyleydi: "Hikâye şöyle anlatır; Rosario'da doğan bir çocuk hayatımızı değiştirmeye geldi. Sadece 125 gol yüzünden değil, o serbest vuruşlardaki büyü yüzünden de değil. Daha iyi bir şey vardı, hiçbir gazetenin asla belgelemediği bir şey. İki Copa America kupamdan daha iyi, hatta Katar'daki Dünya Kupası'ndan bile daha iyi. Leo, dünyanın en iyisi olduğunu neden biliyor musun? Çünkü bu 22 yılda bizi daha iyi kıldın. Daha iyi babalar, daha iyi evlatlar, daha iyi hayat arkadaşları. Ve farkında olmadan, biz senin gollerini kutlarken ve senin tüm zamanların en iyisi olduğunu haykırırken, sen bizi de geliştiriyordun. Ve bu başlı başına bir başka kupa."







