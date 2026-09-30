Karşılaşmanın manşetlik anı 81. dakikada geldi. Ev sahibi ekip zaten farklı bir galibiyete doğru ilerlerken, Hırvatistan kulübesi geç bir değişiklik yapmayı tercih ederek efsane oyun kurucusunu oyuna sürdü. Modric, takım arkadaşı Peter Sucic'in yerine Ramon Sanchez Pizjuan zeminine adım attı. 41 yaşındaki oyuncu kenar çizgisini geçerken, Sevilla seyircisi rakip takımın yıldızını içten ve yaygın bir şekilde ayakta alkışladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, İspanyol taraftarların gösterdiği bu inanılmaz karşılamadan açıkça etkilendi. Bu büyük jest karşısında duygulanan Modric, daha sonra sosyal medyada minnettarlığını paylaşarak kısaca şunu söyledi: "Çok teşekkürler, İspanya."