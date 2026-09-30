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VİDEO: Luka Modric, Uluslar Ligi maçında İspanyol taraftarlardan müthiş bir ayakta alkış aldı
Sevilla'da güzel bir an
İspanya, Hırvatistan karşısında 4-1'lik net bir galibiyet aldı, ancak maçın sonucu kısa bir süreliğine sportif saygının unutulmaz bir anının gölgesinde kaldı. Ramon Sanchez Pizjuan'daki taraftarlar, konuk takımın bir ikonunu onurlandırmayı ihmal etmedi. Karşılaşmanın son bölümünde ev sahibi takım taraftarları, Modric yedek kulübesinden oyuna gelirken ona tüyleri diken diken eden bir saygı duruşunda bulunmak için ayağa kalktı.
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Bir ikon için ayakta alkış
Karşılaşmanın manşetlik anı 81. dakikada geldi. Ev sahibi ekip zaten farklı bir galibiyete doğru ilerlerken, Hırvatistan kulübesi geç bir değişiklik yapmayı tercih ederek efsane oyun kurucusunu oyuna sürdü. Modric, takım arkadaşı Peter Sucic'in yerine Ramon Sanchez Pizjuan zeminine adım attı. 41 yaşındaki oyuncu kenar çizgisini geçerken, Sevilla seyircisi rakip takımın yıldızını içten ve yaygın bir şekilde ayakta alkışladı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, İspanyol taraftarların gösterdiği bu inanılmaz karşılamadan açıkça etkilendi. Bu büyük jest karşısında duygulanan Modric, daha sonra sosyal medyada minnettarlığını paylaşarak kısaca şunu söyledi: "Çok teşekkürler, İspanya."
- Getty Images Sport
İnanılmaz istatistikler ve İspanyol bağlantıları
Modric’in İspanyol futboluyla bağı tartışılmaz; bu da Sevilla’daki karşılamayı özellikle duygusal hâle getirdi. Taraftarlar, iç liglerinde uzun yıllar boyunca üstün bir performans sergileyen eski Madrid orta sahasına büyük takdirlerini göstermeye hevesliydi.
Artık AC Milan forması giyiyor olsa da, İspanya’daki mirasının hâlâ dokunulmaz olduğu açıkça görülüyor. İspanya’ya karşı sahaya çıkması, en üst seviyedeki inanılmaz uzun ömürlülüğünü de bir kez daha ortaya koydu. 41 yaşındaki Modric, Hırvatistan formasıyla 204 maç ve 30 gol gibi şaşırtıcı bir istatistiğe sahip.
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