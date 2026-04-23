VİDEO: Luis Suárez, MLS'de Inter Miami formasıyla muhteşem bir vole golü atarak eski günlerini hatırlattı
Suarez'in golü galibiyeti garantiledi
Efsanevi Uruguaylı forvet, kariyerinin son demlerinde olabilir, ancak muhteşem goller atma yeteneği hiç azalmamış durumda. 75. dakikada oyuna giren Suarez, sol ayağıyla vurduğu vole vuruşuyla kaleci Rafael Cabral'ı geçerek Miami'nin üstünlüğünü ikiye katladı ve deplasman taraftarları arasında coşkulu kutlamalara yol açtı. Bu gol, Suarez'in bu sezon attığı ikinci gol oldu ve America First Field'da gerilimli geçen son dakikalarda Herons'a rahat bir nefes aldırdı.
De Paul, Miami'nin ilk golünü attı
Suarez son dakikalardaki golüyle manşetlere taşınsa da, Real Salt Lake’in inatçı direnişini ilk kıran, Güney Amerikalı yıldız takım arkadaşı De Paul oldu. 82. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu, Telasco Segovia’dan gelen kısa köşe vuruşunu aldı ve topu kalenin sağ üst köşesine doğru kavisli bir vuruşla göndererek konuk takıma hak ettikleri bir üstünlük sağladı.
İki gol arasında sadece 1 dakika 54 saniye vardı. Bu, kulüp tarihindeki en hızlı iki gol olarak kayıtlara geçti ve maçın büyük bir bölümünde rekabetçi kalan Salt Lake takımının moralini bozdu. Bu sonuçla Inter Miami, Doğu Konferansı sıralamasında ikinci sıraya yükseldi ve etkileyici yenilmezlik serisini normal sezon maçlarında sekize çıkardı.
Hoyos, 'muhteşem gol' anını övüyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından Inter Miami'nin geçici teknik direktörü Guillermo Hoyos, tecrübeli forvetinin katkısını övgüyle karşıladı. ESPN'in aktardığına göre Hoyos, "Bence bu sadece bir gol değildi; bu bir 'golazo'ydu" dedi. "Bu kalibrede oyuncularınız olduğunda, kendilerini yedek kulübesinde bulduklarında hayal kırıklığına uğramaları çok doğal. Ancak burada, bu tür bir tavırdan eser yoktu."
Inter Miami, bu hafta sonu Nu Stadium'da New England'ı ağırlamaya hazırlanırken kısa bir ara verecek. Şu anda Doğu Konferansı lideri Nashville'in sadece bir puan gerisinde olan Herons, sekiz maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi ve Hoyos yönetimindeki ivmesini devam ettirmeyi hedefliyor.