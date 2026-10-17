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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Video: Liverpool, Brentford'u 8 dakikada cezalandırdı

Match report
Brentford - Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier Lig
İngiltere

Liverpool, ev sahibinin eksik kalmasını fırsata çevirdi

Liverpool, cumartesi günü Premier Lig'in yedinci haftasında konuk olduğu Brentford karşısında geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak değerli bir zafer elde etti. Nefes kesen karşılaşmada ev sahibi ekip iki kırmızı kart görerek teknik direktör Andoni Iraola'nın ekibinin işini kolaylaştırdı.

Brentford, 44. dakikada Kenny Lewis-Potter ile öne geçti. İkinci yarıda Liverpool, 62. dakikada Victor Munoz ve 70. dakikada Alexander Isak'ın golleriyle cevap verdi.

Bu galibiyetle Liverpool, 12 puanla puan durumunda beşinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Brentford ise bu sezonki ilk yenilgisini alarak 10 puanda kaldı ve altıncı sırada yer aldı.



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    Brentford, 44. dakikada Keane Lewis-Potter ile öne geçti. Bir ortadan kafa vuruşuyla golü kaydeden oyuncu, takımına ilk yarı bitmeden avantajı getirdi.

    Ancak sevinç uzun sürmedi; 45+3. dakikada hakemin video teknolojisiyle pozisyonu izlemesinin ardından Yehor Yarmoliuk oyundan atıldı ve Brentford oyuncusu kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

    Sayısal eksikliğe rağmen Brentford ikinci yarının başında savunma düzenini korudu, ancak Liverpool 62. dakikada Victor Munoz ile beraberliği sağladı ve bu golle takımını maça geri döndürdü.

  • Liverpool baskıyı artırıyor: Isak'ın golü ve yeni bir kırmızı kart

    Bunun ardından Liverpool, Brentford savunması üzerindeki baskısını artırdı ve Alexander Isak 70. dakikada öne geçiş golünü kaydetti. İsveçli forvet, Bradley Barcola'nın ceza sahası içine yaptığı ortayı aldıktan sonra sol ayağıyla vurarak bu sezonun beşinci golüne ulaştı.



    Brentford, eksik oynamasına rağmen denemelerini sürdürdü ve oyuncuları, Thiago'nun Jaquet'in baskısı altında ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından 82. dakikada penaltı istedi; ancak video yardımcı hakem sistemi, hakemin penaltı vermeme kararını destekledi.

    Hakem, normal sürenin sonunda altı dakika uzatma süresi olduğunu açıkladı. Bu durum Brentford'a dönüş için son bir şans verdi ve teknik direktörü Andrews, 90. dakikada tüm oyuncularını öne gönderdi. Ancak girişimleri, Liverpool'un organize savunmasına takıldı.

    90+2. dakikada Vitaly Janelt ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı ve Brentford dokuz oyuncuyla kaldı. Liverpool ise üç puanı hanesine yazdırdı.

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