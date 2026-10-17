Video: Liverpool, Brentford'u 8 dakikada cezalandırdı

Bunun ardından Liverpool, Brentford savunması üzerindeki baskısını artırdı ve Alexander Isak 70. dakikada öne geçiş golünü kaydetti. İsveçli forvet, Bradley Barcola'nın ceza sahası içine yaptığı ortayı aldıktan sonra sol ayağıyla vurarak bu sezonun beşinci golüne ulaştı.









Brentford, eksik oynamasına rağmen denemelerini sürdürdü ve oyuncuları, Thiago'nun Jaquet'in baskısı altında ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından 82. dakikada penaltı istedi; ancak video yardımcı hakem sistemi, hakemin penaltı vermeme kararını destekledi.

Hakem, normal sürenin sonunda altı dakika uzatma süresi olduğunu açıkladı. Bu durum Brentford'a dönüş için son bir şans verdi ve teknik direktörü Andrews, 90. dakikada tüm oyuncularını öne gönderdi. Ancak girişimleri, Liverpool'un organize savunmasına takıldı.

90+2. dakikada Vitaly Janelt ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı ve Brentford dokuz oyuncuyla kaldı. Liverpool ise üç puanı hanesine yazdırdı.

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