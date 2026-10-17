Video: Liverpool, Brentford'u 8 dakikada cezalandırdı

Liverpool, cumartesi günü Premier Lig'in yedinci haftasında konuk olduğu Brentford karşısında geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak değerli bir zafer elde etti. Nefes kesen karşılaşmada ev sahibi ekip iki kırmızı kart görerek teknik direktör Andoni Iraola'nın ekibinin işini kolaylaştırdı.
Brentford, 44. dakikada Kenny Lewis-Potter ile öne geçti. İkinci yarıda Liverpool, 62. dakikada Victor Munoz ve 70. dakikada Alexander Isak'ın golleriyle cevap verdi.
Bu galibiyetle Liverpool, 12 puanla puan durumunda beşinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Brentford ise bu sezonki ilk yenilgisini alarak 10 puanda kaldı ve altıncı sırada yer aldı.