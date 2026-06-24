Video: Kane herkesi hayrete düşürdü… Gana’nın sihirbazı sözünü tuttu mu?

Bu sefer hedef farklıydı ve uluslararası basın için daha ilgi çekiciydi. Kane, Hırvatistan’ı 4-2 yendikleri maçta attığı iki golün ardından en iyi formunda maça çıktı; üstelik tarihi bir rekora da çok yakındı: Gary Lineker’i geçerek Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan İngiliz futbolcusu olmak için sadece bir gol eksikti.

Bonsam, Daily Star gazetesine şunları söyledi: “Harry Kane’i markaj altına alacağım. Yeteneklerimi daha önce kanıtladım ve onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Tahminlerimle ünlüyüm. Onun ciddi bir sakatlık geçirmesini istemem. Ülkemin maçında etkili olmamasını sağlamak yeter.”

İngiltere milli takımı maçın kontrolünü elinde tuttu ve %79'luk top hakimiyeti sergiledi; bu, son altı on yılda Dünya Kupası'nda gol atamayan herhangi bir takımın kaydettiği en yüksek oran: Ganalı savunma duvarı son derece etkili ve sarsılmazdı ve çökmeyi reddetti.