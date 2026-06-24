Video: Kane herkesi hayrete düşürdü… Gana’nın sihirbazı sözünü tuttu mu?

Maçtan sadece iki gün önce, ünlü Ganalı sihirbaz Nana Kwaku Bonsam dikkat çekici bir uyarıda bulundu: "Harry Kane'i hedef alıyorum." Salı akşamı ise Gana, İngiltere ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Thomas Tuchel'in Harry Kane liderliğindeki takımı, yoğun ataklara ve maçın neredeyse tamamında top hakimiyetine rağmen, "Kara Yıldızlar"ın savunmasını aşamadı.
“Çarşamba Şeytanı” lakaplı Nana Kwaku Bonsam, 2026 Dünya Kupası’nın 12. Grubu’nda iki takımın karşılaştığı maçta, İngiltere milli takım kaptanını etkisiz hale getirmek için ruhani güçlerini harekete geçirdiğini açıkça ilan etmişti.