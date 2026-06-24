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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Kane herkesi hayrete düşürdü… Gana’nın sihirbazı sözünü tuttu mu?

İngiltere - Gana
İngiltere
Gana
Dünya Kupası
H. Kane
C. Ronaldo
İngiltere
Gana
ABD
Portekiz

İngiltere kaptanı kritik anda tökezledi

Maçtan sadece iki gün önce, ünlü Ganalı sihirbaz Nana Kwaku Bonsam dikkat çekici bir uyarıda bulundu: "Harry Kane'i hedef alıyorum." Salı akşamı ise Gana, İngiltere ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Thomas Tuchel'in Harry Kane liderliğindeki takımı, yoğun ataklara ve maçın neredeyse tamamında top hakimiyetine rağmen, "Kara Yıldızlar"ın savunmasını aşamadı.

“Çarşamba Şeytanı” lakaplı Nana Kwaku Bonsam, 2026 Dünya Kupası’nın 12. Grubu’nda iki takımın karşılaştığı maçta, İngiltere milli takım kaptanını etkisiz hale getirmek için ruhani güçlerini harekete geçirdiğini açıkça ilan etmişti.

  • Farklı bir hedef… “Yeteneklerimi daha önce kanıtladım”

    Bu sefer hedef farklıydı ve uluslararası basın için daha ilgi çekiciydi. Kane, Hırvatistan’ı 4-2 yendikleri maçta attığı iki golün ardından en iyi formunda maça çıktı; üstelik tarihi bir rekora da çok yakındı: Gary Lineker’i geçerek Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan İngiliz futbolcusu olmak için sadece bir gol eksikti.

    Bonsam, Daily Star gazetesine şunları söyledi: “Harry Kane’i markaj altına alacağım. Yeteneklerimi daha önce kanıtladım ve onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Tahminlerimle ünlüyüm. Onun ciddi bir sakatlık geçirmesini istemem. Ülkemin maçında etkili olmamasını sağlamak yeter.”

    İngiltere milli takımı maçın kontrolünü elinde tuttu ve %79'luk top hakimiyeti sergiledi; bu, son altı on yılda Dünya Kupası'nda gol atamayan herhangi bir takımın kaydettiği en yüksek oran: Ganalı savunma duvarı son derece etkili ve sarsılmazdı ve çökmeyi reddetti.

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    Bu onun ilk ortaya çıkışı değildi; bu sihirbaz, 2014 Dünya Kupası’nda Gana maçı öncesinde Cristiano Ronaldo’nun dizinden sakatlandığını iddia etmişti, Ancak o zamanlar, büyücünün etkisi Ronaldo’nun etrafındaki yıldızlık “halesini” delip geçememiş olabilir; çünkü Ronaldo 2-1’lik galibiyet golünü attı, Black Stars’ın savunma oyuncusu John Boye ise kendi kalesine bir gol attı… Belki de ünlü büyücünün ters etkisi yüzünden!

  • Toplu şaşkınlık… Ken en kolay fırsatı kaçırdı!

    Dünyadaki her forvetin canla başla beklediği an geldiğinde, Kane bu fırsatı kaçırdı. 87. dakikada, Nico O’Reilly’nin kafa vuruşu üst direğe çarptı ve top, Kane’in hemen önüne düştü; kale bomboştu, ancak o topu üst direğin üstüne gönderdi ve bu, herkesi şaşkına çevirdi.

    Maçtan sonra Kane şöyle konuştu: “Topun geri sekmesini bekliyordum ve öyle de oldu, ama topa hakim olamadım. Futbolda bazen böyle olur ve profesyonel bir forvet olarak bunu çok iyi biliyorum.”

    Uzatma süresinin son anlarında, Johei gol atmaya çok yaklaştı ancak kafası ile vurduğu top çizgiden uzaklaştırıldı ve kimseyi tatmin etmeyen golsüz beraberlikle maç sona erdi.

    Böylece İngiltere milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki 13. golsüz beraberliğini kaydetti ve bu utanç verici istatistikte diğer tüm milli takımları geride bıraktı; ikinci sıradaki Brezilya’nın rakamı ise 9’u geçmiyor.

    Gana ise Boston’dan, 2010’dan bu yana ilk kez son 32 turuna kalmasını neredeyse garantileyecek değerli bir puanla ayrıldı; tabii Hırvatistan karşısında bir sürpriz yapmayı başarırsa. Bonsam ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

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