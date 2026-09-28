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Video: İtalya, Türkiye karşısında görevini tek devrede tamamladı

Türkiye - İtalya
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Mancini'nin değişiklikleri Azzurri'nin rotasını düzeltti

İtalya, Avrupa Uluslar Ligi'nde bugün Pazartesi günü birinci grubun ikinci haftasında Türkiye'yi 4-1 yenerek dengesini yeniden buldu. İlk yarıyı üç golle sonuçlandıran İtalya'da Pio Esposito, ikinci yarının başında dördüncü golü ekledi; Türkiye'nin tek golünü ise Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu galibiyetle İtalya puanını 3'e yükseltirken Türkiye puansız kaldı. İtalya gelecek haftada Fransa ile karşılaşacak, Türkiye ise Belçika'ya konuk olacak.

  • Tek devrede ezici üstünlük

    İtalya, geçen cuma günü kendi sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup olmasının ardından kadrosunda büyük değişikliklerle çıktığı maça girdi; teknik direktör Roberto Mancini ilk turda oynamayan 8 oyuncuya şans verdi.

    İtalya, skoru 9. dakikada açtı. Sol taraftan kullanılan yerden köşe vuruşu ilk direğe doğru gitti, ancak Türk oyuncu Zeki Çelik topu uzaklaştıramadı ve top kale önünde Alessandro Bastoni'ye ulaştı. Bastoni, düşerken 10 metre mesafeden vurdu ve kaleci Altay Bayındır'ın müdahale çabasına rağmen top ağlarla buluştu.



    22. dakikada, orta sahadaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Michael Kayode'ye ulaştı ve oyuncu uzak direğe doğru direkt bir şut çekti. Bayındır topu güçlükle uzaklaştırdı, ancak Davide Frattesi ikinci direkte seken topu takip ederek yakın mesafeden ağlara gönderdi.



    İtalya, ceza sahası içindeki hızlı hareketlerine devam etti. Pio Esposito topu aldı ve birden fazla savunmacıyı üzerine çektikten sonra sağ tarafta bulunan Michael Kayode'ye pasını verdi. İtalyan oyuncu bu fırsatı değerlendirerek ceza sahası içinden çektiği yerden şutla topu Türkiye kalesinin yakın köşesine gönderdi.



    Türkiye ikinci yarının başında karşılık verdi ve Barış Alper Yılmaz 47. dakikada farkı azaltan golü kaydetti.



    Ancak İtalya, Pio Esposito'nun 50. dakikada dördüncü golü atmasıyla üç sayılık farkı hızla yeniden yakaladı ve maçın kontrolünü tekrar eline aldı.



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  • Türkiye baskı kuruyor, İtalya direniyor

    Türkiye, Yılmaz'ın golünün ardından maça dönmeye çalıştı ve Gianluigi Donnarumma'nın kalesini birçok kez tehdit etti. 59. dakikada İtalyan savunmasındaki karışıklık ev sahibi takıma ek bir alan tanıdı; 61. dakikada ise Oğuz Aydın'ın gönderdiği tehlikeli orta, takip edecek birini bulamadı.

    Türkiye'nin baskısı sürdü ve Kerem Aktürkoğlu 77. dakikada bir şut çekti, ancak girişimi savunmaya çarptı. Ardından aynı oyuncu, 80. dakikada Arda Güler'in hareketinin ardından Aydın'ın kaleyi önüne çevirdiği topta büyük bir fırsatı harcadı, fakat şutunu üst direğin üzerinden gönderdi.

    84. dakikada Aydın'ın şutu Alessandro Bastoni'ye çarparak Türkiye'ye bir korner kazandırdı; ardından Donnarumma, Güler'in bir girişimini önledi ve maç İtalya'nın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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