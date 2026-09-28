İtalya, geçen cuma günü kendi sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup olmasının ardından kadrosunda büyük değişikliklerle çıktığı maça girdi; teknik direktör Roberto Mancini ilk turda oynamayan 8 oyuncuya şans verdi.
İtalya, skoru 9. dakikada açtı. Sol taraftan kullanılan yerden köşe vuruşu ilk direğe doğru gitti, ancak Türk oyuncu Zeki Çelik topu uzaklaştıramadı ve top kale önünde Alessandro Bastoni'ye ulaştı. Bastoni, düşerken 10 metre mesafeden vurdu ve kaleci Altay Bayındır'ın müdahale çabasına rağmen top ağlarla buluştu.
22. dakikada, orta sahadaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Michael Kayode'ye ulaştı ve oyuncu uzak direğe doğru direkt bir şut çekti. Bayındır topu güçlükle uzaklaştırdı, ancak Davide Frattesi ikinci direkte seken topu takip ederek yakın mesafeden ağlara gönderdi.
İtalya, ceza sahası içindeki hızlı hareketlerine devam etti. Pio Esposito topu aldı ve birden fazla savunmacıyı üzerine çektikten sonra sağ tarafta bulunan Michael Kayode'ye pasını verdi. İtalyan oyuncu bu fırsatı değerlendirerek ceza sahası içinden çektiği yerden şutla topu Türkiye kalesinin yakın köşesine gönderdi.
Türkiye ikinci yarının başında karşılık verdi ve Barış Alper Yılmaz 47. dakikada farkı azaltan golü kaydetti.
Ancak İtalya, Pio Esposito'nun 50. dakikada dördüncü golü atmasıyla üç sayılık farkı hızla yeniden yakaladı ve maçın kontrolünü tekrar eline aldı.