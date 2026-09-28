Türkiye, Yılmaz'ın golünün ardından maça dönmeye çalıştı ve Gianluigi Donnarumma'nın kalesini birçok kez tehdit etti. 59. dakikada İtalyan savunmasındaki karışıklık ev sahibi takıma ek bir alan tanıdı; 61. dakikada ise Oğuz Aydın'ın gönderdiği tehlikeli orta, takip edecek birini bulamadı.

Türkiye'nin baskısı sürdü ve Kerem Aktürkoğlu 77. dakikada bir şut çekti, ancak girişimi savunmaya çarptı. Ardından aynı oyuncu, 80. dakikada Arda Güler'in hareketinin ardından Aydın'ın kaleyi önüne çevirdiği topta büyük bir fırsatı harcadı, fakat şutunu üst direğin üzerinden gönderdi.

84. dakikada Aydın'ın şutu Alessandro Bastoni'ye çarparak Türkiye'ye bir korner kazandırdı; ardından Donnarumma, Güler'in bir girişimini önledi ve maç İtalya'nın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.