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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
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Video: İtalya'nın uyanışı sürüyor, Azzurri Türkiye'nin yaralarını derinleştirdi

Match report
İtalya - Türkiye
İtalya
Türkiye
UEFA Nations League A
İtalya
Türkiye

İtalya Millî Takımı, bu Pazartesi akşamı iki ekibi bir araya getiren ve UEFA Uluslar Ligi A Grubu müsabakaları kapsamında Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçta Türkiye Millî Takımı'nı 3-1 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

İtalya, 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın attığı erken golle öne geçti; Türkler ise 61. dakikada Arda Güler ile beraberliği sağladı. Ancak Riccardo Calafiori yalnızca üç dakika sonra Azzurri'yi yeniden öne geçirdi.

İtalya üçlemesini 87. dakikada Francesco Pio Esposito tamamladı ve teknik direktör Roberto Mancini'nin takımı puanını 7'ye yükselterek Fransa'nın (10 puan) ardından ikinci sıraya yerleşti; Türkiye ise üst üste dört mağlubiyetin ardından puansız olarak sıralamanın sonuncusu olmaya devam etti.

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  • Türkiye Milli Takımı ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu; yüzde 60 topa sahip olurken, kaleyi üç kez yokladı ancak son üçlük bölgedeki isabet eksikliği bu üstünlüğün gole çevrilmesine engel oldu.

    Türkiye, devrenin bitiminden önce beraberlik golüne çok yaklaştı; 17. dakikada Özcan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Gianluigi Donnarumma kurtardı.

    Buna karşılık İtalya, kaleyi bulduğu tek fırsatını bekledi ve bunu 26. dakikada mükemmel şekilde değerlendirdi; Antonio Vergara sağ kanattan Giovanni Di Lorenzo'ya topu gönderdi, o da bir orta yaptı ve top doğru yerde bulunan Gianluca Scamacca'yı buldu. Scamacca, kafayla yaptığı bir denemenin ardından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



  • 26 dakikada 3 gol: Tam bir dönüşüm

    İkinci yarıda maçın akışı tamamen değişti ve sadece 26 dakikada üç gol kaydedildi; nadir görülen dramatik bir tablo yaşandı.

    İtalya ikinci yarıya sürekli baskıyla başladı ve 55. dakikada üç değişiklik yaptı; Giovanni Di Lorenzo'nun yerine Michael Kayode, Matteo Ruggeri'nin yerine Riccardo Calafiori ve Gianluca Scamacca'nın yerine Francesco Pio Esposito oyuna girdi.

    61. dakikada ise markajsız kalan Aral Şimşir, boş kaleye kolaylıkla sol ayağıyla vurarak Türkiye'ye beraberlik golünü kazandırdı.



    Ancak Türk sevinci yalnızca üç dakika sürdü; 64. dakikada İtalya, Nicolò Barella'nın ortasında kafayla gol atan Riccardo Calafiori ile yeniden öne geçti.



    Heyecan sürdü ve 78. dakikada Gianluigi Donnarumma, Özcan'ın tehlikeli şutunu önledi. Ardından 83. dakikada Türkiye, Donnarumma'nın kaleden çıkışını değerlendirmeye çalışan Kerem Aktürkoğlu ile atağa kalktı, ancak vuruşu isabetli olmadı.

    87. dakikada ise İtalya, Francesco Pio Esposito ile maçın skorunu belirledi ve karşılaşma İtalya'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu, teknik direktörü Roberto Mancini'nin dönüşünün ardından Azzurri'nin yeni döneminde elde ettiği ikinci galibiyet oldu; Belçika'ya yenilen ve Fransa deplasmanında Fransa ile berabere kalan İtalya, Türkiye karşısında iki galibiyet aldı.

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