İtalya Millî Takımı, bu Pazartesi akşamı iki ekibi bir araya getiren ve UEFA Uluslar Ligi A Grubu müsabakaları kapsamında Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçta Türkiye Millî Takımı'nı 3-1 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

İtalya, 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın attığı erken golle öne geçti; Türkler ise 61. dakikada Arda Güler ile beraberliği sağladı. Ancak Riccardo Calafiori yalnızca üç dakika sonra Azzurri'yi yeniden öne geçirdi.

İtalya üçlemesini 87. dakikada Francesco Pio Esposito tamamladı ve teknik direktör Roberto Mancini'nin takımı puanını 7'ye yükselterek Fransa'nın (10 puan) ardından ikinci sıraya yerleşti; Türkiye ise üst üste dört mağlubiyetin ardından puansız olarak sıralamanın sonuncusu olmaya devam etti.

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