İttihad ikinci yarının başında bir değişiklik yaptı ve Steven Bergwijn'in yerine Mervan es-Sahafi oyuna girdi. Ardından takım öne geçme golü arayışıyla baskısını sürdürdü.

İttihad 62. dakikada yeniden öne geçmenin eşiğinden döndü; ancak Dion Lopy'nin şutu üst direğe çarptı, hemen ardından Mervan es-Sahafi de bir başka fırsatı harcadı.

65. dakikada hakem, video yardımcı hakeminin teknik incelemesinin ardından Jason'a ceza sahası içinde yapılan bir el temasının ardından İttihad lehine penaltı kararı verdi. Youssef En-Nesyri 68. dakikada penaltıyı başarıyla gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Feyha son dakikalarda dönmeye çalıştı; Fashion Sakala'nın 77. dakikadaki şutunu Muhammed el-Absi önledi, Hugo Moura ise 85. dakikada auta giden bir şutla bir başka fırsatı harcadı.

İki takım da son dakikalarda birkaç değişiklik yaptı; ancak skor değişmedi ve İttihad, bitiş düdüğüne kadar öndeki üstünlüğünü korudu.

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