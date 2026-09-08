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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: En-Nesyri farkı yaptı, İttihad Feyha'nın direncini kırdı

Al Ittihad - Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
Premier Lig
G. Ilenikhena
Y. En-Nesyri
Suudi Arabistan
Nijerya
Fas

El-Amid, Kral Kupası derbisiyle çıkışını sürdürüyor

İttihad, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin altıncı hafta maçları kapsamında bugün salı akşamı konuk ettiği Feyha'yı 2-1 mağlup etti ve bir önceki haftada ezeli rakibi Nassr'ı aynı skorla geçmesinin ardından galibiyet serisini sürdürdü.

İttihad bu sonuçla puanını 14'e yükselterek üçüncü sıraya oturdu; lider Hilal ve ikinci sıradaki Kadisiye'nin bir puan gerisinde kaldı. Feyha ise 5 puanda kalarak on birinci sırada yer aldı.

  • Hücum başlangıcı

    Maça hücum ağırlıklı başlayan İttihad'da George Iliyenikhina, 10. dakikada skoru açmanın eşiğinden döndü; ancak şutuna Orlando Mosquera engel oldu.

    El Feyha, 11. dakikada Alpha Cemido ile karşılık verdi; 35. dakikada ise Muhammed el-Absi, Hüseyin Belhareş'in şutunda başarılı bir kurtarışa imza attı.

    43. dakikada George Iliyenikhina, üst direkten dönen topu takip ederek yakın mesafeden kafayla İttihad'ı öne geçirdi.

    Ancak El Feyha, ilk yarının hemen bitiminde beraberliği yakaladı; Ahmed Bamsaud'un ortasını değerlendiren Jayson Remiserio, uzatmaların 4. dakikasında golü kaydetti.

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  • Nasseri, İttihad için galibiyeti getirdi

    İttihad ikinci yarının başında bir değişiklik yaptı ve Steven Bergwijn'in yerine Mervan es-Sahafi oyuna girdi. Ardından takım öne geçme golü arayışıyla baskısını sürdürdü.

    İttihad 62. dakikada yeniden öne geçmenin eşiğinden döndü; ancak Dion Lopy'nin şutu üst direğe çarptı, hemen ardından Mervan es-Sahafi de bir başka fırsatı harcadı.

    65. dakikada hakem, video yardımcı hakeminin teknik incelemesinin ardından Jason'a ceza sahası içinde yapılan bir el temasının ardından İttihad lehine penaltı kararı verdi. Youssef En-Nesyri 68. dakikada penaltıyı başarıyla gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

    Feyha son dakikalarda dönmeye çalıştı; Fashion Sakala'nın 77. dakikadaki şutunu Muhammed el-Absi önledi, Hugo Moura ise 85. dakikada auta giden bir şutla bir başka fırsatı harcadı.

    İki takım da son dakikalarda birkaç değişiklik yaptı; ancak skor değişmedi ve İttihad, bitiş düdüğüne kadar öndeki üstünlüğünü korudu.

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