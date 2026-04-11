Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında Spotify Camp Nou'da komşusu Espanyol'u 4-1 mağlup ederek, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını artırdı.
Barcelona, Espanyol'a fazla zaman tanımadı ve 9. dakikada Ferran Torres'in golüyle erken öne geçti.
Torres, 25. dakikada ikinci golünü attı.
Espanyol, 56. dakikada Paul Lozano'nun golüyle farkı azalttı.
Lamin Yamal, 87. dakikada Barcelona'nın üçüncü golünü attı, ardından Marcus Rashford 89. dakikada skoru 4-1'e getirdi.
Barcelona, 79 puana yükselerek liderliğini sürdürdü ve ikinci sıradaki Real Madrid'e 9 puan fark attı.
Espanyol ise La Liga sıralamasında 38 puanla 10. sırada kaldı.