Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports

Çeviri:

Video: Barcelona, Espanyol'u ezip geçti... ve Real Madrid'den uzaklaşmaya devam etti

Barcelona - Espanyol
Barcelona
Espanyol
La Liga
Real Madrid
L. Yamal
F. Torres
İspanya

Barcelona, Atlético maçı öncesinde Espanyol karşısında işini halletti

Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında Spotify Camp Nou'da komşusu Espanyol'u 4-1 mağlup ederek, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını artırdı.

Barcelona, Espanyol'a fazla zaman tanımadı ve 9. dakikada Ferran Torres'in golüyle erken öne geçti.

Torres, 25. dakikada ikinci golünü attı.

Espanyol, 56. dakikada Paul Lozano'nun golüyle farkı azalttı.

Lamin Yamal, 87. dakikada Barcelona'nın üçüncü golünü attı, ardından Marcus Rashford 89. dakikada skoru 4-1'e getirdi.

Barcelona, 79 puana yükselerek liderliğini sürdürdü ve ikinci sıradaki Real Madrid'e 9 puan fark attı.

Espanyol ise La Liga sıralamasında 38 puanla 10. sırada kaldı.

  • Yamal'ın yaratıcılığı ve Torres'in gol orucunu bozması

    Barcelona maçın ilk dakikalarından itibaren baskı kurdu ve Lamine Yamal'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Ferran Torres'in kafa vuruşuyla hızlı bir şekilde skoru açmayı başardı.

    Yamal'ın muhteşem pası sayesinde Torres, Barça'nın üstünlüğünü ikinci golle pekiştirdi.

    Ferran Torres, 31 Ocak'tan bu yana gol atamama sıkıntısı yaşadıktan sonra golcü kimliğini yeniden kazandı.

    Yamal, ustaca kullandığı bir serbest vuruşla golü kaçırdı, ancak top 30. dakikada üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

    De Jong ve Rashford'un izleri

    40. dakikada Eric García, ceza sahası sınırından güçlü bir şut çekti, ancak kaleci Marko Dmitrović bu şutu başarıyla kurtardı. 

    İkinci yarıda iki takım da karşılıklı ataklar gerçekleştirdi, ta ki 56. dakikada Pol Lozano Espanyol adına ilk golü atana kadar.

    84. dakikada Barça teknik direktörü Hans Flick, Fermin Lopez'in yerine Hollandalı oyuncusu Frenkie de Jong'u oyuna dahil etti.

    3 dakika sonra, Yamal, yedek oyuncu Casado'nun muhteşem pasını değerlendirerek Espanyol kalecisinin öne çıkmasını fırsat bilip üçüncü golü attı.

    64. dakikada oyuna giren Rashford, De Jong'un muhteşem pasının ardından 89. dakikada dördüncü golü atarak maça damgasını vurdu.