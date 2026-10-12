Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, bu akşam Dubai'deki Zabeel Stadı'nda oynanan ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada, ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl'ı 3-1 yenerek sahadan heyecan dolu bir galibiyetle ayrıldı.

Lig aşamasının açılış maçında Özbekistan ekibi Pakhtakor ile 1-1 berabere kalan Al Ahli, bugün Asya'daki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmada birçok iniş çıkış yaşandı; iki takımın da maçı kazanma çabaları ve birkaç kez birbirine giren futbolcuların hırsı, mücadeleye ayrı bir heyecan kattı. Özellikle ilk yarıda video yardımcı hakem müdahaleleri de maçın sıcaklığını en üst düzeye çıkarmada büyük rol oynadı.

İnisiyatifi elinde tutan taraf Al Ahli oldu ve 20. dakikada Roger Ibanez ile öne geçti. Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında, 45+4'te Pedro Malheiro'nun golüyle beraberliği kabul etmek zorunda kaldı.

İkinci yarıda 58. dakikada Trincao, takımını yeniden önde duruma getirdi. Oyuna sonradan giren Firas Al Buraikan ise 90+2. dakikada attığı üçüncü golle karşılaşmanın kaderini belirledi. Maçta iki takım da tehlikeli fırsatlar yakaladı; bunlardan ikisinde top direklere çarptı.



