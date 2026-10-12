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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Asya'nın elitlerinde ilk zafer: Ahli, Zabeel'de Vasl'ın heyecanını söndürdü

Match report
Al-Wasl - Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan

Oyunu yöneten taraf oldu ve görevi tamamladı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, bu akşam Dubai'deki Zabeel Stadı'nda oynanan ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada, ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl'ı 3-1 yenerek sahadan heyecan dolu bir galibiyetle ayrıldı.

Lig aşamasının açılış maçında Özbekistan ekibi Pakhtakor ile 1-1 berabere kalan Al Ahli, bugün Asya'daki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmada birçok iniş çıkış yaşandı; iki takımın da maçı kazanma çabaları ve birkaç kez birbirine giren futbolcuların hırsı, mücadeleye ayrı bir heyecan kattı. Özellikle ilk yarıda video yardımcı hakem müdahaleleri de maçın sıcaklığını en üst düzeye çıkarmada büyük rol oynadı.

İnisiyatifi elinde tutan taraf Al Ahli oldu ve 20. dakikada Roger Ibanez ile öne geçti. Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında, 45+4'te Pedro Malheiro'nun golüyle beraberliği kabul etmek zorunda kaldı.

İkinci yarıda 58. dakikada Trincao, takımını yeniden önde duruma getirdi. Oyuna sonradan giren Firas Al Buraikan ise 90+2. dakikada attığı üçüncü golle karşılaşmanın kaderini belirledi. Maçta iki takım da tehlikeli fırsatlar yakaladı; bunlardan ikisinde top direklere çarptı.


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  • Al Ahly, İbanez'in kafasıyla Al Wasl baskısını erken kırdı

    Wasl maça hücum baskısıyla başladı ve Nicolas Jimenez 4. dakikada skoru açmaya çok yaklaştı, ancak Ahlı kalecisi Abdurrahman es-Sanbi yakın mesafeden gelen şutunu engelledi.

    Birkaç dakika sonra Mehdi Taremi'nin pasının ardından Siaka Sidibe'nin şutu üst direğin üzerinden auta gitti; ev sahibi ekip ise 5. dakikada bir köşe vuruşu kazandı.

    Ahlı, 19. dakikada Eduard Spertsyan ile karşılık verdi, ancak Wasl kalecisi Dinko Horkas topu köşe vuruşuna çeldi.

    Sonraki köşe vuruşunda Ahlı 20. dakikada öne geçti; Roger Ibanez, Trincao'nun ortasına yükselerek kafayla topu Wasl kalecisi Dinko Horkas'ın sağ alt köşesine gönderdi.



    Ahlı 29. dakikada üstünlüğünü artırmaya çok yaklaştı; Spertsyan ceza sahası içinden sol taraftan sol ayağıyla bir şut çekti, ancak top sol direğe çarptı.

    Ardından girişimler devam etti ve maç 32. dakikada su molası için durdu.

    Oyunun yeniden başlamasının ardından 36. dakikada Ahlı'nın bir girişimi ofsayt nedeniyle iptal edildi, ardından Trincao 38. dakikada Ivan Toney'den aldığı pasın ardından ceza sahası içinden çektiği şutu direğin yanından dışarı göndererek fırsatı harcadı. 40. dakikada Wasl savunmacısı Adrielson sarı kart gördü; video yardımcı hakem teknolojisinin incelemesinin ardından karar değişmedi.

    Üç dakika sonra, ev sahibi ekibin bir başka girişiminde Adrielson ofsayta düştü. Katarlı hakem Abdurrahman el-Casim yedi dakika ilave süre verdi ve Wasl bu süre içinde 45+4. dakikada beraberliği yakalamayı başardı; Pedro Malheiro ceza sahası dışından sağ ayağıyla sert bir şut çekti, kaleci es-Sanbi topu uzaklaştıramadı ve eli topa değdikten sonra top ağlarla buluştu. Böylece maç başlangıç noktasına döndü.

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  • Trincao, Al Ahli'yi yeniden öne geçirdi: Direk Al Wasl'a inat etti

    İkinci yarının başlamasıyla Al Wasl, Adrielson'un yerine Sasa Ivkovic'i oyuna alarak bir değişiklik yaptı; Al Ahli ise Ziyad el-Cuhani'nin yerine Artem Bondarenko'yu sahaya sürdü.

    46. dakikada Al Ahli'nin kazandığı kornerin ardından, 47. dakikada Spertsyan'ın ortasına Ibanez yükseldi ancak kafa vuruşu üst direğin üzerinden auta gitti. 52. dakikada Said Baatiye, Toney'nin pasının ardından ceza sahasının sağından zor bir açıdan çektiği şutla gole çok yaklaştı, ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

    Sonraki dakikalarda iki takım karşılıklı fauller yaptı; ardından Al Ahli 58. dakikada Trincao'nun imzasıyla yeniden öne geçti. Portekizli oyuncu, ceza sahası içinde sağ taraftan sol ayağıyla çektiği falsolu şutla topu Al Wasl kalesinin sağ köşesine göndererek skoru 2-1 yaptı.


    Golün hemen ardından Al Ahli, Ivan Toney'yi kenara alıp Firas el-Buraykan'ı oyuna dahil etti. Al Wasl ise 59. dakikada iki değişiklik yaparak Siaka Sidibe'nin yerine Cameron Puertas'ı, Bryan Palacios'un yerine de Leandro Spadacio'yu sahaya sürdü.

    Al Wasl 63. dakikada beraberliği yakalamaya çok yaklaştı; Puertas'ın pasının ardından Serginho ceza sahası içinden şutunu çekti, ancak top sağ direğe çarptı.



    Bir dakika sonra Al Ahli savunması Spadacio'nun şutunu engelledi; ardından Pedro Malheiro, 67. dakikada ceza sahası dışından çektiği ve kalenin üzerinden giden şutla bir fırsatı daha harcadı.

    68. dakikada Al Wasl, Nicolas Gimenez'in yerine Renato Junior'u oyuna aldı; Al Ahli'de ise Eduard Spertsyan'ın yerine Ibrahim Diaby forma giydi. Bir dakika sonra Salih Ebu'ş-Şamat'ın sakatlanması nedeniyle maç durdu. Oyuncu 75. dakikada sahayı terk etti ve yerine Muhammed Süleyman girdi.

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  • Al-Braikan nokavt darbesini indiriyor

    Üst üste yaşanan kesintilerin ardından oyun yeniden başladı ve Vasl 76. dakikada korner kazandı, ardından 77. dakikada maç su molası için durdu. Oyunun yeniden başlamasıyla 79. dakikada Vasl'da Mehdi Tarımi'nin yerine Matheus Saldanha oyuna girdi, Ahli'nin bir girişiminde ise Bondarenko ofsayta takıldı.

    Hugo 81. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti, ancak top direğin yanından geçti. Ardından 83. dakikada Serginho, İbrahim Diabaté'nin müdahalesi sonucu faul kazandı ve Diabaté bu müdahaleden dolayı sarı kart gördü.

    86. dakikada hakem, Saîd Baatiyye'nin müdahalesinin ardından Serginho lehine faul kararı verdi. Daha sonra maç, Vasl oyuncusu Abdürrezzak Bubula'nın tedavisi için 87. dakikada durdu.

    Vasl son dakikalarda eşitliği ararken, Ahli 90+2. dakikada kesin darbeyi vurdu ve "Körfez 27" Kupası'nın gol kralı Firas el-Buraykan üçüncü golü kaydetti.

    El-Buraykan, kendisini Vasl kalecisiyle karşı karşıya bırakan uzun bir pası aldı, topu kendisine hazırlayıp kaleye doğru vurdu ve top kalecinin eline değdikten sonra ağlarla buluştu. Böylece Ahli'nin 3-1'lik zaferi tescillendi.

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