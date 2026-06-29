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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Ancelotti rahat bir nefes aldı… Ölümcül bir ısırık, Brezilya’yı Samurayların bıçak darbesinden kurtardı

Brezilya - Japonya
Brezilya
Japonya
Dünya Kupası
C. Ancelotti
G. Martinelli
Casemiro
Brezilya
Japonya
ABD
İtalya

Japon taktiği, futbol sihirbazlarını zorluyor

Olağanüstü bir gecede, Brezilya milli takımı, son dakikalara kadar 1-0 gerideyken Japon rakibine karşı durumu tersine çevirdi. 96. dakikada forvet Gabriel Martinelli'nin attığı golle son anda galibiyeti kaptı ve 2026 Dünya Kupası'nın en heyecan verici maçlarından birinde "Samba"ya son 16 turuna yükselme biletini kazandırdı.

Japonya milli takımının sıkı savunması, Brezilya’nın işini zorlaştırdı ve özellikle ilk yarıda onları baskı altına aldı. Ardından teknik direktör Carlo Ancelotti’nin takımı, 2002’den beri kazanamadıkları şampiyonluğu geri kazanmak ve Dünya Kupası’nda olabildiğince ileriye gitme umudunu korumak için onurlarını savunmaya çalıştı.

  • Japon sağlamlığı ve ani bir gol

    Japonya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Brezilya ile oynadığı maçın ilk yarısını, Kaishu Sano'nun attığı tek golle önde tamamladı.

    29. dakikada Sano, bu yarıda Japonya'nın düzenli savunmasını aşamayan "Samba" takımını şaşırttı. Hızlı bir kontra atakta ceza sahası sınırına kadar ilerleyen Sano, kaleci Alisson'un sağ alt köşesine gönderdiği şutla Japonya'ya ilk yarıda Asya ekibinin gerçekleştirdiği en tehlikeli ataklardan birinde üstünlüğü sağladı.

    Gol, Ritsu Doan’ın belirleyici pasının ardından geldi ve milli takımlarının tam hakimiyet kurmasını bekleyen Brezilyalı taraftarları şaşkına çevirdi.

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  • Samuray Ruhu: Olağanüstü bir savunma performansı

    Japonya, ilk yarıda sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda olağanüstü bir savunma performansı sergiledi; kaleci Ziyon Suzuki, 34. dakikada Vinícius Júnior’dan, 38. dakikada Matheus Cunha’dan ve 14. dakikada Lucas Paquetá’dan gelen üç tehlikeli şutu kurtardı.

    Buna karşılık Brezilya'nın hücumu, Shojo Taniguchi ve Takehiro Tomiyasu'nun liderliğindeki sağlam savunma duvarı karşısında zorlandı; bu duvar, boşlukları daraltmayı başardı ve forvetlerin ceza sahasına kolayca girmesini engelledi.

  • Casemiro, Japon şifresini çözüyor

    İkinci yarı, Brezilya kadrosunda zorunlu bir oyuncu değişikliğiyle başladı; Lucas Paquetá sakatlık nedeniyle sahayı terk etti ve 45. dakikada Endrick onun yerine oyuna girdi. İlk dakikalarda temkinli bir oyun sergilendi; 52. dakikada Bruno Guimarães’in kafa vuruşunu Japon kaleci Zion Suzuki ustaca kurtardı.

    53. dakikada Endrick, Vinícius’un ortası üzerine ceza sahası ortasından çektiği şutla altın bir fırsatı kaçırdı; top sağ direğin yanından dışarı çıktı. Ardından 54. dakikada Casemiro yakın mesafeden kafa vuruşunu denedi, ancak top savunma oyuncularından sekti.

    56. dakikada ise beraberlik golü geldi: Casemiro, Gabriel Magalhães’in ortasına mükemmel bir kafa vuruşuyla topu kalenin ortasına gönderdi ve turnuvadaki ilk golünü attı.


  • Brezilya’dan yoğun baskı

    Brezilya, galibiyet golünü bulmak için baskısını sürdürdü. 58. dakikada Vinícius sol kanattan bir şut çekti, ancak Japon kaleci bir kez daha muhteşem bir kurtarış yaptı ve top direğe çarparak uzaklara gitti. Ardından Matheus Cunha ceza sahası dışından bir fırsatı kaçırdı ve 66. dakikada Gabriel Martinelli ile değiştirildi.

    Buna karşılık Japonya da kontra ataklarından vazgeçmedi; 64. dakikada Ayase Ueda sol kanattan bir şut çekti, ancak Alisson bu şutu kurtardı. Japonya da 66. dakikada bir dizi oyuncu değişikliği yaptı: Ritsu Doan’ın yerine Yukinari Sugaawara, Junya Ito’nun yerine Shoto Machino ve 78. dakikada Daichi Kamada’nın yerine Tanaka oyuna girdi, 84. dakikada ise Junosuke Suzuki, Danilo’ya yaptığı sert müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

  • Ölümcül bir darbe… Martinelli zor görevi başardı

    Herkes maçın berabere bitip uzatmalara gideceğini beklerken, 90+3. dakikada Brezilya atağı başladı. Brezilya, Bruno Guimarães’in kullandığı köşe vuruşunda Fabinho kafayla vurdu, ancak top üstten dışarı çıktı.

    Brezilya'nın baskısı devam etti ve 90+6. dakikada Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli'ye akıllı bir pas attı. Martinelli, ceza sahasının ortasından sağ ayağıyla sağ alt köşeye şutunu göndererek galibiyet golünü attı ve Houston Stadyumu'ndaki tribünler sevinç çığlıklarıyla inledi.

    Bu sonuçla Brezilya milli takımı, 16 turunda Norveç ile Fildişi Sahili arasında oynanacak 32 turu maçının galibini bekliyor.

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