Video: Ancelotti rahat bir nefes aldı… Ölümcül bir ısırık, Brezilya’yı Samurayların bıçak darbesinden kurtardı

İkinci yarı, Brezilya kadrosunda zorunlu bir oyuncu değişikliğiyle başladı; Lucas Paquetá sakatlık nedeniyle sahayı terk etti ve 45. dakikada Endrick onun yerine oyuna girdi. İlk dakikalarda temkinli bir oyun sergilendi; 52. dakikada Bruno Guimarães’in kafa vuruşunu Japon kaleci Zion Suzuki ustaca kurtardı.

53. dakikada Endrick, Vinícius’un ortası üzerine ceza sahası ortasından çektiği şutla altın bir fırsatı kaçırdı; top sağ direğin yanından dışarı çıktı. Ardından 54. dakikada Casemiro yakın mesafeden kafa vuruşunu denedi, ancak top savunma oyuncularından sekti.

56. dakikada ise beraberlik golü geldi: Casemiro, Gabriel Magalhães’in ortasına mükemmel bir kafa vuruşuyla topu kalenin ortasına gönderdi ve turnuvadaki ilk golünü attı.