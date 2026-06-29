Video: Ancelotti rahat bir nefes aldı… Ölümcül bir ısırık, Brezilya’yı Samurayların bıçak darbesinden kurtardı

Olağanüstü bir gecede, Brezilya milli takımı, son dakikalara kadar 1-0 gerideyken Japon rakibine karşı durumu tersine çevirdi. 96. dakikada forvet Gabriel Martinelli'nin attığı golle son anda galibiyeti kaptı ve 2026 Dünya Kupası'nın en heyecan verici maçlarından birinde "Samba"ya son 16 turuna yükselme biletini kazandırdı.
Japonya milli takımının sıkı savunması, Brezilya’nın işini zorlaştırdı ve özellikle ilk yarıda onları baskı altına aldı. Ardından teknik direktör Carlo Ancelotti’nin takımı, 2002’den beri kazanamadıkları şampiyonluğu geri kazanmak ve Dünya Kupası’nda olabildiğince ileriye gitme umudunu korumak için onurlarını savunmaya çalıştı.