Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nde şampiyonluk unvanını savunma kampanyasına ideal bir şekilde başlayan Nasr, bu akşam cumartesi günü oynanan müsabakanın ilk haftasında Feth'i tek taraflı üç golle mağlup ederek hak edilen bir galibiyet elde etti. Böylece "El-Alemi", turnuvadaki hakimiyetini sürdürme arzusuna dair rakiplerine erken bir mesaj göndermiş oldu.

Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou yönetimindeki ilk resmi maçında güçlü bir görüntü çizen Nasr, takımı galibiyete taşımayı başaran teknik adamla birlikte ilk 3 puanını hesabına yazdırdı.

Bu galibiyet, başta Portekizli Joao Felix ve Brezilyalı Angelo Gabriel olmak üzere yeni transferlerin dikkat çekici performansının ardından geldi. Üçüncü golü ise oyuna sonradan giren Samu Costa kaydetti.