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Video: Al Nassr, üç golcü zaferle şampiyonluk savunmasına başladı

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
Suudi Arabistan

Dünyaca ünlü kazanıyor

Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nde şampiyonluk unvanını savunma kampanyasına ideal bir şekilde başlayan Nasr, bu akşam cumartesi günü oynanan müsabakanın ilk haftasında Feth'i tek taraflı üç golle mağlup ederek hak edilen bir galibiyet elde etti. Böylece "El-Alemi", turnuvadaki hakimiyetini sürdürme arzusuna dair rakiplerine erken bir mesaj göndermiş oldu.

Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou yönetimindeki ilk resmi maçında güçlü bir görüntü çizen Nasr, takımı galibiyete taşımayı başaran teknik adamla birlikte ilk 3 puanını hesabına yazdırdı.

Bu galibiyet, başta Portekizli Joao Felix ve Brezilyalı Angelo Gabriel olmak üzere yeni transferlerin dikkat çekici performansının ardından geldi. Üçüncü golü ise oyuna sonradan giren Samu Costa kaydetti.

  • Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Fetih'in kalecisi parladı ve Nasr'ı engelledi

    Nassr maça net bir hücum baskısıyla başladı, ancak Fetih kalecisi Velid el-Anzi randevusundaydı. 13. dakikada Joao Felix'in tehlikeli şutuna karşılık veren el-Anzi, sarı formalıların erken gole ulaşmasını engelledi.

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    El-Anzi, yalnızca bir dakika sonra maçın en dikkat çekici anlarından birine imza attı. Nassr'ın üç canlı tehlikeli pozisyonunu önledi: Felix'in yeni şutuna karşılık veren kaleci topu uzaklaştırdı, ardından geri seken topu Angelo yeniden şutladı, ancak el-Anzi topu bir kez daha çıkarmayı başardı.

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    Fetih ise 17. dakikada Slovak Lukas Haraslin aracılığıyla tehlikeli bir denemeyle karşılık verdi. Haraslin'in çektiği sert şut sol direğin yanından auta gitti. Ardından Nassr yeniden baskı kurdu ve Felix, 23. dakikada kafayla vurduğu topu üst direğin üzerinden auta gönderdi.

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  • Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Angelo ve Felix ilk yarıyı alevlendiriyor

    Al-Nassr hücum tehlikesini dayatmayı sürdürdü ve 37. dakikada ilk gol geldi. Sadio Mané'nin ortasını mükemmel bir şekilde değerlendiren Brezilyalı Angelo Gabriel, füze gibi bir vuruşla topu Al-Fateh ağlarına gönderdi.

    Angelo'nun golü tarihi bir an niteliği taşıdı; çünkü Al-Nassr'ın Ange Postecoglou yönetimindeki ilk resmi golüydü. Böylece Avustralyalı teknik direktör "El-Alemi" ile dönemine mükemmel bir şekilde başladı.

    Sadece 3 dakika sonra João Félix, muhteşem bir golle Al-Nassr'ın öne geçişini ikiye katladı. Al-Fateh savunmasıyla oynayıp birden fazla oyuncuyu geçmeyi başaran Portekizli, topu güçlü bir şekilde ağlara gönderdi ve bu sezon takımın en dikkat çekici hücum silahlarından biri olacağını teyit etti.

  • Al-Anzi kurtarıyor, ardından Samu Costa maçı bitiriyor

    İkinci yarıda Fetih maçın havasına geri dönmeye çalıştı, ancak Nassr üstünlüğünü korudu. Bu arada Velid el-Anzi parlak performansını sürdürdü ve 63. dakikada Senegalli Sadio Mane'nin tehlikeli şutunu kurtararak üçüncü golü önledi ve takımının geri dönüş umutlarını canlı tuttu.

    Ancak Postecoglou, 66. dakikada Joao Felix'in yerine yeni transfer Samu Costa'yı oyuna aldı. Portekizli oyuncunun izini bırakması için 7 dakikadan fazlasına ihtiyacı olmadı; 73. dakikada attığı füze gibi bir şutla Fetih'in ağlarını sarsarak Nassr'ın üçüncü golünü kaydetti.

    Bu galibiyetle Nassr, Roshn Ligi şampiyonluğunu savunma yolculuğunda ilk 3 puanını topladı ve Postecoglou yönetiminde güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni transferler ise umut vaat eden hücum performanslarıyla dikkatleri üzerine çekerken, Fetih'in kalecisi Velid el-Anzi, takımının 3-0 mağlup olmasına rağmen maçın en öne çıkan yıldızlarından biri olduğunu kanıtladı.

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