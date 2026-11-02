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Al Ittihad vs Al Ain: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Video: Al Ain, Al Ittihad'a Nasr Kupası'nın acısını tattırdı Asya Elit Ligi'nde

Al Ittihad - Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Lider, teknik adamı kendi sahasında devirdi

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İttihad, kendi sahasında ve kendi taraftarlarının önünde ağır bir yenilgi aldı; Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında iki takımı bir araya getiren karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'e 4-1 mağlup oldu. Böylece Suudi Arabistan ekibi puan kaybetmeyi sürdürürken, konuk takıma Batı Grubu'nun zirvesindeki konumunu pekiştirdiği yeni bir galibiyet armağan etti.

Bu mağlubiyet, ilk haftada Nasr'ın başına gelenleri akıllara geri getirdi; Nasr, Hazza bin Zayed Stadı'nda Al Ain'e 4-0 kaybetmişti. İttihad bu kez aynı kadehten yudumladı ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi karşısında kalesinde dört gol gördü; Doyen'in düşüşü önleme girişimlerinin başarılı olamadığı bir gecede.

Ayrıca oku: Video: Joao Felix, Nasr'da çarpıcı katkılar ve rakamlarla büyüsünü sergiliyor

  • Kaku gol şölenini açıyor: Al Ain iki kez vurdu

    Al Ain daha maçın başında varlığını hissettirdi ve 17. dakikada skoru açmayı başardı. Alejandro Romero "Kaku", İttihad'ın filelerini havalandıran harika bir şut çekerek takımına üstünlük kazandırdı ve ilk dakikalardan itibaren ev sahibinin hesaplarını bozdu.

    İlk yarı sona ermeden Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi öne geçişini ikiye katladı. Rafael Rodriguez'in 42. dakikada kaydettiği ikinci golle Al Ain devreye 2-0 önde girdi ve maçın ikinci yarısında İttihad'ı zorlu bir görev bekliyordu.

  • Marwan El Sahfi umudu yeniden yeşertiyor: Simeedž, İttihad'ın hesaplarını karıştırıyor

    İkinci yarının başlamasıyla birlikte İttihad maçın atmosferine geri dönmeye çalıştı ve Mervan es-Sahafi, 53. dakikada Hüsam Awar'dan gelen kilit pasını değerlendirerek farkı bir sayıya indirmeyi başardı. Böylece takımın taraftarlarına yeniden umut verdi ve ekibine sonucu değiştirme fırsatı tanıdı.

    Ancak Ayn'ın karşılığı hızlı geldi; İttihad defans oyuncusu Jan Carlo Simic, 58. dakikada yanlışlıkla kendi kalesine kendi kalesine gol atarak farkı yeniden iki sayıya çıkardı ve es-Sahafi'nin golünden sonra dengesini yeniden kurmaya başlamış olan ev sahibi takımın işini bir kez daha zorlaştırdı.

  • Al Ittihad vs Al Ain: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Penaltı dörtlüyü tamamladı: Al Ittihad takılmanın bedelini ödüyor

    90. dakikada ise Al Ain, İttihad'a son darbeyi indirdi. Kazandığı penaltıyı Matias Palacios başarıyla gole çevirerek dördüncü golü kaydetti ve BAE ekibi karşılaşmayı 4-1 kazanarak ev sahibi için zorlu geçen bir Asya gecesinde üstünlüğünü perçinledi.

    Bu sonuçla Al Ain puanını 12'ye yükselterek AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı grubunun zirvesine tek başına oturdu. İttihad'ın puanı ise 4'te kalarak dokuzuncu sırada dondu ve Suudi ekibi kendi taraftarı önünde konumunu iyileştirmek için önemli bir fırsatı kaçırdıktan sonra tur atlama sıralamasındaki hesapları karıştı.

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Gelecek maçlar
ITT

ITT

Premier Lig

06 Kas 2026

NEO

NEO

ALW

ALW

B.A.E Körfez Ligi

08 Kas 2026

ALA

ALA