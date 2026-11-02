İttihad, kendi sahasında ve kendi taraftarlarının önünde ağır bir yenilgi aldı; Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında iki takımı bir araya getiren karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'e 4-1 mağlup oldu. Böylece Suudi Arabistan ekibi puan kaybetmeyi sürdürürken, konuk takıma Batı Grubu'nun zirvesindeki konumunu pekiştirdiği yeni bir galibiyet armağan etti.

Bu mağlubiyet, ilk haftada Nasr'ın başına gelenleri akıllara geri getirdi; Nasr, Hazza bin Zayed Stadı'nda Al Ain'e 4-0 kaybetmişti. İttihad bu kez aynı kadehten yudumladı ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi karşısında kalesinde dört gol gördü; Doyen'in düşüşü önleme girişimlerinin başarılı olamadığı bir gecede.

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