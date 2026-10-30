İttihad, bugün cuma akşamı iki takımı bir araya getiren ve Suudi Roshn Pro Lig'in on ikinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan maçta, ev sahibi Abha karşısında (1-1) berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı. "Amid", karşılaşma boyunca yaptığı hataların bedelini ödedi ve üst sıralar için verilen rekabette iki değerli puanı elinden kaçırdı.

İttihad maça üç puanı toplama ve zirvedeki takımlar üzerindeki baskısını sürdürme hedefiyle girmişti, ancak üstünlüğünü galibiyete çeviremedi ve puan cetvelinde zorlanmasına rağmen Abha'ya olumlu bir sonuçla ayrılma fırsatı tanıdı.

Bu sonuçla İttihad puanını 24'e yükselterek dördüncü sırada yer alırken, Abha 3 puana ulaştı ve Roshn Lig puan cetvelinde son sırada kaldı.