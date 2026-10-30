24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
أبها والاتحادx/abhaFC
GOAL
Çeviri:

Video: Abha, ölümcül hataların yaşandığı maçta Al Ittihad'a diş geçirdi

Abha - Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Premier Lig
Suudi Arabistan

Aldaim çılgın bir galibiyet kaptı

Gelecek maçlar
ITT

ITT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALA

ALA

ABH

ABH

Premier Lig

05 Kas 2026

ALS

ALS

İttihad, bugün cuma akşamı iki takımı bir araya getiren ve Suudi Roshn Pro Lig'in on ikinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan maçta, ev sahibi Abha karşısında (1-1) berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı. "Amid", karşılaşma boyunca yaptığı hataların bedelini ödedi ve üst sıralar için verilen rekabette iki değerli puanı elinden kaçırdı.

İttihad maça üç puanı toplama ve zirvedeki takımlar üzerindeki baskısını sürdürme hedefiyle girmişti, ancak üstünlüğünü galibiyete çeviremedi ve puan cetvelinde zorlanmasına rağmen Abha'ya olumlu bir sonuçla ayrılma fırsatı tanıdı.

Bu sonuçla İttihad puanını 24'e yükselterek dördüncü sırada yer alırken, Abha 3 puana ulaştı ve Roshn Lig puan cetvelinde son sırada kaldı.

  • Erken darbe

    Maç, Al-Ittihad'ın hesaplarına göre daha en başından gitmedi; takım, Kolombiyalı Richard Rios'un ikili mücadele sırasında sert bir müdahale sonucu yedinci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmasıyla erken bir darbe aldı.

    Sakatlığın etkisiyle yürümekte açık bir zorluk çekerek sahayı terk etti ve teknik direktör Jens Fisching, onun yerine Ahmed el-Gamidi'yi oyuna sürmek zorunda kaldı. Bu görüntü, özellikle Al Ain'e karşı oynanacak Asya maçının yaklaşmasıyla takım içinde endişe yarattı.

    Ayrıca okuyun: Video: Eski bir Suudi oyuncudan Ronaldo'ya şok talep!

  • Avar'ın iptal edilen golü hayal kırıklığını artırıyor

    İttihad'ın sıkıntıları zorunlu oyuncu değişikliğiyle sınırlı kalmadı; maç aynı zamanda Houssem Aouar'ın golünün iptaline de sahne oldu. Bu durum, takımı hücum girişimlerini bir gole çevirme fırsatından mahrum bıraktı ve teknik direktör Jens Fissing'in oyuncuları için karşılaşmayı daha da zorlaştırdı.

    Gol, başlangıçta topu kaleciden seken ve Aouar'a dönen vuruşu yapan Portekizli Danilo Pereira'nın elle oynaması nedeniyle iptal edildi.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Avar İttihad'ı öne geçirdi, video teknolojisi yeniden devrede

    İttihad, ikinci yarıya savunma bloğunu çözme arayışıyla daha fazla baskı yaparak başladı ve Hossam Aouar, 52. dakikada denemelerinden birini öne geçiren gole çevirmeyi başardı. Bu gol, kaleci topu yanlışlıkla fırsatı değerlendirmekten geri durmayan Cezayirli yıldızın ayağına vuran feci bir hatanın ardından geldi.

    Golden sonra İttihad üstünlüğünü pekiştirmeye çalıştı, ancak maçı bitirmek için eline geçen fırsatları değerlendirmeyi başaramadı. Bu sırada Vicenç, Abha'nın öne çıkmasıyla oluşan boşlukları değerlendirmek amacıyla bazı hücum oyuncularının yerine George Ilenikhena ve Marwan Al-Sahafi'yi oyuna sürmek de dahil olmak üzere kadrosunda değişiklikler yaptı.

    82. dakika, maçın gidişatında etkili bir an yaşattı. İttihad üç puanı almasını büyük ölçüde yaklaştıracak ikinci golü attığını sandı, ancak VAR teknolojisi devreye girerek golü iptal etti. Böylece fark tek gole indi ve Abha hücum girişimlerini sürdürmek için moral bir destek kazandı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Abha beraberliği kapıyor, İttihad iki puan kaybediyor

    Abha, skorun askıda kalmasını değerlendirdi ve son dakikalarda baskısını artırdı; ardından oyuna sonradan giren Faysal es-Sübyani, İttihad savunmacısı Mühenned eş-Şinkiti'nin hatalı pasından yararlanarak 87. dakikada beraberlik golünü kaydetmeyi başardı.

    İttihad, kalan dakikalarda yeniden öne geçmeyi başaramadı ve son sıradaki takım karşısında beraberlikle yetindi. Bu sonuç, öndeki takımların peşinde koşmaya devam etmek için büyük ihtiyaç duyduğu iki puanın kaybı anlamına geliyordu; Abha ise savunmada zorlandığı bir maçın ardından son anlara kadar şansına sarılarak değerli bir puanla sahadan ayrıldı.

Gelecek maçlar
ITT

ITT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALA

ALA

ABH

ABH

Premier Lig

05 Kas 2026

ALS

ALS