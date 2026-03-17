Vicenza'nın Serie C'deki kalışı dört yıl sürdü; takımı Serie B'ye taşıyan isim, daha önce Entella'yı da üst lige çıkaran teknik direktör Fabio Gallo oldu. Ligin bitimine altı hafta kala, takımın üstünlüğüyle geçen ve şampiyonluk kutlamalarıyla sona eren bir serüvenin ardından bu başarıya ulaşıldı. Biancorossi'nin zaferi, 2004 doğumlu forvet David Stückler'in gollerine de büyük ölçüde borçluydu. Stückler, Vicenza için gerçek bir sürpriz oldu; üstelik ligde attığı 11 golle Serie C A Grubu gol krallığı sıralamasında birinci sırada yer alıyor.
Çeviri:
Vicenza'yı Serie B'ye taşıyan Serie C'nin gol kralı David Stuckler kimdir?
VICENZA'DAKİ GÖREVİ, ÖZELLİKLERİ VE İSTATİSTİKLERİ
Yaz aylarında Cremonese'den kiralık olarak gelen Stückler, gol atmak için yaşayan, fiziksel özellikleri güçlü bir santrfor. Giana Erminio'da geçirdiği iyi bir sezonun ardından yaz aylarında Vicenza projesine katıldı ve TAC liginin ilk maçında topu ağlara gönderdi: Yeni formasıyla Lumezzane karşısında, tam da kırmızı-beyaz tribünün altında, Serie C'deki ilk maçında gol attı. Kaderin bir işareti. Gallo'nun takımında hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı, 30 maçta 11 gol attı ve bunların 18'i ilk dakikadan itibaren oynadığı maçlarda geldi. Annesi Avusturyalı, babası İranlı olan oyuncu, geçmişte Cremonese ile Primavera liginde gol kralı unvanını kazanmıştı.
GELECEĞE BAKIŞ
Vicenza onu gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor, ancak yaz aylarında, 2022'de Danimarka'nın Boldklub takımından keşfedilen bu yeteneğe büyük güven duyan Cremonese ile masaya oturup görüşmek gerekecek. Onun geleceği Cremonese'nin geleceğine de bağlı olacak, çünkü eğer Cremonese Serie B'ye düşerse, onu Serie C'de birkaç kez kiraladıktan sonra kadroda tutmaya karar verebilir. Bu sezon A Grubu'nun en iyi oyuncularından biri oldu: İtalyan ve yabancı kulüpler tarafından sık sık takip edildi ve onu yakından incelemek için Menti'ye gözlemciler gönderdiler; onu takip eden kulüpler arasında Inter de var.