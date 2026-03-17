Vicenza'yı Serie B'ye taşıyan Serie C'nin gol kralı David Stuckler kimdir?

Vicenza onu gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor, ancak yaz aylarında, 2022'de Danimarka'nın Boldklub takımından keşfedilen bu yeteneğe büyük güven duyan Cremonese ile masaya oturup görüşmek gerekecek. Onun geleceği Cremonese'nin geleceğine de bağlı olacak, çünkü eğer Cremonese Serie B'ye düşerse, onu Serie C'de birkaç kez kiraladıktan sonra kadroda tutmaya karar verebilir. Bu sezon A Grubu'nun en iyi oyuncularından biri oldu: İtalyan ve yabancı kulüpler tarafından sık sık takip edildi ve onu yakından incelemek için Menti'ye gözlemciler gönderdiler; onu takip eden kulüpler arasında Inter de var.