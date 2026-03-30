Taylor o anda hemen "el ile oynama yok" kararı verdi; Attwell ise bu bariz hatalı karar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı; hatta o dönemde UEFA bile bir raporunda bunu kabul etmişti. Cucurella'nın kolu vücuduna yakın değildi ve vücut yüzeyi doğal olmayan bir şekilde genişlemişti, bu nedenle penaltı verilmesi gerekirdi. İspanyol oyuncu, daha sonraki Almanya'daki maçlarında yoğun bir şekilde yuhalandı.

Şimdi sıra Attwell'e geldi. Ntv'nin haberine göre, hakem Pazartesi akşamı Stuttgart stadyumunda karşılandığında da yuhalandı - bu arada, tam da 633 gün önce Almanların "Drama dahoam"ının yaşandığı stadyumda. Stadyum spikeri, Gana ile oynanan hazırlık maçı öncesinde "Hoş geldin, Stuart Attwell" diye seslendiği, ardından tribünlerden çok sayıda yuhalama sesinin duyulduğu bildirildi.

Yine de: Bu sefer doğru verdiği karar sayesinde, DFB takımı devre arasına girmeden önce Gana karşısında 1-0 öne geçti. Kai Havertz, Benjamin Asare'ye en ufak bir şans bile tanımadı ve topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi.

Attwell, 2008'de Premier League'in en genç hakemi oldu ve 2009'dan beri FIFA düzeyinde görev yapıyor. Şu ana kadar İngiltere'nin en üst liginde 238 maça çıktı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar sadece üç eleme maçı yönetti.