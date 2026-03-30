Almanya'nın Gana ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısının bitimine az bir süre kala Stuart Attwell'in önce VAR ekranına yaklaşması ve saniyeler sonra penaltı noktasını işaret etmesi, tuhaf bir şekilde döngüyü tamamladı.
"Vay be, bu düdük 633 gün geç kaldı!" ARD yorumcusu, Almanya maçında hakeme dolaylı bir eleştiri yöneltti
Angelo Stiller kısa mesafeden ve dar bir açıdan şutunu çekti, ancak Jonas Adjetey'in koluna çarptı. Top kaleye doğru gidiyordu, hatta belki de gol olacaktı. Bu nedenle Alman milli takımına haklı olarak penaltı verildi ve ARD yorumcusu Phillip Sohmer, olayların paralelliği karşısında İngiltere'den gelen hakeme bir gönderme yapmaktan kendini alamadı.
"Vay be, bu düdük 633 gün geç kaldı!" diye haykırdı Sohmer. Arka plan: DFB takımının ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde İspanya'ya karşı dramatik bir şekilde elendiği maçta Attwell, video yardımcı hakemdi. Anthony Taylor ve Attwell'in ekibi, uzatmaların 106. dakikasında Jamal Musiala'nın şutunun ardından Marc Cucurella'nın yaptığı bariz elle oynama hareketine penaltı kararı vermemekle feci bir hata yapmıştı.
Taylor o anda hemen "el ile oynama yok" kararı verdi; Attwell ise bu bariz hatalı karar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı; hatta o dönemde UEFA bile bir raporunda bunu kabul etmişti. Cucurella'nın kolu vücuduna yakın değildi ve vücut yüzeyi doğal olmayan bir şekilde genişlemişti, bu nedenle penaltı verilmesi gerekirdi. İspanyol oyuncu, daha sonraki Almanya'daki maçlarında yoğun bir şekilde yuhalandı.
Şimdi sıra Attwell'e geldi. Ntv'nin haberine göre, hakem Pazartesi akşamı Stuttgart stadyumunda karşılandığında da yuhalandı - bu arada, tam da 633 gün önce Almanların "Drama dahoam"ının yaşandığı stadyumda. Stadyum spikeri, Gana ile oynanan hazırlık maçı öncesinde "Hoş geldin, Stuart Attwell" diye seslendiği, ardından tribünlerden çok sayıda yuhalama sesinin duyulduğu bildirildi.
Yine de: Bu sefer doğru verdiği karar sayesinde, DFB takımı devre arasına girmeden önce Gana karşısında 1-0 öne geçti. Kai Havertz, Benjamin Asare'ye en ufak bir şans bile tanımadı ve topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi.
Attwell, 2008'de Premier League'in en genç hakemi oldu ve 2009'dan beri FIFA düzeyinde görev yapıyor. Şu ana kadar İngiltere'nin en üst liginde 238 maça çıktı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar sadece üç eleme maçı yönetti.