Uluslararası ara döneminin maliyeti... Barcelona bunun bedelini ağır mı ödeyecek?

Mundo Deportivo şöyle devam etti: "Olumlu tarafı ise, diğer milli takım oyuncuları arasında başka ciddi sakatlık vakası yaşanmadı. Genç Xavi Espart, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda en fazla süre alan oyuncu oldu (257 dakika) ve takımın Avrupa Şampiyonası'na katılmasını sağladı. Onu Lewandowski (180 dakika) ve Uruguay ile oynanan iki hazırlık maçında forma giyen Ronald Araujo (135 dakika) izledi."
Ayrıca şunları da ekledi: "LamineYamal ise A milli takımda 108 dakika forma giydi, Luis de la Fuente yönetiminde ise yedi İspanyol oyuncu farklı sürelerde forma giydi."
Ayrıca okuyun: İtalyan Federasyon Başkanı, Gattuso'nun görevden alınmasına ilişkin tutumunu açıkladı
Ayrıca okuyun: Resmi devrim... Katalonya polisi, Mısır milli takımına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı
Ayrıca okuyun: Hasan Şehata: Salah, Real Madrid ve Barcelona'ya yakışır... Dünya Kupası'na komplekslerimizi bir kenara bırakarak gireceğiz
Milli oyuncular, önümüzdeki günlerde Barcelona'nın antrenmanlarına kademeli olarak katılmaya hazırlanıyor. Takım, İspanya Ligi'nde liderliği geri kazanmak amacıyla, önümüzdeki Cumartesi günü Metropolitano Stadyumu'nda Atlético Madrid ile oynayacağı zorlu maça hazırlanıyor.
Gazete, şu soruyla yazıyı sonlandırdı: "Barcelona, yorgunluğu ve yeni sakatlıkları ağır bir bedel ödemeden atlatabilecek mi?"