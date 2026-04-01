Uluslararası ara döneminin maliyeti... Barcelona bunun bedelini ağır mı ödeyecek?

Bununla birlikte, milli takım arası, Katalan kulübü için ağır bir çifte darbeye sahne oldu; Brezilyalı kanat oyuncusu Rafeina, Brezilya milli takımının Fransa'ya karşı 1-2 kaybettiği hazırlık maçında, özellikle sağ bacağındaki uyluk kasında bir kas sakatlığı geçirdi.

Mundo Deportivo gazetesine göre, Rafeina yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacak, bu da Katalan takımının hücum hattı için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

Gazete şöyle devam etti: "Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin, Pazartesi akşamı Avrupa play-off finalinde ülkesinin İsveç'e 3-2 yenilmesiyle 2026 Dünya Kupası'na katılma hayali suya düşmesinin ardından, Blaugrana ikinci bir psikolojik darbe aldı.

Elenmenin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Lewandowski, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Hala ne yapacağımı bilmiyorum."

