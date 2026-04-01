Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Spain v Egypt - International Friendly

Çeviri:

Uluslararası ara döneminin maliyeti... Barcelona bunun bedelini ağır mı ödeyecek?

Katalan takımını sarsan iki ağır darbe

Uluslararası maç arası sona ermesinin ardından Barcelona, milli oyuncuların takıma kademeli olarak geri dönmeye hazırlandığı hassas bir geçiş dönemi yaşıyor.

15 milli oyuncunun, yerel ligin yeniden başlamasından önce yoğun bir maç programı içinde, fiziksel ve psikolojik zorluklarla dolu milli takım kamplarına katılması, kulüp için bir zorluk oluşturdu.

Alman Hans Flick liderliğindeki Barça teknik ekibi, özellikle bu sezonun hem yerel hem de kıtasal olarak kritik dönemine yaklaşırken, biriken yorgunluğun takımın gelecek maçlardaki performansını olumsuz etkilememesini umuyor.

  • Çifte darbe

    Bununla birlikte, milli takım arası, Katalan kulübü için ağır bir çifte darbeye sahne oldu; Brezilyalı kanat oyuncusu Rafeina, Brezilya milli takımının Fransa'ya karşı 1-2 kaybettiği hazırlık maçında, özellikle sağ bacağındaki uyluk kasında bir kas sakatlığı geçirdi.

    Mundo Deportivo gazetesine göre, Rafeina yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacak, bu da Katalan takımının hücum hattı için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

    Gazete şöyle devam etti: "Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin, Pazartesi akşamı Avrupa play-off finalinde ülkesinin İsveç'e 3-2 yenilmesiyle 2026 Dünya Kupası'na katılma hayali suya düşmesinin ardından, Blaugrana ikinci bir psikolojik darbe aldı.

    Elenmenin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Lewandowski, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Hala ne yapacağımı bilmiyorum."

    2030 Dünya Kupası öncesi skandal: Mısır maçı felaketinin ardından İspanya'yı utanç ve uluslararası kınama takip ediyor

    • Reklam

  • Barselona ve yorgunluğun bedeli mi?

    Mundo Deportivo şöyle devam etti: "Olumlu tarafı ise, diğer milli takım oyuncuları arasında başka ciddi sakatlık vakası yaşanmadı. Genç Xavi Espart, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda en fazla süre alan oyuncu oldu (257 dakika) ve takımın Avrupa Şampiyonası'na katılmasını sağladı. Onu Lewandowski (180 dakika) ve Uruguay ile oynanan iki hazırlık maçında forma giyen Ronald Araujo (135 dakika) izledi."

    Ayrıca şunları da ekledi: "LamineYamal ise A milli takımda 108 dakika forma giydi, Luis de la Fuente yönetiminde ise yedi İspanyol oyuncu farklı sürelerde forma giydi."

    Milli oyuncular, önümüzdeki günlerde Barcelona'nın antrenmanlarına kademeli olarak katılmaya hazırlanıyor. Takım, İspanya Ligi'nde liderliği geri kazanmak amacıyla, önümüzdeki Cumartesi günü Metropolitano Stadyumu'nda Atlético Madrid ile oynayacağı zorlu maça hazırlanıyor.

    Gazete, şu soruyla yazıyı sonlandırdı: "Barcelona, yorgunluğu ve yeni sakatlıkları ağır bir bedel ödemeden atlatabilecek mi?"