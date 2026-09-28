Uluslar Ligi: Belçika Fransa CANLI

Uluslar Ligi 2. hafta

Belçika-Fransa

Gol atanlar:





Mark van Bommel yönetimindeki Belçika da, Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa da yeni teknik dönemlerine Uluslar Ligi'nin açılış haftasında galibiyetle başladı ve böylece bu akşam TSİ 20.45'te Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanacak, I Grubu'nun ikinci haftası kapsamında olan ve İtalya'nın da yer aldığı grubun öne çıkan maçına en iyi şartlarda geliyor.





Kırmızı Şeytanlar, Olimpiyat Stadı'nda İtalya'yı 2-0'lık skorla rahat geçti: yazın Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'ya karşı gol atan tek takım olan Belçika, bir önceki Uluslar Ligi grup aşamasında elde ettiği galibiyet sayısını şimdiden yakaladı; o süreç onları sonunda küme düşme play-off'u oynamaya zorlamış, Belçika da bu eşleşmeyi geçmişti.





Belçika şimdi yeniden çıkışa geçmeyi ve 2020/21'de yaptığını tekrarlamayı hedefliyor; o sezon yarı finale yükselmiş, ardından turnuvayı kazanan Fransa'ya elenmişti. Zinedine Zidane'ın Fransa'nın başındaki merakla beklenen teknik direktörlük debutu, Türkiye deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle sonuçlandı ancak takımın tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu Kylian Mbappé'nin attığı belirleyici golün ardından yaşadığı diz sakatlığı kutlamaların tadını bir ölçüde kaçırdı. Fransa, bayrak taşıyıcısından yoksun şekilde sahaya çıkacak ve son dört Uluslar Ligi edisyonunun üçünde yaptığı gibi grubu geçmeye çalışacak. Fransa, Uluslar Ligi'nde oynanan üç maç da dahil olmak üzere son beş karşılaşmanın tamamını kazandı. Belçika'nın Fransa'ya karşı son resmi galibiyeti Eylül 1981'e uzanıyor.