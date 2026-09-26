UFC / MMA ile boks arasındaki fark nedir?

Dünya seviyesindeki dövüş sporlarından söz edildiğinde, iki kavram özellikle sık öne çıkar: UFC ve boks. Her iki spor dalı da salonları doldurur, milyonlarca gelir üretir ve yıldızlar ortaya çıkarır, ancak aralarında kurallar, stil ve felsefe açısından büyük farklar vardır.

Ancak 26 Eylül Cumartesi günü gözler UFC'de değil, Oktagon 94'te olacak. Burada Christian Eckerlin ve Frederic Vosgröne de dahil olmak üzere bazı isimler, biletleri tükenen Frankfurt Stadı'nda dövüşecek. Yayınla ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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UFC ile boks arasındaki farkların neler olduğunu bu yazıda öğrenebilirsiniz.