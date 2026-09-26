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imago-sport-1073852580.jpgTorsten Helmke
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UFC / MMA ile boks arasındaki fark nedir?

Boks ve UFC: Bu iki dövüş sporu devini gerçekten ayıran ne? MMA giderek büyürken, SPOX farkları sizlere gösteriyor. Christian Eckerlin, Frederick Vosgröne ve diğerlerinin yer aldığı Oktagon etkinliklerinin etkileyici biçimde gösterdiği gibi, Almanya'da da.

Dünya seviyesindeki dövüş sporlarından söz edildiğinde, iki kavram özellikle sık öne çıkar: UFC ve boks. Her iki spor dalı da salonları doldurur, milyonlarca gelir üretir ve yıldızlar ortaya çıkarır, ancak aralarında kurallar, stil ve felsefe açısından büyük farklar vardır.

Ancak 26 Eylül Cumartesi günü gözler UFC'de değil, Oktagon 94'te olacak. Burada Christian Eckerlin ve Frederic Vosgröne de dahil olmak üzere bazı isimler, biletleri tükenen Frankfurt Stadı'nda dövüşecek. Yayınla ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

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UFC ile boks arasındaki farkların neler olduğunu bu yazıda öğrenebilirsiniz.

  • UFC ile boks arasındaki fark nedir?

    UFC ve boks, ikisi de dövüş sporları dünyasına aittir, ancak yönelim ve karakter bakımından temelden farklılık gösterir. Boks, net kuralları ve uzun geçmişiyle köklü bir disiplin olarak kabul edilirken, UFC en üst seviyede modern ve çok yönlü mücadeleyi temsil eder. Her iki spor da dünya genelinde milyonları heyecanlandırıyor, ancak kısmen farklı hedef kitlelere hitap ediyor ve farklı dövüş sporu felsefelerini yansıtıyor.

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  • UFC ile boks arasındaki fark nedir? - UFC tam olarak nedir?

    Ultimate Fighting Championship (UFC), dünyanın en bilinen MMA organizasyonudur. MMA, Mixed Martial Arts anlamına gelir; boks, güreş, judo, karate, taekwondo, Brazilian Jiu-Jitsu ve Muay Thai unsurlarını bir araya getiren tam temaslı bir dövüş sporudur. Dövüşçüler, sekizgen bir kafes olan oktagonda karşı karşıya gelir ve hem ayakta hem de yerde dövüşebilir.

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  • UFC ile boks arasındaki fark nedir? - Boks

    Buna kıyasla boks neredeyse purist kalıyor. Yalnızca yumruklarla gövdeye ve başa yapılan vuruşlara izin veriliyor. Kliçler hızla ayrılıyor ve yerde mücadele ise hiç yok. Odak noktası ayak oyunu, gard, isabet ve yumruk gücü; üstelik teknikler ve kurallar da net biçimde tanımlanmış durumda.

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  • UFC ile boks arasındaki fark nedir? - Kural setindeki farklar

    En belirgin fark, izin verilen tekniklerin çeşitliliğinde yatıyor: Boksta yalnızca yumruklar kullanılırken, UFC'de tekmeler, takedown'lar, submission'lar ve ground-and-pound da serbest. Dövüş kıyafetleri de farklılık gösteriyor: Boksörler daha fazla dolguya sahip eldivenler takarken, UFC dövüşçüleri daha küçük, parmakları açık eldivenlerle mücadele ediyor.

  • UFC ile boks arasındaki fark nedir? - Dövüşçü profili

    Boksörler genellikle yıllar boyunca stillerini mükemmelleştiren, son derece uzmanlaşmış sporculardır. Buna karşılık UFC'de dövüşçülerin çok yönlü olması gerekir; yalnızca tek bir alanda güçlü olanların en üst seviyede neredeyse hiç şansı yoktur. Bu da MMA'i öngörülemez ve taktik açıdan çok katmanlı hale getirir.

  • UFC ile boks arasındaki fark nedir? - Şov, hype ve iş dünyası

    Her iki spor dalı da büyük organizasyonlara, medyatik şovlara ve süperstar figürlerine dayanıyor; boksta Tyson Fury ya da UFC'de Conor McGregor gibi. Ancak boks onlarca yıla dayanan bir geleneğe sahipken, UFC daha modern ve daha dinamik bir ürün; çoğu zaman daha radikal, daha sert ve daha hızlı.

  • SPOXGetty

    UFC ve boks tarihinin en tanınmış dövüşçüleri

    • Tüm zamanların en tanınmış UFC dövüşçüleri
    İsimÜlkeÖzellikler / Başarılar
    Conor McGregorİrlandaÇifte şampiyon (Featherweight & Lightweight), UFC'nin en büyük yıldızı
    Khabib NurmagomedovRusyaYenilgisiz (29–0), dominant Lightweight şampiyonu
    Jon JonesABDEn uzun süreli Light-Heavyweight şampiyonu, GOAT'lardan biri olarak görülüyor
    Anderson SilvaBrezilyaOrta sıklette rekor unvan savunması sahibi
    Georges St-PierreKanadaİki sıklette şampiyon (Welter & Middleweight)
    Ronda RouseyABDİlk büyük kadın şampiyon, Olimpiyat madalyası sahibi
    Israel AdesanyaYeni ZelandaTarz belirleyen orta sıklet dövüşçüsü, kickboks geçmişi
    Stipe MiocicABDEn başarılı UFC ağır sıklet şampiyonu
    • Tüm zamanların en tanınmış boksörleri
    İsimÜlkeÖzellikler / Başarılar
    Muhammad AliABDÜç kez ağır sıklet dünya şampiyonu, kültürel ikon
    Mike TysonABDTüm zamanların en genç ağır sıklet şampiyonu, korkulan gücüyle öne çıktı
    Floyd Mayweather Jr.ABD50–0 rekoru, savunma dehası, boksta en büyük PPV yıldızı
    Wladimir KlitschkoUkrayna 20'nin üzerinde unvan savunması, ağır sıklete on yıl boyunca hükmetti
    Manny PacquiaoFilipinlerSekiz sıklette dünya şampiyonu
    Tyson FuryBüyük BritanyaGüncel ağır sıklet yıldızı, yenilgisiz, güçlü bir kişilik
    Joe FrazierABDAli ile efsanevi rekabet, Olimpiyat şampiyonu
    Lennox LewisBüyük Britanya90'ların dominant ağır sıklet boksörü
    Canelo ÁlvarezMeksikaBirden fazla kez dünya şampiyonu, birden fazla sıklette aktif