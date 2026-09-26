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UFC mi yoksa MMA mi: Aradaki fark nedir?

Dövüş sporları, boks ringinin dışında da her zamankinden daha büyük; ay ay oktagonda kıyasıya mücadele yaşanıyor. Peki UFC tam olarak nedir? Ve Christian Eckerlin ve arkadaşlarını Oktagon 94'te yeniden hayranlıkla izleyebileceğimiz MMA'den farkı nedir?

Şu sıralar MMA kadar popüler olan neredeyse hiçbir dövüş sporu yok; özellikle UFC şu anda büyük ilgi görüyor. Her ay yeni etkinlikler düzenleniyor. 

Ancak 26 Eylül Cumartesi günü gözler UFC'de değil, Oktagon 94'te olacak. Orada Christian Eckerlin ve Frederic Vosgröne de dahil olmak üzere birçok isim, biletleri tükenen Frankfurt Stadı'nda dövüşecek. Yayınla ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

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Peki bu kısaltmalar aslında ne anlama geliyor? SPOX, "UFC" ve "MMA" terimlerinin ne ifade ettiğini açıklıyor.

  • UFC mi, MMA mi: Aradaki fark nedir?

    Esasen bu iki kavramı birbirinden ayırmak oldukça kolay: MMA bir spor dalıdır, UFC ise bu spordaki dünyanın en büyük organizatörüdür.

    MMA, Mixed Martial Arts’ın kısaltmasıdır. Antik Yunan Olimpiyatları’ndaki müsabakaları örnek alan bu tam temaslı sporda güreş ya da boks gibi farklı disiplinlerden dövüşçüler karşı karşıya gelir. Yumruklar, tekmeler, atışlar ve güreşe izin verilir; yani tüm bu teknikleri en iyi şekilde birleştiren dövüşçüler aranır.

    UFC, Ultimate Fighting Championship’in kısaltmasıdır. 1993 yılında kurulan UFC, dünya genelinde MMA dövüşlerinin en büyük organizatörüdür. Organizasyon, yıl boyunca farklı sıkletlerde dövüşlerin yer aldığı etkinlikler düzenler. Bu dövüşler bir oktagonda yapılır ve genellikle beşer dakikalık üç ya da beş raunttan oluşur. Maçlar nakavt, teknik nakavt, rakibin pes etmesi ya da sürenin tamamlanmasının ardından puanlamayla kazanılabilir.

    Tamamen serbest MMA’nın aksine UFC’de bazı teknikler yasaktır. Örneğin parmaklarla burun ya da gözlere müdahale edilemez, enseye yumruk veya tekme atılamaz ya da yerdeki rakibe tekme atılamaz.

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  • imago-sport-1073852554.jpgTorsten Helmke

    UFC: MMA dövüşlerinin TV ve canlı yayında ekranlara gelişi

    UFC dövüşlerini canlı izlemek istiyorsanız, bunu Almanya'da yapabilirsiniz! DAZN, burada dövüş organizasyonlarının adresi konumunda; platform maçları canlı yayınlıyor ve sonrasında da erişime açıyor.

    Ancak bunun ücretsiz olmadığını belirtelim. UFC etkinliklerine erişim için DAZN paketlerinden DAZN Unlimited veya DAZN Super Sports aboneliğine ihtiyacınız var.

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    Öte yandan Oktagon etkinliklerinin yayın hakları RTL'nin elinde. Köln merkezli özel kanal, seçili dövüşleri hatta şifresiz yayında bile ekranlara getiriyor, ancak tam kapsamlı izleme için RTL+ ücretli aboneliği gerekiyor.

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  • UFC mi, MMA mi? Dövüşlerin TV ve canlı yayındaki yayınlarına dair en önemli bilgiler

    • Spor dalı: MMA
    • Organizatör: UFC ve Oktagon
    • Periyot: haftalık / iki haftada bir
    • TV ve canlı yayın: DAZN (UFC), RTL+ (Oktagon)

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