Esasen bu iki kavramı birbirinden ayırmak oldukça kolay: MMA bir spor dalıdır, UFC ise bu spordaki dünyanın en büyük organizatörüdür.
MMA, Mixed Martial Arts’ın kısaltmasıdır. Antik Yunan Olimpiyatları’ndaki müsabakaları örnek alan bu tam temaslı sporda güreş ya da boks gibi farklı disiplinlerden dövüşçüler karşı karşıya gelir. Yumruklar, tekmeler, atışlar ve güreşe izin verilir; yani tüm bu teknikleri en iyi şekilde birleştiren dövüşçüler aranır.
UFC, Ultimate Fighting Championship’in kısaltmasıdır. 1993 yılında kurulan UFC, dünya genelinde MMA dövüşlerinin en büyük organizatörüdür. Organizasyon, yıl boyunca farklı sıkletlerde dövüşlerin yer aldığı etkinlikler düzenler. Bu dövüşler bir oktagonda yapılır ve genellikle beşer dakikalık üç ya da beş raunttan oluşur. Maçlar nakavt, teknik nakavt, rakibin pes etmesi ya da sürenin tamamlanmasının ardından puanlamayla kazanılabilir.
Tamamen serbest MMA’nın aksine UFC’de bazı teknikler yasaktır. Örneğin parmaklarla burun ya da gözlere müdahale edilemez, enseye yumruk veya tekme atılamaz ya da yerdeki rakibe tekme atılamaz.