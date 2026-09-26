Şu sıralar MMA kadar popüler olan neredeyse hiçbir dövüş sporu yok; özellikle UFC şu anda büyük ilgi görüyor. Her ay yeni etkinlikler düzenleniyor.

Ancak 26 Eylül Cumartesi günü gözler UFC'de değil, Oktagon 94'te olacak. Orada Christian Eckerlin ve Frederic Vosgröne de dahil olmak üzere birçok isim, biletleri tükenen Frankfurt Stadı'nda dövüşecek. Yayınla ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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Peki bu kısaltmalar aslında ne anlama geliyor? SPOX, "UFC" ve "MMA" terimlerinin ne ifade ettiğini açıklıyor.