UEFA, Avrupa futbolunda video yardımcı hakem uygulamasına eşi görülmemiş bir şeffaflık kazandırmak amacıyla öncü bir dijital girişim başlattı. Yönetim organı, maçlar sırasında VAR teknolojisinin tam olarak nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiğini açıklamak için 'Clearline' adlı herkese açık bir çevrim içi platform oluşturdu.

Çığır açan bu araç, taraftarlar, kulüpler, oyuncular ve gazeteciler dahil olmak üzere futbolun tüm paydaşlarına tamamen açık. Platforma giren kullanıcılara, VAR'ın ne zaman devreye girmesi gerektiğine dair net yanıtlar sunuluyor; buna penaltı kararları, doğrudan kırmızı kartlar, hücum başlangıçları, VOR'dan gelen ofsayt kararları ve yanlış kişi tespiti vakaları gibi özel senaryolar da ayrıntılı şekilde dahil ediliyor.