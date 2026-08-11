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Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

UEFA, VAR kararlarını ve kriterlerini taraftarlara açıklamak için 'Clearline' platformunu başlattı

Şampiyonlar Ligi

UEFA, VAR kararlarını doğrudan taraftarlara ve futbol paydaşlarına açıklamak için "Clearline" adlı öncü bir kamu platformu başlattı. Yeni dijital rehber, Şampiyonlar Ligi'ndeki tartışmalı hakem müdahalelerini penaltılar, kırmızı kartlar ve ofsaytlar için standartlaştırılmış kriterleri ortaya koyarak anlaşılır hâle getirmeyi amaçlıyor.

  • UEFA, devrim niteliğinde halka açık VAR rehberini tanıttı

    UEFA, Avrupa futbolunda video yardımcı hakem uygulamasına eşi görülmemiş bir şeffaflık kazandırmak amacıyla öncü bir dijital girişim başlattı. Yönetim organı, maçlar sırasında VAR teknolojisinin tam olarak nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiğini açıklamak için 'Clearline' adlı herkese açık bir çevrim içi platform oluşturdu.

    Çığır açan bu araç, taraftarlar, kulüpler, oyuncular ve gazeteciler dahil olmak üzere futbolun tüm paydaşlarına tamamen açık. Platforma giren kullanıcılara, VAR'ın ne zaman devreye girmesi gerektiğine dair net yanıtlar sunuluyor; buna penaltı kararları, doğrudan kırmızı kartlar, hücum başlangıçları, VOR'dan gelen ofsayt kararları ve yanlış kişi tespiti vakaları gibi özel senaryolar da ayrıntılı şekilde dahil ediliyor.

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  • Şampiyonlar Ligi genelinde tutarlılığı artırmak

    Avrupa hakemliğinin başındaki isim Roberto Rosetti’nin yönetiminde geliştirilen platform, büyük ölçüde tutarlılık ve netlik sağlamaya odaklanıyor. Portalda, UEFA’nın standartlaştırılmış VAR inceleme sürecini anlatan özel bölümlerin yanı sıra Şampiyonlar Ligi maçlarında verilen VAR kararlarına ilişkin ayrıntılı ve resmî açıklamalar da yer alıyor.

    Bu dijital kaynak, büyük Avrupa karşılaşmalarını takip eden futbolseverler için maç sonrasında resmî bir buluşma noktası işlevi görüyor. Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından platforma erişerek gerçek zamanlı hakem kararlarını, platformun resmî kütüphanesinde yer alan mevcut video örnekleriyle karşılaştırabiliyor.


  • Üst liglerle birleşik kriterler üzerinde anlaşmaya varıldı

    Clearline platformunun geliştirilmesi, UEFA yetkilileri ile Avrupa'nın en büyük beş yerel liginin hakemlik departmanı başkanları arasında yapılan kritik bir toplantının doğrudan sonucuydu. Hakemlik şefleri birlikte, Avrupa çapındaki organizasyonlarda karar alma süreçlerini kolaylaştırmak için standartlaştırılmış bir VAR dili üzerinde anlaştı.

    Mundo Deportivo'ya göre bu girişim, İspanya CTA'sının hakemlik kriterlerine ilişkin bir kılavuz hazırlaması gibi, yerel futbolda hazırlanan benzer modern şeffaflık önlemleriyle örtüşüyor. UEFA'nın yeni rehberi, oyuna dahil olan herkes için kafa karışıklığını ortadan kaldırmayı ve hakemlik protokollerine dair ortak bir anlayış oluşturmayı amaçlıyor.

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    Gelecekteki Avrupa maç günleri için şeffaflığın artırılması

    UEFA, video inceleme protokollerini anlaşılır hale getirerek hakemlerin tartışmalı müdahalelerine ilişkin maç sonrası tartışmaları önemli ölçüde azaltmayı ve daha fazla güven oluşturmayı umuyor. Şampiyonlar Ligi izleyicileri artık resmi kararları, Avrupa'nın en üst düzey hakem otoritesi tarafından belirlenen açık ve standartlaştırılmış yönergeler çerçevesinde değerlendirebilecek.

    Clearline platformu, gelecek Şampiyonlar Ligi sezonları boyunca yeni eğitsel durumlar ortaya çıktıkça mevcut arşivini güncellemeyi sürdürecek. Sürekli gelişen bu kaynak, taraftarların, oyuncuların ve teknik direktörlerin sahadaki Avrupalı maç görevlilerine yol gösteren kesin kriterlere kalıcı olarak erişmesini sağlayacak.