Juventus'ta, takımın Runjaic'in takımına karşı Udine'de oynayacağı ligin 29. haftası öncesinde iyi haberler gelmiyor. Sızan bilgilere göre, Dusan Vlahovic sahalara dönmeye henüz hazır değil: Sırp forvet, son günlerde takımın geri kalanıyla birlikte antrenmanlara çıkmış olmasına rağmen, Luciano Spalletti'nin bir sonraki maç için hazırladığı kadroda yer almayacak ve sahalara dönüşünü bir kez daha ertelemek zorunda kalacak.
Çeviri:
Udinese-Juventus, Vlahovic kadroya alınmayacak gibi görünüyor: dönüşü ertelendi
VLAHOVIC'İN ÇİLESİ
Vlahovic, geçen Kasım ayından bu yana sahalardan uzak. O dönemde sol adduktor kasındaki kas-tendon birleşiminde ciddi bir sakatlık geçirmiş ve bunun üzerine Londra'da ameliyat olmuştu. Geçtiğimiz aylarda formunu geri kazanmak için çalışmalara başlamıştı: Bir süre Sırbistan'da tek başına antrenman yaptı ve Şubat başında Continassa'ya dönerek Juventus'un kondisyon antrenörleriyle çalışmaya başladı. Forvet, öngörülen programa göre daha erken iyileşti, ancak bugün Udinese maçı öncesinde yapılan son muayenenin ardından kadroya çağrılmaması kararı alındı.
VLAHOVIC NE ZAMAN GERİ DÖNEBİLİR?
Vlahovic'i kadroda tekrar görebileceğimiz ilk tarih, bu nedenle 21 Mart Pazar günü olabilir; bu gün Juventus, eski Juventus oyuncusu Fabio Grosso'nun formagiydiği Sassuolo ile evinde karşılaşacak (maç saat 20.45'te başlayacak): Sırp forvet, dört aylık aradan sonra o maçta forma giyebilecek mi diye anlamak için teknik direktörün ve - özellikle - sağlık ekibinin özel gözlem altında olacak. Eğer o tarihte de yetişemezse, Bianconeri'nin bir sonraki maçı 6 Nisan saat 18.00'de Genoa ile olacak.