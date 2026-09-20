Türk futbolunun eski yıldızı Nihat Kahveci, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın cumartesi günü Galatasaray karşısında sergilediği performansa hayranlığını dile getirdi. Salah, takımı Trabzonspor'u Türkiye Ligi'nin altıncı haftasında 4-0'lık galibiyete taşıdı.
Salah, maçın başlamasından 3 dakika sonra erken bir golle Trabzonspor'un galibiyetinin yolunu açtı, ardından 44 ve 80. dakikalarda hat-trick'ini tamamladı. İkinci golü ise Mısır Milli Takımı'nın kaptanının kritik pasının ardından 39. dakikada Noah Sävölö kaydetti.
Maçta Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, itiraz etmesi nedeniyle 72. dakikada oyundan atıldı. Ayrıca 69. dakikada oyuna giren Lesley Ugochukwu, VAR incelemesinin ardından 87. dakikada kırmızı kart gördü.