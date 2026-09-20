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Türkiye efsanesi: İşte anlayana Salah'ın "Leo"su

Trabzonspor - Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Süper Lig
M. Salah
L. Messi
Türkiye
Mısır
Arjantin

"Ben buradayım": Trabzon tüm rakiplerine mesaj gönderdi

Türk futbolunun eski yıldızı Nihat Kahveci, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın cumartesi günü Galatasaray karşısında sergilediği performansa hayranlığını dile getirdi. Salah, takımı Trabzonspor'u Türkiye Ligi'nin altıncı haftasında 4-0'lık galibiyete taşıdı.

Salah, maçın başlamasından 3 dakika sonra erken bir golle Trabzonspor'un galibiyetinin yolunu açtı, ardından 44 ve 80. dakikalarda hat-trick'ini tamamladı. İkinci golü ise Mısır Milli Takımı'nın kaptanının kritik pasının ardından 39. dakikada Noah Sävölö kaydetti.


Maçta Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, itiraz etmesi nedeniyle 72. dakikada oyundan atıldı. Ayrıca 69. dakikada oyuna giren Lesley Ugochukwu, VAR incelemesinin ardından 87. dakikada kırmızı kart gördü.

  • "Ben buraya rekabet için geldim": Trabzon herkese mesaj gönderdi

    Kahveci maçtan sonra şunları söyledi: "Çok güzel bir maçtı, Karadeniz bölgesi yağışlı bir bölge, özellikle dün şiddetli yağmur yağdı, bugün de Trabzonspor kendi taraftarı önünde harika bir performansla Galatasaray'a 4-0 yağdırdı."

    Ve şöyle dedi: "Trabzonspor herkese bir mesaj vermek istedi: Ben de bu ligde mücadele etmek için varım."

    Şunları ekledi: "Bu maçtan önce Trabzonspor maçının bir final maçı olduğunu söylemiştim, çünkü kaybetseydi lider Galatasaray ile puan farkı dokuz puan olacaktı."

    Ve devam etti: "Bu finali kazandı, liderle puan farkını üçe indirdi ve puanını 10'a yükseltti."

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  • Kahveci, yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın performansına özel bir övgüde bulunarak onu efsane Lionel Messi'ye benzetecek kadar ileri gitti. Türk Hürriyet gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Salah hakkında ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Bana göre o, anlayana Leo Salah'tır."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Topu orta sahada alıyor, çalım atıyor, düşünüyor ve gol atıyor. Son golde olan buydu."

    Ve ekledi: "İlk golü attı, sonra Sağlıoğlu'na 'Buyur, sen at' dedi ve Sağlıoğlu atağı ustalıkla bitirdi."


    Salah hakkında konuşmasını sürdürdü: "4-0'lık bir ezici galibiyette yıldızlar ve iyi oyuncular vardır, ama parlayan yıldızlar da vardır. Salah bugün 'Ben parlayan bir yıldızım' dedi ve alkışı hak ediyor, o büyük bir oyuncu."

    Bu galibiyetle Trabzonspor'un puanı 10'a yükseldi ve takım beşinci sırada yer aldı; Galatasaray ise 13 puanla liderliğini sürdürdü.

    Trabzonspor, milli aradan sonra deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak; Galatasaray ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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