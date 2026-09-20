Kahveci maçtan sonra şunları söyledi: "Çok güzel bir maçtı, Karadeniz bölgesi yağışlı bir bölge, özellikle dün şiddetli yağmur yağdı, bugün de Trabzonspor kendi taraftarı önünde harika bir performansla Galatasaray'a 4-0 yağdırdı."

Ve şöyle dedi: "Trabzonspor herkese bir mesaj vermek istedi: Ben de bu ligde mücadele etmek için varım."

Şunları ekledi: "Bu maçtan önce Trabzonspor maçının bir final maçı olduğunu söylemiştim, çünkü kaybetseydi lider Galatasaray ile puan farkı dokuz puan olacaktı."

Ve devam etti: "Bu finali kazandı, liderle puan farkını üçe indirdi ve puanını 10'a yükseltti."