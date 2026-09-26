İspanya, cumartesi günü Wembley Stadı'nda İngiltere karşısında verdiği çekişmeli mücadeleyi 3-2 kazanarak iki takımın da UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunun açılışını yaptı.
Karşılaşma, heyecanını artıran birçok gelişmeye sahne oldu. İspanya, ikinci dakikada Lamine Yamal ile erken öne geçti; ardından İngiltere 36. ve 40. dakikalarda Anthony Gordon ve Harry Kane'in golleriyle karşılık verdi ve devreye 2-1 önde girdi.
İkinci yarıda İspanya, 60. dakikada Alex Baena'nın golüyle skoru dengeledi, ardından 74. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle geri dönüşünü tamamlayarak maçı dünya şampiyonu lehine sonuçlandırdı.
İngiltere bir sonraki maçını 29 Eylül'de Prag'da Çekya karşısında oynayacak; aynı gün ikinci hafta kapsamında İspanya ise Hırvatistan'ı ağırlayacak.