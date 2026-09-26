İspanya, Wembley'de güçlü bir başlangıç yaptı ve İngiltere Milli Takımı'nın hatları arasında ortaya çıkan boşluklardan yararlanmayı başardı; özellikle yüksek baskı ve hücuma hızlı geçiş sayesinde. Erken gelen gol, iyi bir baskının ardından Lamine Yamal aracılığıyla geldi; bu da İspanya'nın İngiltere'yi topu oyuna çıkarırken hata yapmaya zorlama becerisini yansıttı.

Buna karşılık İngiltere'nin topa sahip olması, başlangıçta yeterli tehlikeyle desteklenmiyordu. İspanya sahasında iyi bölgelere ulaşmasına rağmen, hatlar arasında yakınlığı bulamadı ve oyuncuları belirgin boşluklar bıraktı; özellikle savunmacılar arasında. Bu, Dünya Kupası'ndan bu yana süregelen ve teknik direktör Tuchel'in henüz çözemediği bir sorun.