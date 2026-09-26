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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Tuchel'in planını yıkan 3 anahtar: İspanya, Wembley'nin kalbinde İngiltere'yi tuzağa düşürdü

İngiltere - İspanya
İngiltere
İspanya
UEFA Nations League A
FEATURES
Analysis
T. Tuchel
L. de la Fuente
H. Kane
F. Torres
İngiltere
İspanya
Almanya

Dünya şampiyonu her zaman en zor senaryolara hazır: İngiltere'den tekrarlanan hatalar

İspanya, cumartesi günü Wembley Stadı'nda İngiltere karşısında verdiği çekişmeli mücadeleyi 3-2 kazanarak iki takımın da UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunun açılışını yaptı.

Karşılaşma, heyecanını artıran birçok gelişmeye sahne oldu. İspanya, ikinci dakikada Lamine Yamal ile erken öne geçti; ardından İngiltere 36. ve 40. dakikalarda Anthony Gordon ve Harry Kane'in golleriyle karşılık verdi ve devreye 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda İspanya, 60. dakikada Alex Baena'nın golüyle skoru dengeledi, ardından 74. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle geri dönüşünü tamamlayarak maçı dünya şampiyonu lehine sonuçlandırdı.

İngiltere bir sonraki maçını 29 Eylül'de Prag'da Çekya karşısında oynayacak; aynı gün ikinci hafta kapsamında İspanya ise Hırvatistan'ı ağırlayacak.

  • İspanya daha tehlikeli: alanları değerlendirmek

    İspanya, Wembley'de güçlü bir başlangıç yaptı ve İngiltere Milli Takımı'nın hatları arasında ortaya çıkan boşluklardan yararlanmayı başardı; özellikle yüksek baskı ve hücuma hızlı geçiş sayesinde. Erken gelen gol, iyi bir baskının ardından Lamine Yamal aracılığıyla geldi; bu da İspanya'nın İngiltere'yi topu oyuna çıkarırken hata yapmaya zorlama becerisini yansıttı. 

    Buna karşılık İngiltere'nin topa sahip olması, başlangıçta yeterli tehlikeyle desteklenmiyordu. İspanya sahasında iyi bölgelere ulaşmasına rağmen, hatlar arasında yakınlığı bulamadı ve oyuncuları belirgin boşluklar bıraktı; özellikle savunmacılar arasında. Bu, Dünya Kupası'ndan bu yana süregelen ve teknik direktör Tuchel'in henüz çözemediği bir sorun.

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  • Dönüm noktası: Ferran Torres kaçırıyor, İngiltere dengesini yeniden buluyor

    İlk yarının en belirgin dönüm noktası, İspanya'nın üstünlüğünü pekiştirmeye yetecek fırsatları harcaması oldu; özellikle de kalenin önünde birden fazla tehlikeli fırsatı değerlendiremeyen Ferran Torres aracılığıyla. 

    Buna rağmen İspanya Milli Takımı baskı ve geçiş oyununda iyi kaldı, İngiliz savunmasının arkasındaki boşluklarda Ferran Torres, Yamal ve Nico Williams'ın hızından yararlandı. 

    Ancak Thomas Tuchel baskının seviyesini yükseltmeye başladı; bu da İspanya'nın hücumları kurma ve İngiltere bölgelerine kolayca ulaşma kapasitesini sınırladı. Topu geri kazandığında ise İngiltere Milli Takımı'nın en önemli silahı ortaya çıktı: hücuma hızlı geçiş.


    İngiltere, İspanya'nın orta saha ve savunma çizgisinin arkasında bıraktığı boşlukları değerlendirmeyi başardı ve Anthony Gordon'un çıkışı yarının en dikkat çekici anlarından biriydi.

    Jude Bellingham'ın, mevcut boşluğu daha iyi okuyarak topu Bukayo Saka yerine Gordon'a aktarma kararı takdire değerdi; böylece atak İngiltere'yi maça döndüren bir gole dönüştü. 

    İngiltere beraberlikle yetinmedi ve İspanya orta saha çizgisinin arkasındaki boşlukları değerlendirmeyi sürdürdü. İkinci golde Nico O'Reilly, Rodri'nin kapatmadaki yavaşlığından yararlandı ve bir orta gönderdi; bu topu değerlendiren Harry Kane, ev sahibi takıma üstünlüğü kazandırdı.

  • İkinci dönüm noktası: İspanya'nın hakimiyetini özetleyen 3 anahtar

    İkinci yarıda İspanya, yüksek pres ve yedeklerinin kalitesi sayesinde maçı yeniden çevirdi; İngiltere ise topu ileri taşımakta ciddi zorluk yaşadı. Erken dönüm noktası, Harry Kane'in 54. dakikada penaltı kaçırması oldu. Ardından Luis de la Fuente, ilk yarıda topu sık sık kaybetmelerinin ardından Ferran Torres ve Nico Williams'ı çıkararak yerlerine Oyarzabal ve Alex Baena'yı oyuna soktu.

    Baena'nın etkisi anında görüldü; Lamine Yamal'a net bir fırsat hazırladıktan sonra ilk şutunda golü buldu ve 60. dakikada İspanya'ya 2-2'lik beraberliği getirdi.

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    Bu gol yalnızca bireysel bir hareketin sonucu değil, aynı zamanda İspanya'nın İngiltere presine karşı geliştirdiği oyun tarzının doğrudan bir sonucuydu; ilk pres dalgasını üzerine çekti, ardından öndeki kanadın arkasındaki boşluğu kullandı ve İngiltere orta sahasını yatay hareket etmeye zorladı, savunmanın bütünlüğünü kaybetmesinin ardından oyunu hızlandırdı.

    Genel olarak İspanya'nın, hatalarından ders çıkarmayan teknik direktör Tuchel yönetimindeki İngiltere'ye karşı masayı üç net anahtarla tersine çevirdiğini söylemek mümkün: İngiltere'nin topu ileri taşımasını kilitleyen yüksek pres, takıma belirleyici bir hücum gücü kazandıran yedeklerin kalitesi ve boşlukların kullanılması. Böylece "La Roja", en zor senaryolarla başa çıkma ve geriye düştükten sonra dönüş yapabilme yeteneğini bir kez daha ortaya koydu; bu, Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası döneme güçlü bir başlangıç oldu.

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