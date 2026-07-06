İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, çeyrek finalde Meksika’ya karşı elde ettikleri dramatik galibiyetin ardından, Dünya Kupası hakemlerinin “yeterince iyi olmadığını” söyledi.

"Üç Aslanlar" takımı, Azteca Stadyumu'nda oynanan ve İngiltere'nin 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı ve tartışmalı bir penaltı kararı aleyhine verildi.

Tuchel, BBC Sport’a yaptığı açıklamada, “Hakemler yeterince iyi değil, dördüncü hakemler de yeterince iyi değil. Gerçek bu” dedi.

Tuchel sözlerine şöyle devam etti: “Penaltı verilmesini gerektirecek açık ve net bir hata var mıydı? Kesinlikle hayır. Hakemin faul bile vermediği bir pozisyonda kararını değiştirdiler.”

Jarell Kwansa, 54. dakikada VAR incelemesi sonucunda, Jesus Gayardo’ya ayağını havaya kaldırarak ve kramponlarını açıkça kullanarak müdahale ettiği tespit edildiği için kırmızı kart gördü.

Bu karar, Meksika taraftarlarına geçici bir moral verdi, ancak İngiltere, Harry Kane’in penaltı golüyle skoru kısa sürede 3-1’e çıkardı.