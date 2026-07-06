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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tuchel, cesur açıklamalarla Dünya Kupası hakemlerini eleştirdi

Meksika - İngiltere
Meksika
İngiltere
Dünya Kupası
T. Tuchel
J. Hart
Meksika
İngiltere

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, çeyrek finalde Meksika’ya karşı elde ettikleri dramatik galibiyetin ardından, Dünya Kupası hakemlerinin “yeterince iyi olmadığını” söyledi.

"Üç Aslanlar" takımı, Azteca Stadyumu'nda oynanan ve İngiltere'nin 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı ve tartışmalı bir penaltı kararı aleyhine verildi.

Tuchel, BBC Sport’a yaptığı açıklamada, “Hakemler yeterince iyi değil, dördüncü hakemler de yeterince iyi değil. Gerçek bu” dedi.

Tuchel sözlerine şöyle devam etti: “Penaltı verilmesini gerektirecek açık ve net bir hata var mıydı? Kesinlikle hayır. Hakemin faul bile vermediği bir pozisyonda kararını değiştirdiler.”

Jarell Kwansa, 54. dakikada VAR incelemesi sonucunda, Jesus Gayardo’ya ayağını havaya kaldırarak ve kramponlarını açıkça kullanarak müdahale ettiği tespit edildiği için kırmızı kart gördü.

Bu karar, Meksika taraftarlarına geçici bir moral verdi, ancak İngiltere, Harry Kane’in penaltı golüyle skoru kısa sürede 3-1’e çıkardı.

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    2010 Dünya Kupası finalinde yardımcı hakemlik yapan Darren Cann, BBC One kanalında “Bu açıkça kırmızı kartlık bir durum” dedi.

    "Kwansa'nın önce topa dokunduğu doğru, ancak bu durum oyun kuralları açısından hiçbir şeyi değiştirmez" diye ekledi.

    "Hızını kesmeden ilerlemeye devam etti ve kramponlarının rakibin bacağına çarptığı açıkça görülüyor. Hakemin kırmızı kart göstermekten başka seçeneği yoktu. Bu %100 kırmızı kart" diye devam etti.

    İngiltere, Harry Kane’in penaltıyı gole çevirmesiyle farkı yeniden iki gole çıkardı, ancak Meksika da bir penaltı kazanarak tekrar maça tutundu.

    Kane, Brian Gutiérrez’in ayağına dokunmuş gibi görünüyordu ve hakem Ali Reza Faghani, tekrar ekranına gidip görüntüyü inceledikten sonra penaltı kararı verdi; bu penaltıyı Raúl Jiménez başarıyla gole çevirdi.

    Darren Khan ise “Bu bir penaltı. Kane’in şanssızlığı, Meksikalı oyuncunun ayağına gerçekten dokunmuş olması. Bu durum, İngiltere’nin grup aşamasındaki ilk maçında penaltı kazandığı Luka Modrić’in müdahalesine bir ölçüde benziyor. Kane, oyuncunun arkasından geldiğinin farkında değildi” dedi.

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    Joe Hart: Maçtaki tüm hakem kararları doğruydu

    Eski İngiltere kalecisi Joe Hart ise maçtaki tüm önemli hakem kararlarının doğru olduğunu belirtti.

    BBC One'a verdiği demeçte, "Hakemin üç durumda da (iki penaltı ve kırmızı kart) doğru kararı verdiğini düşünüyorum" dedi.

    "Her birinde gerginlik hissettim... Tekrarları izler izlemez çok endişelendim. Kwansa kırmızı kartı hak etti, Kane topa dokunmadı ve İngiltere'nin penaltısında Gordon topa ilk ulaşan oyuncuydu" diye ekledi.

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