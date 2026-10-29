Ünlü gazeteci ve maç spikeri sözlerini şöyle sürdürüyor: "Spalletti'nin çalıştırdığı bir takım ne zaman Serie A'nın en iyi 13. hücum hattına sahip oldu? Hiçbir zaman. Spalletti hakkında her şey söylenebilir, her şey; ama savunmacı bir teknik direktör olduğu söylenemez" diye aktarıyor TuttoJuve.com. "Açıkçası Juventus'u bu hücum rakamlarıyla görmek, Openda, David, Kolo Muani ve Woltemade söz konusu olduğunda, bu 2 yılda ona futbol oynayabilmesi için en iyi koşulları hiç de sağlamadıklarını düşündürüyor."