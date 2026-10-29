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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Trevisani: "Juventus korkunç bir maç oynadı, hatırladığım en kötü maçlardan biriydi"

Juventus
L. Spalletti

Gazeteci: "Spalletti, bir takım çalıştırırken hangi hayatında Serie A'nın en çok gol atan 13. hücum hattına sahip oldu? Hiçbir zaman."

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JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP

Riccardo Trevisani, Sportmediaset stüdyolarından Juventus'un Marassi'de Genoa karşısında aldığı yenilgiyi yorumladı: "Juventus'un maçını tanımlamak için doğru kelimenin korkunç olduğunu düşünüyorum. Hatırladığım en kötü Juventus performanslarından biriydi. Ama şunu da söyleyeyim: Juventus, hücumda 13. sırada."

  • Ünlü gazeteci ve maç spikeri sözlerini şöyle sürdürüyor: "Spalletti'nin çalıştırdığı bir takım ne zaman Serie A'nın en iyi 13. hücum hattına sahip oldu? Hiçbir zaman. Spalletti hakkında her şey söylenebilir, her şey; ama savunmacı bir teknik direktör olduğu söylenemez" diye aktarıyor TuttoJuve.com. "Açıkçası Juventus'u bu hücum rakamlarıyla görmek, Openda, David, Kolo Muani ve Woltemade söz konusu olduğunda, bu 2 yılda ona futbol oynayabilmesi için en iyi koşulları hiç de sağlamadıklarını düşündürüyor."

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Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP