Mohamed Salah'ın Trabzonspor'daki rolüne ilişkin konuşan Günç, Mısırlı yıldızın yalnızca gol katkılarıyla değil, sahadaki liderlik rolüyle de öne çıktığını belirterek şunları ekledi: "Salah, Trabzonspor'da bir futbolcudan daha fazlası. Gol katkısının yanı sıra takım oyununda ve takım arkadaşlarının moralini yükseltmede çok büyük bir önemi var. Genç oyuncular için bir örnek. (Fiilen) takım kaptanı değil ama sahada teknik direktörün sağ kolu. Büyük bir kazanç ve tecrübesinden faydalanmak önemli."

Günç, Salah'ın kırmızı kart gördükten sonra Melih Kabasakal'a yönelik tepkisinin de takımın kenetlenmesini yansıttığını ifade ederek şöyle konuştu: "Melih'e olanlara verdiği tepki bunu gösteriyor. Bu da takım oyununun belirli bir seviyeye ulaştığını gösteriyor."

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Günç, önümüzdeki haftalarda takım ruhunun sürmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: Bu, önümüzdeki haftalarda çok çok önemli. Takım oyunu ve birlikte mücadele olmadığında, bu sizi başarıya götürmez.

Şampiyonluk yarışına dair ise şöyle konuştu: Şartlar ne olursa olsun rekabet devam ediyor. Şampiyonluk için yarışan takımların performansı değerlendirildiğinde, Trabzonspor lig şampiyonluğunun en önemli adaylarından biri."

Trabzonspor, 7 hafta sonunda 13 puanla Türkiye Ligi'nde beşinci sırada yer alıyor. Dördüncü sıradaki Fenerbahçe ile puanı eşit olan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın ise yalnızca 3 puan gerisinde. Trabzonspor, milli araya girilmeden önce altıncı haftada Galatasaray'ı Salah'ın hat-trick yaptığı maçta 4-0 yenmişti.