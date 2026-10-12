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Trabzon'un kaptanı Salah mı? Türk gazeteci: Rolü bundan daha büyük

KuPS - Trabzonspor
KuPS
Trabzonspor
Konferans Ligi
Trabzonspor - Beşiktaş
Beşiktaş
Süper Lig
M. Salah
Finlandiya
Türkiye
Mısır

"Salah, kolunda pazubant taşıyan geleneksel bir kaptan değil; aksine Trabzonspor içinde sözü dinlenen bir ses ve etkili bir figür"; yerel analistler onu böyle tanımladı ve takımdaki değerinin gollerin ötesine geçtiğini, takım arkadaşlarını bir arada tutma ve teknik direktör Thomas Reis'e destek verme rolüne kadar uzandığını vurguladı.

Bu övgü, Trabzon'un sayısal eksikliğine rağmen Samsunspor karşısında gösterdiği direnci ve bu ruhun Türkiye Ligi yarışında takım için ne anlama geldiğini ele alan bir televizyon tartışması sırasında geldi.

Trabzonspor, cumartesi günü Samsunspor'un sahasında oynanan o maçı 3-0 kazandı; Salah, 77. dakikada oyundan çıkarılmadan önce üçüncü golün asistini yaparak katkı sağladı.

  • Önemli bir tepki

    61saat TV'de yayınlanan "Saat Rıyadah" (Spor Saati) programı, Trabzonspor'daki son gelişmeleri ele aldı. Programda, Samsunspor karşısındaki maçının bir bölümünü on oyuncuyla tamamlayan takımın performansı tartışılırken, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın takım içindeki rolüne ve kulübün şampiyonluk yarışındaki konumuna da ışık tutuldu.

    61saat sitesi muhabiri Çağrı Aktaş, şöyle konuştu: "Trabzon takımı, on oyuncuyla oynamasına rağmen sanki fiziksel eksikliğini telafi ediyormuş gibi görünüyordu. Teknik direktör Thomas Reis, Salah ile iki dakika boyunca konuştu, bu özel bir görüşmeydi."

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    Yerel Kadırga kanalının spor işleri müdürü Serkan Genç ise Trabzonspor'un sayısal eksiklik sonrası durumu nasıl yönettiğini değerlendirdi: "On oyuncuyla kalan bir takımın böylesine zor bir durumda nasıl davranacağını görmek ilgi çekiciydi. Takım yeniden benzer durumlarla karşılaşabilir. Rakibi karşısındaki tepkisi önemliydi ve onun karşısında direndiğini gördük."


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  • Salah, sadece bir futbolcudan fazlası

    Mohamed Salah'ın Trabzonspor'daki rolüne ilişkin konuşan Günç, Mısırlı yıldızın yalnızca gol katkılarıyla değil, sahadaki liderlik rolüyle de öne çıktığını belirterek şunları ekledi: "Salah, Trabzonspor'da bir futbolcudan daha fazlası. Gol katkısının yanı sıra takım oyununda ve takım arkadaşlarının moralini yükseltmede çok büyük bir önemi var. Genç oyuncular için bir örnek. (Fiilen) takım kaptanı değil ama sahada teknik direktörün sağ kolu. Büyük bir kazanç ve tecrübesinden faydalanmak önemli."

    Günç, Salah'ın kırmızı kart gördükten sonra Melih Kabasakal'a yönelik tepkisinin de takımın kenetlenmesini yansıttığını ifade ederek şöyle konuştu: "Melih'e olanlara verdiği tepki bunu gösteriyor. Bu da takım oyununun belirli bir seviyeye ulaştığını gösteriyor."

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    Günç, önümüzdeki haftalarda takım ruhunun sürmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: Bu, önümüzdeki haftalarda çok çok önemli. Takım oyunu ve birlikte mücadele olmadığında, bu sizi başarıya götürmez.

    Şampiyonluk yarışına dair ise şöyle konuştu: Şartlar ne olursa olsun rekabet devam ediyor. Şampiyonluk için yarışan takımların performansı değerlendirildiğinde, Trabzonspor lig şampiyonluğunun en önemli adaylarından biri."

    Trabzonspor, 7 hafta sonunda 13 puanla Türkiye Ligi'nde beşinci sırada yer alıyor. Dördüncü sıradaki Fenerbahçe ile puanı eşit olan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın ise yalnızca 3 puan gerisinde. Trabzonspor, milli araya girilmeden önce altıncı haftada Galatasaray'ı Salah'ın hat-trick yaptığı maçta 4-0 yenmişti.

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