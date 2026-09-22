48 yaşında sahalara olası dönüşüne dair perde arkası ve Noemi Bocchi ile ilişkisinin ilk dönemlerine dair anlatılarla sınırlı değil; “Oltre” adlı, Cairo Editore’den çıkan kitapta Francesco Totti, futbol hayatı ve özel yaşamına dair çok şey anlatıyor. Gazzetta dello Sport tarafından paylaşılan ön izleme ise, Luciano Spalletti ile ilişkisine ve buzların erimesine odaklanıyor, ancak ilişkinin hâlâ tamamen düzelmediğini de vurguluyor.
Totti: "Spalletti bana pek iyi davranmadı. Barışırız eğer..."
6 yıl boyunca konuşmadık
Benimle Luciano Spalletti arasındaki barış için ideal koşullar, gün be gün inşa ediliyor. Diyelim ki aramızdaki sessizliğin ötesine geçen bir yola girdik. Aramızdaki kopuşun nereden kaynaklandığını burada tekrar etmeyeceğim, Marslılar bile biliyor. Sonrası ise ilginç.
28 Mayıs 2017’den, yani benim zorunlu emekliliğimin yaşandığı günden itibaren ve altı yıldan fazla bir süre boyunca, ne birbirimizi gördük ne de konuştuk. Hiçbirimiz diğerine ihtiyaç duymuyordu. Yollarımız ayrılmıştı. Kasım 2023’te bir şeyler hareketlenmeye başladı.
Scala'nın rolü ve İtalya Milli Takımı
Beni Vito Scala, her zamanki dostum, aradı. "Kardeşim, biliyor musun, İtalya 17’sinde Roma’da Makedonya’ya karşı oynuyor?" "Ee, ne var?" "Milli Takım’dan bir heyet Bambino Gesù’yü ziyarete gidecek." Yani zaman zaman, kimseye söylemeden, çok genç hastaları selamlamak için uğradığım çocuk hastanesine.
"İyi yapıyorlar." "İşte, kardeşim, sen de gitmelisin." "Neden, Vito?" "Çünkü güzel bir an olacak. Federasyon başkanı Gabriele Gravina, senin arkadaşın Gigi Buffon, Giovanni Di Lorenzo orada olacak, Angelo Peruzzi de geliyor. Ve…". "Ve?" "Ve Milli Takım teknik direktörü." Yani Luciano Spalletti. "Hayır." Bunu duymak bile istemiyordum. "Kardeşim, bir düşün…"
Bambin Gesù’daki yumuşama
Ve gerçekten de bunu düşündüm ve bencil olmanın, kendini acıdan korumanın ve yaraları saklamanın normal olduğunu anladım, ama başkalarının sırtından değil. “Vito, tamam.” Bir gözünü kapatıp kalbini dinliyorsun. Yaşananları asil bir amaç uğruna bir kenara bırakmaya çalışıyorsun.
Bu yüzden daveti kabul ettim, nasıl olsa er ya da geç olacaktı. Futbol dünyası küçüktür. Ya onunla selamlaşırım ya da kafasına bir tane indiririm. O gün ondan önce geldim. Scooter’la. Binanın girişine girdim. O karmaşanın ortasında Vito ciddileşti: “Geliyorlar.”
Ben deri ceketleydim, o ise koyu renk takım elbiseyle. Başkan Gravina şovunu yaptı: “Bu Luciano Spalletti…”. Ki, söylemeliyim, ortamı yumuşatmak için doğru sözleri söyledi: “Kalbin tarafından, sana sarılayım mı? Kalbin tarafından, hadi…”. Hızlı bir çak. Bir sarılma. Anlık bir jestti, daha fazlası değil.
Hiçbir şey hissetmedim, henüz aşk değildi. Bir kıpırtı ya da bir ürperti, hiçbir şey yoktu. Onu 14 Mayıs 2025’te Roma Olimpiyat Stadı’nda yeniden gördüm; Bologna’nın Milan’ı yenerek kazandığı İtalya Kupası finaliydi. “Nasıl gidiyor?”. “Her şey yolunda, ya sen?”. “İyi, teşekkürler”. “Hoşça kal”. “Hoşça kal”. Her zamanki şeyler, duygu olmadan. Sonra da ortadan kayboldular.
BARIŞ REKLAMI
Sonunda Damiano Biondi bir teklifle ortaya çıktı. “Seni Amaro Montenegro reklamında istiyorlar”. “Güzel”. “Tamam. Sonra bana, bunu ... ile çekersen çok güzel olacağını söylüyorlar”. “Kiminle?”. “Spalletti’yle”.
“Dur, galiba parazit var. Kimle?”. “Spalletti’yle...”. “Hayır, seni seviyorum ama yapamam. Karşılaşırsam saygıdan, nezaketten selam veririm ama gerçekten yapamam”. Gerçek şu ki, içten içe bir şey beni cezbediyordu.
Bu gitgeller bir ay sürdü. Pek ikna olmamıştım ama sonunda kabul ettim. Mekân olarak Roma’da herkesin I Ponti dediği bir bölge seçildi. Motorla geldim, sabahın erken saatleriydi. Üstünü değiştirmek ve makyaj yapmak için herkesin kendi karavanı vardı. Benimkinden indim ve Spalletti’ninkine doğru yürüdüm. Kapıyı çaldım. “Aç, ne korkuyorsun?”. Aşağı indi, sarıldık; Bambino Gesù’dakine kıyasla biraz daha gerçek bir şeydi.
“Francesco, benimle reklam çektiğin için mutlu musun?”. “Dört gözle bekliyordum. Yalnız bana teşekkür etmen lazım, mister. Ben hayır deseydim seni de almazlardı”. Çekime verilen bir arada yaşlı bir kadın balkona çıkıp Spalletti’ye bağırdı: “Aò, kaptanla şakalaşma, o bizim. Dikkat et. Biz unutmuyoruz”. Müthiş asist. “Mister, gerçekten dikkat et, çünkü burada cehaleti harekete geçirirsem sonu kötü biter”.
İki gün birlikte çalıştık, işe yaradı, çözüldük, gülümsedik; o kendiliğinden gelen, zoraki olmayan gülümsemelerden. Eğlendim. Şunu söylemeliyim ki bundan daha sakin çıkmış olarak ayrıldım.
2026 yazında ikincisini çektik; Toskana’da, Spalletti’nin çiftliğinde üç gün boyunca. Bir akşam kendimizi başka insanlarla birlikte aynı sofrada bulduk.
Ben konuştum, herkese hitap ederek: "Teknik direktör olarak en iyilerden biriydi, bana çok da iyi davranmadı...".
"Hayır Francesco, bütün suç sende, bana kötülük etmek isteyen sendin ve beni Roma’dan sen gönderdin."
"Ne diyorsun mister? Her şeyi kendi başına yaptın."
Orada da işin içinden çıkamadık ama ortam belirgin şekilde daha dostaneydi. Reklamdan reklama tortuları temizliyoruz. Güçlü bir yakınlaşma sürecine başladık. Bir gün bütün gerçeği, gerçeğin tamamını birbirimize anlattığımızda ben de bunun üstünü kesin olarak kapatacağım. Eskisi gibi olabiliriz. Ve gerçeğin ardından, bizim gerçeğimize kadeh kaldıracağız. Amaro Spalletti, gerçek tat.
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