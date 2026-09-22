Ve gerçekten de bunu düşündüm ve bencil olmanın, kendini acıdan korumanın ve yaraları saklamanın normal olduğunu anladım, ama başkalarının sırtından değil. “Vito, tamam.” Bir gözünü kapatıp kalbini dinliyorsun. Yaşananları asil bir amaç uğruna bir kenara bırakmaya çalışıyorsun.

Bu yüzden daveti kabul ettim, nasıl olsa er ya da geç olacaktı. Futbol dünyası küçüktür. Ya onunla selamlaşırım ya da kafasına bir tane indiririm. O gün ondan önce geldim. Scooter’la. Binanın girişine girdim. O karmaşanın ortasında Vito ciddileşti: “Geliyorlar.”

Ben deri ceketleydim, o ise koyu renk takım elbiseyle. Başkan Gravina şovunu yaptı: “Bu Luciano Spalletti…”. Ki, söylemeliyim, ortamı yumuşatmak için doğru sözleri söyledi: “Kalbin tarafından, sana sarılayım mı? Kalbin tarafından, hadi…”. Hızlı bir çak. Bir sarılma. Anlık bir jestti, daha fazlası değil.

Hiçbir şey hissetmedim, henüz aşk değildi. Bir kıpırtı ya da bir ürperti, hiçbir şey yoktu. Onu 14 Mayıs 2025’te Roma Olimpiyat Stadı’nda yeniden gördüm; Bologna’nın Milan’ı yenerek kazandığı İtalya Kupası finaliydi. “Nasıl gidiyor?”. “Her şey yolunda, ya sen?”. “İyi, teşekkürler”. “Hoşça kal”. “Hoşça kal”. Her zamanki şeyler, duygu olmadan. Sonra da ortadan kayboldular.