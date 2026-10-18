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Grafica Calciomercato Totti serio 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Totti'nin Covid'e dair sarsıcı anlatımı: "Öleceksem kendi evimde ölmek istiyorum"

F. Totti
Roma

Roma'nın eski kaptanı çocuklarına şöyle dedi: "Bunu başarıp başaramayacağımı bilmiyorum, inanın bana, daha ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum."

Teatro Brancaccio'da tanıtılan yeni otobiyografisi Oltre'de Francesco Totti, 2020 sonbaharında Covid'den sağ çıkamama korkusunu da anlatıyor.


Babasını kaybetmesinden birkaç gün sonra Francesco da hastalanıyor: "Yataktan kalkamıyordum. İlaçlar, iğneler, karışımlar... Hiçbir şey işe yaramıyordu. Babam gibi ölmekten çok korkuyordum." Paniğe kapılan Totti, çocuklarına şunları söylüyor: "Başarabilecek miyim bilmiyorum, inanın, daha ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum."


Roma'daki Campus Bio-Medico'ya götürülen Totti'nin tetkiklerinde, oksijen satürasyonunun %88'e düştüğü ve iki taraflı zatürre geçirdiği tespit ediliyor. Doktorlar derhal hastaneye yatırılmasına karar veriyor ancak Torri bunu reddedip taburcu belgesini imzalıyor: "Babamın sonunu yaşamak istemiyorum. Öleceksem kendi evimde ölmek istiyorum, çocuklarımı bir daha göremeden burada kapalı kalarak değil."


  • Evde çok zor geceler geçiren Totti, Pier Silvio Berlusconi'den bir telefon alır. Berlusconi, Ilary Blasi'nin arkadaşı Silvia Toffanin aracılığıyla Totti'yi Milano'ya götürüp San Raffaele'de bölüm başkanı olan Alberto Zangrillo'nun tedavisine emanet etmek için özel bir uçak tahsis eder. Totti'nin yanıtı şudur: "Deli misin sen? Kendi Roma'mda hastaneye yatmıyorum da Milano'ya ölmeye mi geleceğim?"


    Bunun üzerine Zangrillo, Totti'ye uzaktan yol gösterir. Profesör ona hangi pozisyonda uyuduğunu sorar ve Totti'nin genellikle yan yattığını öğrenince yatakta yüzüstü uzanmasını, göğsünü şilteye dayayıp kollarını açmasını önerir. "Çarmıhtaki İsa gibi mi?" diye sorar eski futbolcu. Zangrillo, bunun zorunlu olarak hastaneye yatırılmadan önceki son çare olduğunu açıklar. Yöntem işe yarar: nefesi düzelir, ateşi düşer ve oksijen satürasyonu %99'a yükselir. "Yeniden doğmuş gibi hissettim. Zangrillo hiçbir konuda yanılmadı."



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