Totti'nin Covid'e dair sarsıcı anlatımı: "Öleceksem kendi evimde ölmek istiyorum"

Teatro Brancaccio'da tanıtılan yeni otobiyografisi Oltre'de Francesco Totti, 2020 sonbaharında Covid'den sağ çıkamama korkusunu da anlatıyor.





Babasını kaybetmesinden birkaç gün sonra Francesco da hastalanıyor: "Yataktan kalkamıyordum. İlaçlar, iğneler, karışımlar... Hiçbir şey işe yaramıyordu. Babam gibi ölmekten çok korkuyordum." Paniğe kapılan Totti, çocuklarına şunları söylüyor: "Başarabilecek miyim bilmiyorum, inanın, daha ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum."





Roma'daki Campus Bio-Medico'ya götürülen Totti'nin tetkiklerinde, oksijen satürasyonunun %88'e düştüğü ve iki taraflı zatürre geçirdiği tespit ediliyor. Doktorlar derhal hastaneye yatırılmasına karar veriyor ancak Torri bunu reddedip taburcu belgesini imzalıyor: "Babamın sonunu yaşamak istemiyorum. Öleceksem kendi evimde ölmek istiyorum, çocuklarımı bir daha göremeden burada kapalı kalarak değil."



