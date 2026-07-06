Tottenham: Sandro Tonali’nin transferi resmen açıklandı. Transfer bedeli 116 milyon olacak; Milan da bu transferden pay alacak

Tonali şöyle konuştu: "Burada olduğum için çok mutluyum. Antrenman merkezine geldiğimde harika bir his yaşadım. İlgilenen dört ya da beş kulüpten söz ediliyordu, ama aslında benim için tek bir kulüp vardı. Teknik direktörle neredeyse iki saat boyunca konuştuk: kulüp, taraftarlar, stadyum ve futbolumuz hakkında. Sihirli bir andı; Tottenham’a imza atmam gerektiğini hemen anladım. Tottenham’a karşı birkaç kez oynadım ve her seferinde olağanüstü taraftarların yarattığı harika bir atmosferle karşılaştım. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.”