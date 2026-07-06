Sandro Tonali, Tottenham’ın yeni oyuncusu oldu; transfer artık resmen de onaylandı. 2000 doğumlu orta saha oyuncusu, Newcastle’dan ayrılıp 110 milyon sterlin (yaklaşık 116 milyon avro) karşılığında De Zerbi’nin takımına transfer oldu. Eski Brescia ve Milan oyuncusu için Manchester United de ilgileniyordu, ancak tercih, ligde kalmayı başardığı bir sezonun ardından yeniden ayağa kalkması gereken İtalyan teknik direktörün yönetimindeki Spurs’a gitti. Tonali, West Ham’dan Mateus Fernandes için 92 milyon euro harcayan Tottenham’ın orta saha için yaptığı ikinci milyonluk transfer oldu.
Çeviri:
Tottenham: Sandro Tonali’nin transferi resmen açıklandı. Transfer bedeli 116 milyon olacak; Milan da bu transferden pay alacak
TONALI’NIN SÖZLERİ
Tonali şöyle konuştu: "Burada olduğum için çok mutluyum. Antrenman merkezine geldiğimde harika bir his yaşadım. İlgilenen dört ya da beş kulüpten söz ediliyordu, ama aslında benim için tek bir kulüp vardı. Teknik direktörle neredeyse iki saat boyunca konuştuk: kulüp, taraftarlar, stadyum ve futbolumuz hakkında. Sihirli bir andı; Tottenham’a imza atmam gerektiğini hemen anladım. Tottenham’a karşı birkaç kez oynadım ve her seferinde olağanüstü taraftarların yarattığı harika bir atmosferle karşılaştım. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.”
DE ZERBI’NİN SÖZLERİ
De Zerbi şöyle konuştu: "Sandro özel bir oyuncu, Tottenham için harika bir transfer. Onu uzun süredir takip ediyorum, memleketim Brescia'nın altyapı takımında oynadığı günlerden beri. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Sahip olduğu nitelikler nedeniyle Sandro'nun başka teklifleri de vardı, ancak Tottenham'a katılmak istediği konusunda çok net davrandı. Taraftarlarımızın, onun takıma katacağı değeri takdir edeceğini biliyorum."
TONALI'NIN MAAŞI
İngiltere’den gelen söylentilere göre Tonali, Newcastle’da aldığı 8 milyon avrodan Tottenham’da sezon başına net 12 milyon avroya çıkacak ve bir yıldız oyuncunun maaşını alacak. Takım değiştirme hamlesi şimdiden tarihe geçti: Nitekim transfer ücreti 100 milyon avro barajını aşan ilk İtalyan oyuncu olarak, tüm zamanların en yüksek maaşlı İtalyan futbolcusu oldu. Bu rekor daha önce, 2025 yazında 68,5 milyon avroya Atalanta’dan Al-Qadsiah’a transfer olan Mateo Retegui’ye aitti.
MILAN NE KADAR GELİR ELDE EDİYOR?
Milan, Tonali’nin Tottenham’a transferinden 10 milyon avrodan biraz daha az bir tutar elde edecek: kulüp, kârın %10’unu ve buna ek olarak dayanışma payını da alacak.
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