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West Ham United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Tottenham, rekor transfer: Mateus Fernandes, 98 milyon avroya De Zerbi’nin takımına katılıyor

Tottenham Hotspur
Transfers
West Ham United
M. Fernandes

West Ham ile anlaşma sağlandı; Spurs’un orta sahasına yeni bir takviye

Tottenham, Mateus Fernandes’in transferi için kulüp tarihinin en yüksek bedelli anlaşmasına vardı: Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Spurs, 85 milyon sterlin (98 milyon euro) tutarında bir anlaşmaya vardı. David Ornstein'ın haberine göre, West Ham her zaman talep ettiği fiyatı kabul etti ve bu tutar %100 garanti altına alındı. Mateus Fernandes'in peşinde olan Manchester United ise artık orta saha için farklı hedefler üzerinde yoğunlaşacak.


Romano’ya göre, De Zerbi anlaşmayı sonuçlandırmak için oyuncuyu birkaç kez aradı.


  • Sporting Lizbon'da yetişen 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Mateus Fernandes, iki sezondur İngiltere'de oynuyor: 2024-25 sezonunda Southampton'da(42 maç ve 3 gol), 2025-26 sezonunda ise West Ham'da (38 maç ve 4 gol).

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