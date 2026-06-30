Tottenham, rekor transfer: Mateus Fernandes, 98 milyon avroya De Zerbi’nin takımına katılıyor

Tottenham, Mateus Fernandes’in transferi için kulüp tarihinin en yüksek bedelli anlaşmasına vardı: Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Spurs, 85 milyon sterlin (98 milyon euro) tutarında bir anlaşmaya vardı. David Ornstein'ın haberine göre, West Ham her zaman talep ettiği fiyatı kabul etti ve bu tutar %100 garanti altına alındı. Mateus Fernandes'in peşinde olan Manchester United ise artık orta saha için farklı hedefler üzerinde yoğunlaşacak.





Romano’ya göre, De Zerbi anlaşmayı sonuçlandırmak için oyuncuyu birkaç kez aradı.



