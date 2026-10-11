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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Tottenham, felaket başlangıcın ardından Roberto De Zerbi'nin geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
M. United - Tottenham Hotspur
Premier Lig

Tottenham Hotspur'ın, Premier League'deki yeni sezona galibiyetsiz bir başlangıç yapmasına rağmen Roberto De Zerbi'yi görevden alma gibi bir niyeti yok. Kuzey Londra ekibi, yaz dönemindeki büyük yatırımların ardından gidişatı tersine çevireceğine inanarak İtalyan teknik adama tam desteğini sürdürüyor.

  • Tottenham, adamının arkasında duruyor

    TEAMtalk'a göre Tottenham, De Zerbi'nin tamamen arkasında ve teknik direktör değişikliğine gitme planı yok. Kuzey Londra ekibi, yeni Premier League sezonuna zor bir başlangıç yaptı ve ilk altı maçının hiçbirini kazanamadı.

    Hayal kırıklığı yaratan ilk sonuçlara rağmen Spurs yönetimi, İtalyan teknik adama olan tam güvenini koruyor. Kısa süre içinde formda ciddi bir yükseliş yaşanacağına inanıyorlar ve projelerini yönetmek için doğru ismin o olduğuna dair ikna olmuş durumdalar.

    De Zerbi de pozisyonu konusunda rahat ve görevine tamamen bağlı kalmayı sürdürüyor. Haberde, eski Brighton teknik direktörünün mevcut durumdan dolayı görevi bırakacağına ilişkin herhangi bir endişe olmadığı belirtiliyor.

  • Roberto De Zerbi(C)Getty Images

    Yönetim ani bir tepkiyi devre dışı bıraktı

    Kulübün içinden verilen mesaj net: Tottenham, De Zerbi'ye ilerleme sağlaması için gereken zamanı ve desteği vermekte kararlı. Mevcut durum, yoğun geçen yaz transfer döneminin ardından kulüp yönetiminin öngördüğü tablo değil.

    Ancak erken dönemde yaşanan zorluklar, ani bir reaksiyona yol açmayacak ya da daha geniş projeyi gölgelemeyecek. TEAMtalk'ın haberine göre kulüp, takımın onun yönetiminde istikrar yakalamasıyla birlikte sonuçların düzeleceğine inanıyor.

    Tottenham yönetimi, De Zerbi'nin yeniden şekillenen kadrosuyla çalışma fırsatı bulmasını istiyor. Yönetim, son yatırımların sonunda sahadaki performansın iyileşmesine dönüşeceği konusunda kararlı.

  • Geçen sezonki ligde kalma başarısını hatırlarken

    De Zerbi, geçen sezon mart ayının sonlarında Tottenham'a geldiğinde zorlu bir tablo devraldı. Kulüp, zorlu geçen bir sezonun ortasında Premier League'deki yerini koruma mücadelesi veriyordu.

    Spurs'ü, taktik fikirlerini hayata geçirmek için sınırlı zamanı varken üst ligde tutmakla görevlendirilen İtalyan teknik adam, bunu başarıyla başardı ve takımın ligde kalmasını sağladı. Bu başarı, kulübe yeni sezon öncesinde yeniden yapılanma için kritik bir fırsat sundu.

    O kritik kurtuluş unutulmuş değil. Tottenham yönetimi, mevcut durumunu değerlendirirken geçen sezonun sonunda yaptığı işi hâlâ hayati bir unsur olarak görüyor ve ilk zorluk işaretinde planlarından vazgeçmeyi reddediyor.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    Büyük bir sarsıntı yerine istikrar tercih edildi

    Tottenham, yaz döneminde zayıf bölgeleri gidermek için çok sayıda yeni oyuncuya ciddi harcama yaparak De Zerbi için büyük bir mali taahhütte bulundu. Bu harcamanın büyüklüğü, kulübün neden teknik direktörlük koltuğunda bir başka değişikliği düşünmek yerine istikrarı korumaya istekli olduğunu ortaya koyuyor. De Zerbi'nin görevine son verilmesi, teknik adam yeni transferlerini hâlâ takıma entegre ederken yaz boyunca yapılan çalışmaları sekteye uğratma riski taşıyacaktır.

    Kulüp yönetimi, yeni transferler takıma alışırken ve De Zerbi'nin taktik fikirleri iyice yerleşirken devamlılığın hayati önem taşıyacağına inanıyor. İlk sonuçlar kuşkusuz baskı yaratmış olsa da Tottenham, son dönemde yaptığı çalışmaların yine de istenen sonucu getireceğine inanmaya devam ediyor.

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