Tottenham, felaket başlangıcın ardından Roberto De Zerbi'nin geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi

TEAMtalk'a göre Tottenham, De Zerbi'nin tamamen arkasında ve teknik direktör değişikliğine gitme planı yok. Kuzey Londra ekibi, yeni Premier League sezonuna zor bir başlangıç yaptı ve ilk altı maçının hiçbirini kazanamadı.

Hayal kırıklığı yaratan ilk sonuçlara rağmen Spurs yönetimi, İtalyan teknik adama olan tam güvenini koruyor. Kısa süre içinde formda ciddi bir yükseliş yaşanacağına inanıyorlar ve projelerini yönetmek için doğru ismin o olduğuna dair ikna olmuş durumdalar.

De Zerbi de pozisyonu konusunda rahat ve görevine tamamen bağlı kalmayı sürdürüyor. Haberde, eski Brighton teknik direktörünün mevcut durumdan dolayı görevi bırakacağına ilişkin herhangi bir endişe olmadığı belirtiliyor.