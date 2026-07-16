Tottenham, Elliot Anderson’ın yerini alacak en güçlü aday için Nottingham Forest’ın teklifini reddetti

The Athletic’e göre Tottenham, bu yaz Nottingham Forest’ın Bergvall’ı Kuzey Londra’dan ayırmaya yönelik ilk girişimine karşı kararlı bir tavır sergiledi. İlk reddedilmeye rağmen Forest yılmadan yoluna devam ediyor ve mevcut transfer döneminde birincil hedefi haline gelen 20 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklifle geri dönmesi bekleniyor.

Bu ilgi, Forest’ın Elliot Anderson’ın Manchester City’ye transferi karşılığında elde ettiği 116 milyon sterlinlik muazzam bedeli yeniden yatırmak istemesi üzerine ortaya çıktı. Bergvall, İngiltere milli takım oyuncusunun ideal yedeği olarak görülüyor; ancak Spurs, İsveçli orta saha oyuncusu için belirledikleri değer karşılanmadıkça şu anda bir anlaşmaya izin vermeye yanaşmıyor.



