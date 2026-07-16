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Tottenham, Elliot Anderson’ın yerini alacak en güçlü aday için Nottingham Forest’ın teklifini reddetti
Forest, Bergvall’ı transfer etme girişiminde başarısız oldu
The Athletic’e göre Tottenham, bu yaz Nottingham Forest’ın Bergvall’ı Kuzey Londra’dan ayırmaya yönelik ilk girişimine karşı kararlı bir tavır sergiledi. İlk reddedilmeye rağmen Forest yılmadan yoluna devam ediyor ve mevcut transfer döneminde birincil hedefi haline gelen 20 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklifle geri dönmesi bekleniyor.
Bu ilgi, Forest’ın Elliot Anderson’ın Manchester City’ye transferi karşılığında elde ettiği 116 milyon sterlinlik muazzam bedeli yeniden yatırmak istemesi üzerine ortaya çıktı. Bergvall, İngiltere milli takım oyuncusunun ideal yedeği olarak görülüyor; ancak Spurs, İsveçli orta saha oyuncusu için belirledikleri değer karşılanmadıkça şu anda bir anlaşmaya izin vermeye yanaşmıyor.
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Huzursuzluğa yol açan muhteşem ilk sezon
Bergvall, 2024 yılında Djurgarden’dan 8,5 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında Tottenham Hotspur Stadyumu’na katılmıştı, ancak etkisi hemen hissedildi. Kulübün Yılın Oyuncusu ödülünü kazanarak ve kulübün 17 yıllık kupa hasretine son vererek 2025 Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunarak, başarılı ilk sezonunu taçlandırdı. Ancak Mart ayında Roberto De Zerbi'nin teknik direktörlük görevini devralmasından bu yana takımdaki konumu dalgalandı ve İtalyan teknik adamın yönetiminde sadece bir kez ilk 11'de yer aldı.
Orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor, ancak yeni bir meydan okuma arayışında olduğu için ayrılmak istediğini Tottenham yönetimine çoktan bildirdi. Transfer olasılığı Avrupa genelinde ilgi uyandırsa da, Forest, Spurs'un kararlılığını sınamak için somut bir adım atan ilk kulüp oldu.
Tottenham kadrosunda yeniden düzenleme yapıyor
Kuzey Londra ekibi transfer piyasasında son derece aktif bir dönem geçiriyor; bu durum, Bergvall’ın takımdan ayrılmaya zorlandığını hissetmesinin bir nedeni olabilir. Spurs bu yaz büyük harcamalar yaptı; West Ham’dan Mateus Fernandes için 85 milyon sterlin, eski Newcastle orta saha oyuncusu Sandro Tonali için ise 100 milyon sterlin daha ödedi. Bu yetenek akını, De Zerbi’nin orta sahasındaki forma rekabetini daha da kızıştırdı.
Bu arada, Bergvall’ın ardından başka önemli isimler de takımdan ayrılabilir. İtalyan devi Juventus, hücum hattını yenilemek istediği için Brezilyalı forvet Richarlison’u ciddi bir transfer hedefi olarak belirledi. Birçok kulübün yedek oyuncularıyla ilgilendiği bir ortamda, Spurs transfer döneminin son günlerinde transferler ile ayrılıklar arasında denge kurmaya çalışırken yoğun bir dönem geçirecek.
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Glasner alternatif takviyeleri garantiledi
Bergvall’ın transferi için çabalar sürerken, Forest’ın yeni teknik direktörü Oliver Glasner, başka yollardan orta saha kadrosunu şimdiden başarıyla güçlendirdi. Kulüp, Avusturya milli takım oyuncusu Xaver Schlager'i RB Leipzig'den bedelsiz transfer ederek, onu eski Wolfsburg teknik direktörüyle yeniden bir araya getirmeyi başardı. Bu takviye, City Ground'a çok ihtiyaç duyulan deneyimi kazandırıyor. Ancak Schlager'in takıma katılmasıyla bile Forest, Bergvall'ı yeni Premier Lig sezonu öncesinde Glasner'in orta saha revizyonunu tamamlayacak uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.
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